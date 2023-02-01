https://ria.ru/20230201/sotrudnichestvo-1849106634.html

Антонов рассказал о сотрудничестве России и США

Антонов рассказал о сотрудничестве России и США - РИА Новости, 01.02.2023

Антонов рассказал о сотрудничестве России и США

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и сотрудничество по космосу - единственные РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T23:29

2023-02-01T23:29

2023-02-01T23:29

россия

сша

вашингтон (штат)

анатолий антонов

сергей рябков

договор снв-3

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и сотрудничество по космосу - единственные направления, по которым пока идет диалог с Вашингтоном. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что Россия остается приверженной ДСНВ, соблюдая все установленные количественные и качественные ограничения и продолжая информационный обмен. США, осуществляя фронтальное сдерживание Москвы, нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности, добавил замминистра.

https://ria.ru/20230201/miroporyadok-1849106333.html

россия

сша

вашингтон (штат)

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, сша, вашингтон (штат), анатолий антонов, сергей рябков, договор снв-3