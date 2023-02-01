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Швейцария планирует укреплять сотрудничество с НАТО - РИА Новости, 01.02.2023
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Швейцария планирует укреплять сотрудничество с НАТО
Швейцария планирует укреплять сотрудничество с НАТО - РИА Новости, 01.02.2023
Швейцария планирует укреплять сотрудничество с НАТО
Правительство Швейцарии хочет укрепить сотрудничество с ЕС и НАТО в области политики безопасности, говорится в опубликованном отчете МИД Швейцарии о внешней... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T16:21
2023-02-01T16:54
швейцария
нато
в мире
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ЖЕНЕВА, 1 фев - РИА Новости. Правительство Швейцарии хочет укрепить сотрудничество с ЕС и НАТО в области политики безопасности, говорится в опубликованном отчете МИД Швейцарии о внешней политике за 2022 год."Федеральный совет намерен расширить свое сотрудничество с ЕС и НАТО в области политики безопасности", - сказано в документе. В докладе добавляется, что в силу своего географического и культурного положения, а также своего политического и экономического веса ЕС и его государства-члены являются основными партнерами Швейцарии."Что касается внешней политики, то государственный секретарь Федерального департамента иностранных дел (DFAE) и генеральный секретарь Европейской службы внешних сношений ЕС договорились в будущем проводить диалог два раза в год", - уточняет правительство.Швейцария присоединилась практически ко всем европейским санкциям против России из-за конфликта на Украине.Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО. По словам Гатилова, президент Швейцарии Иньяцио Кассис, отправившись в Киев, продемонстрировал свою поддержку киевскому режиму. Постпред при этом выразил надежду, что Швейцария изменит позицию, назвав "положительным знаком" отказ страны экспортировать боеприпасы, которые в конечном счете оказались бы на Украине.
https://ria.ru/20221107/shveytsariya-1829697045.html
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швейцария, нато, в мире
Швейцария, НАТО, В мире
16:21 01.02.2023 (обновлено: 16:54 01.02.2023)
 
Швейцария планирует укреплять сотрудничество с НАТО

Власти Швейцарии выразили намерение укреплять сотрудничество с НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВид на озеро Леман (Женевское озеро) в Швейцарии
Вид на озеро Леман (Женевское озеро) в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на озеро Леман (Женевское озеро) в Швейцарии. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 1 фев - РИА Новости. Правительство Швейцарии хочет укрепить сотрудничество с ЕС и НАТО в области политики безопасности, говорится в опубликованном отчете МИД Швейцарии о внешней политике за 2022 год.
"Федеральный совет намерен расширить свое сотрудничество с ЕС и НАТО в области политики безопасности", - сказано в документе. В докладе добавляется, что в силу своего географического и культурного положения, а также своего политического и экономического веса ЕС и его государства-члены являются основными партнерами Швейцарии.
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Посол Швейцарии в Киеве заявил, что страна неравнодушна к Украине
"Что касается внешней политики, то государственный секретарь Федерального департамента иностранных дел (DFAE) и генеральный секретарь Европейской службы внешних сношений ЕС договорились в будущем проводить диалог два раза в год", - уточняет правительство.
Швейцария присоединилась практически ко всем европейским санкциям против России из-за конфликта на Украине.
Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО. По словам Гатилова, президент Швейцарии Иньяцио Кассис, отправившись в Киев, продемонстрировал свою поддержку киевскому режиму. Постпред при этом выразил надежду, что Швейцария изменит позицию, назвав "положительным знаком" отказ страны экспортировать боеприпасы, которые в конечном счете оказались бы на Украине.
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