https://ria.ru/20230201/sotrudnichestvo-1849106634.html
Антонов рассказал о сотрудничестве России и США
Антонов рассказал о сотрудничестве России и США - РИА Новости, 01.02.2023
Антонов рассказал о сотрудничестве России и США
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и сотрудничество по космосу - единственные РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T23:29
2023-02-01T23:29
2023-02-01T23:29
россия
сша
вашингтон (штат)
анатолий антонов
сергей рябков
договор снв-3
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и сотрудничество по космосу - единственные направления, по которым пока идет диалог с Вашингтоном. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что Россия остается приверженной ДСНВ, соблюдая все установленные количественные и качественные ограничения и продолжая информационный обмен. США, осуществляя фронтальное сдерживание Москвы, нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности, добавил замминистра.
https://ria.ru/20230201/miroporyadok-1849106333.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, вашингтон (штат), анатолий антонов, сергей рябков, договор снв-3
Россия, США, Вашингтон (штат), Анатолий Антонов, Сергей Рябков, Договор СНВ-3
Антонов рассказал о сотрудничестве России и США
Антонов назвал ДСНВ и сотрудничество по космосу единственными направлениями диалога с США