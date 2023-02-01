https://ria.ru/20230201/sanktsii-1849083131.html

Лавров: Алжир не будет выполнять указания США по санкциям против России

Лавров: Алжир не будет выполнять указания США по санкциям против России - РИА Новости, 01.02.2023

Лавров: Алжир не будет выполнять указания США по санкциям против России

Алжир не будет послушно выполнять указания, напрямую противоречащие его национальным интересам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя намерение... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T20:09

2023-02-01T20:09

2023-02-01T20:10

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Алжир не будет послушно выполнять указания, напрямую противоречащие его национальным интересам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя намерение конгрессменов США подвести Алжир под санкции из-за сотрудничества с Россией. Лавров напомнил, что ранее группа американских конгрессменов обратилась к госсекретарю США Энтони Блинкену с предложением "наказать" Алжир из-за отказа поддерживать антироссийские санкции. "Как и подавляющее большинство других государств, Алжир является уважающей себя, свою историю и интересы страной. Именно на основе этого Республика выстраивает свою политику, не опираясь на закулисные договоренности с теми, кто сулит "пряники", а на самом деле пытается лишь ущемлять законные интересы своих "партнеров"", - подчеркнул Лавров. Накануне президент России Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун провели телефонный разговор, в ходе которого констатировали, что опирающееся на традиции дружбы и взаимного уважения сотрудничество между нашими странами продолжает поступательно развиваться. Они также договорились налаживать более активные контакты на разных уровнях и ускорить подготовку важных документов.

https://ria.ru/20230131/svpd-1848697658.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, алжир (провинция), россия, сша, сергей лавров, энтони блинкен, владимир путин