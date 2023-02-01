https://ria.ru/20230201/shtraf-1849033919.html

Член Компартии Молдавии добился отмены штрафа за ношение георгиевской ленты

Член Компартии Молдавии добился отмены штрафа за ношение георгиевской ленты - РИА Новости, 01.02.2023

Член Компартии Молдавии добился отмены штрафа за ношение георгиевской ленты

Член Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) Антон Мирон через суд добился отмены штрафа за демонстрацию георгиевской ленты во время "Бессмертного полка",... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T17:24

2023-02-01T17:24

2023-02-01T17:25

в мире

молдавия

украина

российская империя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842251737_0:0:2922:1645_1920x0_80_0_0_1d0001777099b1a994638f3576d21df8.jpg

КИШИНЕВ, 1 фев — РИА Новости. Член Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) Антон Мирон через суд добился отмены штрафа за демонстрацию георгиевской ленты во время "Бессмертного полка", также суд обратил внимание на неправомерные действия полиции, сообщила в среду пресс-служба политсилы. "Представителю ПКРМ, ветерану партии удалось добиться через суд аннулирования штрафа за ношение георгиевской ленты во время празднования Дня победы 9 мая 2022 года. Буюканский суд вынес решение аннулировать штраф в размере 9000 леев (480 долларов - ред.) с А.С. Мирона, признав право ветерана на истребование морального ущерба за неправомерные действия полиции", - сообщается на сайте Компартии. В партии сообщили, что Мирон в прошлом году принял участие в акции "Бессмертный полк" и нес портрет отца, украшенный георгиевской лентой. В июне ему был вручен протокол о взыскании штрафа. При помощь коллег он опротестовал действия полиции и сам выступил в свою защиту в суде. Смысл защиты был построен на том, что акция празднования Дня Победы является мирной и не может считаться "пропагандой войны". Суд встал на сторону Мирона. В Молдавии 20 апреля прошлого года вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки спецоперации.

https://ria.ru/20220628/dodon-1798626245.html

https://ria.ru/20221229/lenty-1842245821.html

молдавия

украина

российская империя

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, украина, российская империя