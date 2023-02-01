https://ria.ru/20230201/shveytsariya-1849010314.html

Швейцария планирует укреплять сотрудничество с НАТО

Швейцария планирует укреплять сотрудничество с НАТО - РИА Новости, 01.02.2023

Швейцария планирует укреплять сотрудничество с НАТО

Правительство Швейцарии хочет укрепить сотрудничество с ЕС и НАТО в области политики безопасности, говорится в опубликованном отчете МИД Швейцарии о внешней... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T16:21

2023-02-01T16:21

2023-02-01T16:54

швейцария

нато

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155040/63/1550406372_0:149:3112:1900_1920x0_80_0_0_9713c20f42f7447098c0201b7cbb6a17.jpg

ЖЕНЕВА, 1 фев - РИА Новости. Правительство Швейцарии хочет укрепить сотрудничество с ЕС и НАТО в области политики безопасности, говорится в опубликованном отчете МИД Швейцарии о внешней политике за 2022 год."Федеральный совет намерен расширить свое сотрудничество с ЕС и НАТО в области политики безопасности", - сказано в документе. В докладе добавляется, что в силу своего географического и культурного положения, а также своего политического и экономического веса ЕС и его государства-члены являются основными партнерами Швейцарии."Что касается внешней политики, то государственный секретарь Федерального департамента иностранных дел (DFAE) и генеральный секретарь Европейской службы внешних сношений ЕС договорились в будущем проводить диалог два раза в год", - уточняет правительство.Швейцария присоединилась практически ко всем европейским санкциям против России из-за конфликта на Украине.Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО. По словам Гатилова, президент Швейцарии Иньяцио Кассис, отправившись в Киев, продемонстрировал свою поддержку киевскому режиму. Постпред при этом выразил надежду, что Швейцария изменит позицию, назвав "положительным знаком" отказ страны экспортировать боеприпасы, которые в конечном счете оказались бы на Украине.

https://ria.ru/20221107/shveytsariya-1829697045.html

https://ria.ru/20230125/sanktsii-1847448250.html

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

швейцария, нато, в мире