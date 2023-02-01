17:24 01.02.2023 (обновлено: 17:25 01.02.2023)
Член Компартии Молдавии добился отмены штрафа за ношение георгиевской ленты
Член Компартии Молдавии Мирон добился в суде отмены штрафа за ношение георгиевской ленты
Георгиевская ленточка. Архивное фото
КИШИНЕВ, 1 фев — РИА Новости. Член Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) Антон Мирон через суд добился отмены штрафа за демонстрацию георгиевской ленты во время "Бессмертного полка", также суд обратил внимание на неправомерные действия полиции, сообщила в среду пресс-служба политсилы.
"Представителю ПКРМ, ветерану партии удалось добиться через суд аннулирования штрафа за ношение георгиевской ленты во время празднования Дня победы 9 мая 2022 года. Буюканский суд вынес решение аннулировать штраф в размере 9000 леев (480 долларов - ред.) с А.С. Мирона, признав право ветерана на истребование морального ущерба за неправомерные действия полиции", - сообщается на сайте Компартии.
28 июня 2022, 10:47Додон опротестовал штраф за ношение георгиевской ленты
В партии сообщили, что Мирон в прошлом году принял участие в акции "Бессмертный полк" и нес портрет отца, украшенный георгиевской лентой. В июне ему был вручен протокол о взыскании штрафа. При помощь коллег он опротестовал действия полиции и сам выступил в свою защиту в суде. Смысл защиты был построен на том, что акция празднования Дня Победы является мирной и не может считаться "пропагандой войны". Суд встал на сторону Мирона.
В Молдавии 20 апреля прошлого года вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки спецоперации.
29 декабря 2022, 15:42Путин подписал закон о наказании за осквернение георгиевских лент