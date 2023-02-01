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Антонов рассказал о сотрудничестве России и США - РИА Новости, 01.02.2023
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Антонов рассказал о сотрудничестве России и США
Антонов рассказал о сотрудничестве России и США - РИА Новости, 01.02.2023
Антонов рассказал о сотрудничестве России и США
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и сотрудничество по космосу - единственные РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T23:29
2023-02-01T23:29
россия
сша
вашингтон (штат)
анатолий антонов
сергей рябков
договор снв-3
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и сотрудничество по космосу - единственные направления, по которым пока идет диалог с Вашингтоном. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что Россия остается приверженной ДСНВ, соблюдая все установленные количественные и качественные ограничения и продолжая информационный обмен. США, осуществляя фронтальное сдерживание Москвы, нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности, добавил замминистра.
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россия, сша, вашингтон (штат), анатолий антонов, сергей рябков, договор снв-3
Россия, США, Вашингтон (штат), Анатолий Антонов, Сергей Рябков, Договор СНВ-3
23:29 01.02.2023
 
Антонов рассказал о сотрудничестве России и США

Антонов назвал ДСНВ и сотрудничество по космосу единственными направлениями диалога с США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Государственные флаги России и США . Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и сотрудничество по космосу - единственные направления, по которым пока идет диалог с Вашингтоном.
"А что у нас осталось с американцами? Ну, пожалуй, можно назвать сегодня сотрудничество в космосе и договор по сокращению стратегических и наступательных вооружений, да и то с изъянами", - сказал Антонов в эфире программы "Большая игра".
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что Россия остается приверженной ДСНВ, соблюдая все установленные количественные и качественные ограничения и продолжая информационный обмен. США, осуществляя фронтальное сдерживание Москвы, нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности, добавил замминистра.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Вчера, 23:24Специальная военная операция на Украине
Антонов назвал конфликт на Украине частью борьбы за новый миропорядок
 
РоссияСШАВашингтон (штат)Анатолий АнтоновСергей РябковДоговор СНВ-3
 
 
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