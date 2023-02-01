20:09 01.02.2023 (обновлено: 20:10 01.02.2023)
Лавров: Алжир не будет выполнять указания США по санкциям против России
Глава МИД Лавров: Алжир не будет выполнять указания США по санкциям против России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Алжир не будет послушно выполнять указания, напрямую противоречащие его национальным интересам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя намерение конгрессменов США подвести Алжир под санкции из-за сотрудничества с Россией.
Лавров напомнил, что ранее группа американских конгрессменов обратилась к госсекретарю США Энтони Блинкену с предложением "наказать" Алжир из-за отказа поддерживать антироссийские санкции.
"В России есть устойчивое словосочетание – "не на того напали". Алжирцы – не тот народ, которому можно что-то "диктовать", ожидая, что "по щелчку пальцев" из-за океана он будет послушно выполнять указания, напрямую противоречащие его национальным интересам", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT Arabic, отвечая на вопрос о реакции североафриканской страны на угрозы со стороны США.
"Как и подавляющее большинство других государств, Алжир является уважающей себя, свою историю и интересы страной. Именно на основе этого Республика выстраивает свою политику, не опираясь на закулисные договоренности с теми, кто сулит "пряники", а на самом деле пытается лишь ущемлять законные интересы своих "партнеров"", - подчеркнул Лавров.
Накануне президент России Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун провели телефонный разговор, в ходе которого констатировали, что опирающееся на традиции дружбы и взаимного уважения сотрудничество между нашими странами продолжает поступательно развиваться. Они также договорились налаживать более активные контакты на разных уровнях и ускорить подготовку важных документов.