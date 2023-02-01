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Более 75 тысяч электронных соцсертификатов оформили в МО в 2022 году - РИА Новости, 01.02.2023
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20230201/sotssertifikat-1849076881.html
Более 75 тысяч электронных соцсертификатов оформили в МО в 2022 году
Более 75 тысяч электронных соцсертификатов оформили в МО в 2022 году - РИА Новости, 01.02.2023
Более 75 тысяч электронных соцсертификатов оформили в МО в 2022 году
Более 53 тысяч взрослых и почти 23 тысячи школьников из Подмосковья получили электронные социальные сертификаты в 2022 году. Сумма выделенных средств составила... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T19:24
2023-02-01T19:24
новости подмосковья
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Более 53 тысяч взрослых и почти 23 тысячи школьников из Подмосковья получили электронные социальные сертификаты в 2022 году. Сумма выделенных средств составила почти два миллиарда рублей. Об этом сообщил телеканал "360".Специалист пояснила, что получить социальное обслуживание на дому с помощью электронного сертификата смогли более 52 тысяч жителей региона. На это ушло порядка 1,9 миллиарда рублей. Свыше половины средств получили негосударственные организации.В начале июня 2022 года в Подмосковье появилась возможность получить электронный сертификат для детского туризма. В путешествие по сертификату отправились 22 864 школьника на общую сумму порядка 160 миллионов рублей.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
19:24 01.02.2023
 

Более 75 тысяч электронных соцсертификатов оформили в МО в 2022 году

© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Более 53 тысяч взрослых и почти 23 тысячи школьников из Подмосковья получили электронные социальные сертификаты в 2022 году. Сумма выделенных средств составила почти два миллиарда рублей. Об этом сообщил телеканал "360".
"Благодаря синхронизированной работе государственных информационных систем Московской области процесс получения социального сертификата стал быстрым и удобным. Система электронного документооборота выстроена максимально клиентоориентированно – определена последовательность действий, при которой комфортно работать и исполнителям, и потребителям услуг", – рассказала министр экономики и финансов региона Наталия Масленкина.
Специалист пояснила, что получить социальное обслуживание на дому с помощью электронного сертификата смогли более 52 тысяч жителей региона. На это ушло порядка 1,9 миллиарда рублей. Свыше половины средств получили негосударственные организации.
В начале июня 2022 года в Подмосковье появилась возможность получить электронный сертификат для детского туризма. В путешествие по сертификату отправились 22 864 школьника на общую сумму порядка 160 миллионов рублей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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