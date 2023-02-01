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Молодым семьям Тверской области вручены жилищные сертификаты - РИА Новости, 01.02.2023
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Тверская область
https://ria.ru/20230201/sertifikaty-1849028988.html
Молодым семьям Тверской области вручены жилищные сертификаты
Молодым семьям Тверской области вручены жилищные сертификаты - РИА Новости, 01.02.2023
Молодым семьям Тверской области вручены жилищные сертификаты
Губернатор Тверской области Игорь Руденя и депутат Государственной Думы РФ Владимир Васильев в среду вручили 19-ти молодым семьям из муниципалитетов региона... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T17:12
2023-02-01T17:12
тверская область
россия
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 1 фев – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя и депутат Государственной Думы РФ Владимир Васильев в среду вручили 19-ти молодым семьям из муниципалитетов региона сертификаты на приобретение или строительство жилья, сообщает пресс-служба регионального правительства.Всего в этом году жилищные сертификаты в Тверской области получит 161 молодая семья из 29 муниципалитетов региона, в том числе 47 многодетных семей."Сегодня вы переходите на новый этап развития ваших семей. Желаю, чтобы в домах и квартирах, которые вы приобретаете при государственной поддержке, всегда были детский смех и семейное счастье. И пусть у вас и ваших детей впечатления о доме, домашнем очаге будут самыми приятными и добрыми", – обратился к участникам церемонии Руденя.Глава региона напомнил о действующей в Верхневолжье поддержке семей с ипотекой, которая позволяет получить до миллиона рублей при рождении троих детей.Всего с 2016 года при государственной поддержке в Тверской области жилищные условия улучшили 1035 семей. Каждая четвертая из них – многодетная.В Тверской области также предусмотрена дополнительная социальная выплата для семей - участников программы, в которых в течение года после выдачи жилищного сертификата родился или усыновлен ребенок.С 2022 года по поручению губернатора размер выплаты увеличен в два раза и составляет 20% от расчетной стоимости жилья (ранее 10%). Эти средства могут быть направлены на погашение части кредита либо на компенсацию затраченных собственных средств на приобретение или строительство жилья, пояснили в пресс-службе.
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россия, игорь руденя
Тверская область, Россия, Игорь Руденя
17:12 01.02.2023
 

Молодым семьям Тверской области вручены жилищные сертификаты

© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя и депутат Государственной Думы РФ Владимир Васильев во время вручения семьям сертификатов на приобретение или строительство жилья
Губернатор Тверской области Игорь Руденя и депутат Государственной Думы РФ Владимир Васильев во время вручения семьям сертификатов на приобретение или строительство жилья - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя и депутат Государственной Думы РФ Владимир Васильев во время вручения семьям сертификатов на приобретение или строительство жилья
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ТВЕРЬ, 1 фев – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя и депутат Государственной Думы РФ Владимир Васильев в среду вручили 19-ти молодым семьям из муниципалитетов региона сертификаты на приобретение или строительство жилья, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Всего в этом году жилищные сертификаты в Тверской области получит 161 молодая семья из 29 муниципалитетов региона, в том числе 47 многодетных семей.
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"Сегодня вы переходите на новый этап развития ваших семей. Желаю, чтобы в домах и квартирах, которые вы приобретаете при государственной поддержке, всегда были детский смех и семейное счастье. И пусть у вас и ваших детей впечатления о доме, домашнем очаге будут самыми приятными и добрыми", – обратился к участникам церемонии Руденя.
Глава региона напомнил о действующей в Верхневолжье поддержке семей с ипотекой, которая позволяет получить до миллиона рублей при рождении троих детей.
Всего с 2016 года при государственной поддержке в Тверской области жилищные условия улучшили 1035 семей. Каждая четвертая из них – многодетная.
В Тверской области также предусмотрена дополнительная социальная выплата для семей - участников программы, в которых в течение года после выдачи жилищного сертификата родился или усыновлен ребенок.
С 2022 года по поручению губернатора размер выплаты увеличен в два раза и составляет 20% от расчетной стоимости жилья (ранее 10%). Эти средства могут быть направлены на погашение части кредита либо на компенсацию затраченных собственных средств на приобретение или строительство жилья, пояснили в пресс-службе.
 
Тверская областьРоссияИгорь Руденя
 
 
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