https://ria.ru/20230201/sotssertifikat-1849076881.html
Более 75 тысяч электронных соцсертификатов оформили в МО в 2022 году
Более 75 тысяч электронных соцсертификатов оформили в МО в 2022 году - РИА Новости, 01.02.2023
Более 75 тысяч электронных соцсертификатов оформили в МО в 2022 году
Более 53 тысяч взрослых и почти 23 тысячи школьников из Подмосковья получили электронные социальные сертификаты в 2022 году. Сумма выделенных средств составила... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T19:24
2023-02-01T19:24
2023-02-01T19:24
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156341/64/1563416408_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_df52de5a0c4bbf4aca5d11f2311c3021.jpg
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Более 53 тысяч взрослых и почти 23 тысячи школьников из Подмосковья получили электронные социальные сертификаты в 2022 году. Сумма выделенных средств составила почти два миллиарда рублей. Об этом сообщил телеканал "360".Специалист пояснила, что получить социальное обслуживание на дому с помощью электронного сертификата смогли более 52 тысяч жителей региона. На это ушло порядка 1,9 миллиарда рублей. Свыше половины средств получили негосударственные организации.В начале июня 2022 года в Подмосковье появилась возможность получить электронный сертификат для детского туризма. В путешествие по сертификату отправились 22 864 школьника на общую сумму порядка 160 миллионов рублей.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156341/64/1563416408_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_485276d9f1d04e2c72c16d69dba553be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)