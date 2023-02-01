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Лавров: Алжир не будет выполнять указания США по санкциям против России - РИА Новости, 01.02.2023
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Лавров: Алжир не будет выполнять указания США по санкциям против России
Лавров: Алжир не будет выполнять указания США по санкциям против России - РИА Новости, 01.02.2023
Лавров: Алжир не будет выполнять указания США по санкциям против России
Алжир не будет послушно выполнять указания, напрямую противоречащие его национальным интересам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя намерение... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T20:09
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цены на нефть
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Алжир не будет послушно выполнять указания, напрямую противоречащие его национальным интересам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя намерение конгрессменов США подвести Алжир под санкции из-за сотрудничества с Россией. Лавров напомнил, что ранее группа американских конгрессменов обратилась к госсекретарю США Энтони Блинкену с предложением "наказать" Алжир из-за отказа поддерживать антироссийские санкции. "Как и подавляющее большинство других государств, Алжир является уважающей себя, свою историю и интересы страной. Именно на основе этого Республика выстраивает свою политику, не опираясь на закулисные договоренности с теми, кто сулит "пряники", а на самом деле пытается лишь ущемлять законные интересы своих "партнеров"", - подчеркнул Лавров. Накануне президент России Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун провели телефонный разговор, в ходе которого констатировали, что опирающееся на традиции дружбы и взаимного уважения сотрудничество между нашими странами продолжает поступательно развиваться. Они также договорились налаживать более активные контакты на разных уровнях и ускорить подготовку важных документов.
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цены на нефть, алжир (провинция), россия, сша, сергей лавров, энтони блинкен, владимир путин
Цены на нефть, Алжир (провинция), Россия, США, Сергей Лавров, Энтони Блинкен, Владимир Путин
20:09 01.02.2023 (обновлено: 20:10 01.02.2023)
 
Лавров: Алжир не будет выполнять указания США по санкциям против России

Глава МИД Лавров: Алжир не будет выполнять указания США по санкциям против России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Алжир не будет послушно выполнять указания, напрямую противоречащие его национальным интересам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя намерение конгрессменов США подвести Алжир под санкции из-за сотрудничества с Россией.
Лавров напомнил, что ранее группа американских конгрессменов обратилась к госсекретарю США Энтони Блинкену с предложением "наказать" Алжир из-за отказа поддерживать антироссийские санкции.
"В России есть устойчивое словосочетание – "не на того напали". Алжирцы – не тот народ, которому можно что-то "диктовать", ожидая, что "по щелчку пальцев" из-за океана он будет послушно выполнять указания, напрямую противоречащие его национальным интересам", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT Arabic, отвечая на вопрос о реакции североафриканской страны на угрозы со стороны США.
"Как и подавляющее большинство других государств, Алжир является уважающей себя, свою историю и интересы страной. Именно на основе этого Республика выстраивает свою политику, не опираясь на закулисные договоренности с теми, кто сулит "пряники", а на самом деле пытается лишь ущемлять законные интересы своих "партнеров"", - подчеркнул Лавров.
Накануне президент России Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун провели телефонный разговор, в ходе которого констатировали, что опирающееся на традиции дружбы и взаимного уважения сотрудничество между нашими странами продолжает поступательно развиваться. Они также договорились налаживать более активные контакты на разных уровнях и ускорить подготовку важных документов.
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Цены на нефтьАлжир (провинция)РоссияСШАСергей ЛавровЭнтони БлинкенВладимир Путин
 
 
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