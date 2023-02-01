https://ria.ru/20230201/salvador-1849017174.html

Президент Сальвадора представил мега-тюрьму для террористов

Президент Сальвадора представил мега-тюрьму для террористов - РИА Новости, 01.02.2023

Президент Сальвадора представил мега-тюрьму для террористов

Президент Сальвадора Найиб Букеле представил "крупнейшую в Америке" мега-тюрьму, в которой будут содержаться десятки тысяч членов банд и террористов. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T16:44

2023-02-01T16:44

2023-02-01T16:44

в мире

сальвадор

найиб букеле

терроризм

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент Сальвадора Найиб Букеле представил "крупнейшую в Америке" мега-тюрьму, в которой будут содержаться десятки тысяч членов банд и террористов. На видео, выложенном на странице Букеле в Twitter, показано, как президент Сальвадора осматривает Центр содержания террористов (Cecot) в муниципалитете Теколука (департамент Сан-Висенте) в сопровождении нескольких сотрудников службы безопасности и вооруженных сил. Ему показали различные помещения объекта и техническое оснащение тюрьмы, предназначенное для предотвращения побегов, беспорядков и протестов заключенных. Как сообщается на видео, данная тюрьма является "крупнейшим подобным центром на территории Америки". "Оснащенная самым современным техническим оборудованием, мега-тюрьма будет иметь гарнизон из 600 военнослужащих и 250 полицейских",- сообщает также Prensa Latina со ссылкой на министра обороны Рене Мерино и директора Национальной гражданской полиции Маурисио Арриаза. Законодательное собрание Сальвадора по просьбе президента в конце марта 2022 года одобрило введение режима чрезвычайного положения в стране на фоне резкого роста преступности. Политик называет местных бандитов террористами и обещает 30-летние сроки просто за факт принадлежности к организованной преступной группировке. Режим ЧС и последовавшие после его объявления операции начались в ответ на всплеск убийств в тюрьмах и за их пределами. Преступления приписывают крупнейшей центральноамериканской банде "Мара Сальватруча". Как отмечал президент Сальвадора, с введением режима чрезвычайной ситуации преступность в стране заметно снизилась, а число убийств упало до нуля. По официальным данным, за время действия режима чрезвычайной ситуации были арестованы более 60 тысяч человек, абсолютное большинство из них продолжает дожидаться рассмотрения своего дела за решеткой. Сальвадор начал 2023 год с нерешенной проблемой в своей программе безопасности, которая может быть практически решена в ближайшие недели с открытием данного центра, отмечает агентство.

https://ria.ru/20230123/vagner-1846752420.html

https://ria.ru/20221208/irak-1837113638.html

https://ria.ru/20230105/bayden-1843205984.html

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в мире, сальвадор, найиб букеле, терроризм