https://ria.ru/20230201/selkhozproduktsiya-1849075266.html

В России в 2022 году выросло производство сельхозпродукции

В России в 2022 году выросло производство сельхозпродукции - РИА Новости, 01.02.2023

В России в 2022 году выросло производство сельхозпродукции

Производство продукции АПК в России в хозяйствах всех категорий в 2022 году, по предварительным данным, выросло в сопоставимых ценах на 10,2% по сравнению с... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T19:16

2023-02-01T19:16

2023-02-01T19:16

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Производство продукции АПК в России в хозяйствах всех категорий в 2022 году, по предварительным данным, выросло в сопоставимых ценах на 10,2% по сравнению с предыдущим годом, следует из материалов Росстата. В 2021 году было зафиксировано снижение выпуска на 0,4%, в 2020 и 2019 году - рост на 1,3% и на 4,3% соответственно. Снижение на 0,2% также наблюдалось в 2018 году, а в 2016 и 2017 годах - рост на 4,8% и на 2,9%. Объем производства сельхозпродукции в фактически действовавших ценах в 2022 году предварительно составил 8,851 триллиона рублей против 7,71 триллиона рублей в 2021 году, увеличившись на 14,8%, в том числе на 17,9%, до 5,266 триллиона рублей, в растениеводстве и на 10,5%, до 3,585 триллиона рублей, - в животноводстве. Выпуск продукции АПК в сельскохозяйственных организациях в сопоставимых ценах в 2022 году вырос на 12,8% (в 2021 году - снизился на 0,1%). В фактических ценах он составил 5,348 триллиона рублей, показав рост на 17,1%: по растениеводческой продукции - на 20,8%, до 3,017 триллиона, по животноводческой - на 12,7%, до 2,332 триллиона рублей. Производство сельхозпродукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, выросло в 2022 году на 20,1% (в 2021 году - на 1,7%) в сопоставимых ценах. В свою очередь в фактически действовавших ценах оно выросло на 20,9%, до 1,432 триллиона рублей: растениеводческая продукция - 1,228 триллиона (рост на 23,3%), животноводческая - 204,4 миллиарда (рост на 7,9%). Выпуск сельхозпродукции в хозяйствах населения в сопоставимых ценах в 2022 году снизился на 1,8% (в 2021 году - на 2,2%). В фактических ценах он составил 2,071 триллиона рублей, показав рост на 5,7%: по продукции растениеводства - на 5,1%, до 1,021 триллиона, по животноводческой - на 6,3%, до 1,049 триллиона рублей.

https://ria.ru/20221228/zarplaty-1842026320.html

https://ria.ru/20230123/abramchenko-1846246365.html

россия

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)