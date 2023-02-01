https://ria.ru/20230201/sertifikaty-1849028988.html

Молодым семьям Тверской области вручены жилищные сертификаты

Молодым семьям Тверской области вручены жилищные сертификаты - РИА Новости, 01.02.2023

Молодым семьям Тверской области вручены жилищные сертификаты

Губернатор Тверской области Игорь Руденя и депутат Государственной Думы РФ Владимир Васильев в среду вручили 19-ти молодым семьям из муниципалитетов региона... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T17:12

2023-02-01T17:12

2023-02-01T17:12

тверская область

россия

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 1 фев – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя и депутат Государственной Думы РФ Владимир Васильев в среду вручили 19-ти молодым семьям из муниципалитетов региона сертификаты на приобретение или строительство жилья, сообщает пресс-служба регионального правительства.Всего в этом году жилищные сертификаты в Тверской области получит 161 молодая семья из 29 муниципалитетов региона, в том числе 47 многодетных семей."Сегодня вы переходите на новый этап развития ваших семей. Желаю, чтобы в домах и квартирах, которые вы приобретаете при государственной поддержке, всегда были детский смех и семейное счастье. И пусть у вас и ваших детей впечатления о доме, домашнем очаге будут самыми приятными и добрыми", – обратился к участникам церемонии Руденя.Глава региона напомнил о действующей в Верхневолжье поддержке семей с ипотекой, которая позволяет получить до миллиона рублей при рождении троих детей.Всего с 2016 года при государственной поддержке в Тверской области жилищные условия улучшили 1035 семей. Каждая четвертая из них – многодетная.В Тверской области также предусмотрена дополнительная социальная выплата для семей - участников программы, в которых в течение года после выдачи жилищного сертификата родился или усыновлен ребенок.С 2022 года по поручению губернатора размер выплаты увеличен в два раза и составляет 20% от расчетной стоимости жилья (ранее 10%). Эти средства могут быть направлены на погашение части кредита либо на компенсацию затраченных собственных средств на приобретение или строительство жилья, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230131/natsproekt-1848668910.html

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Артем Смирнов

россия, игорь руденя