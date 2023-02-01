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Более 75 тысяч электронных соцсертификатов оформили в МО в 2022 году

Более 75 тысяч электронных соцсертификатов оформили в МО в 2022 году - РИА Новости, 01.02.2023

Более 75 тысяч электронных соцсертификатов оформили в МО в 2022 году

Более 53 тысяч взрослых и почти 23 тысячи школьников из Подмосковья получили электронные социальные сертификаты в 2022 году. Сумма выделенных средств составила... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T19:24

2023-02-01T19:24

2023-02-01T19:24

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Более 53 тысяч взрослых и почти 23 тысячи школьников из Подмосковья получили электронные социальные сертификаты в 2022 году. Сумма выделенных средств составила почти два миллиарда рублей. Об этом сообщил телеканал "360".Специалист пояснила, что получить социальное обслуживание на дому с помощью электронного сертификата смогли более 52 тысяч жителей региона. На это ушло порядка 1,9 миллиарда рублей. Свыше половины средств получили негосударственные организации.В начале июня 2022 года в Подмосковье появилась возможность получить электронный сертификат для детского туризма. В путешествие по сертификату отправились 22 864 школьника на общую сумму порядка 160 миллионов рублей.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)