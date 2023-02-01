Рейтинг@Mail.ru
Президент Сальвадора представил мега-тюрьму для террористов - РИА Новости, 01.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230201/salvador-1849017174.html
Президент Сальвадора представил мега-тюрьму для террористов
Президент Сальвадора представил мега-тюрьму для террористов - РИА Новости, 01.02.2023
Президент Сальвадора представил мега-тюрьму для террористов
Президент Сальвадора Найиб Букеле представил "крупнейшую в Америке" мега-тюрьму, в которой будут содержаться десятки тысяч членов банд и террористов. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T16:44
2023-02-01T16:44
в мире
сальвадор
найиб букеле
терроризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564525789_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_2633ea64998c97ebfad0acb2afe19986.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент Сальвадора Найиб Букеле представил "крупнейшую в Америке" мега-тюрьму, в которой будут содержаться десятки тысяч членов банд и террористов. На видео, выложенном на странице Букеле в Twitter, показано, как президент Сальвадора осматривает Центр содержания террористов (Cecot) в муниципалитете Теколука (департамент Сан-Висенте) в сопровождении нескольких сотрудников службы безопасности и вооруженных сил. Ему показали различные помещения объекта и техническое оснащение тюрьмы, предназначенное для предотвращения побегов, беспорядков и протестов заключенных. Как сообщается на видео, данная тюрьма является "крупнейшим подобным центром на территории Америки". "Оснащенная самым современным техническим оборудованием, мега-тюрьма будет иметь гарнизон из 600 военнослужащих и 250 полицейских",- сообщает также Prensa Latina со ссылкой на министра обороны Рене Мерино и директора Национальной гражданской полиции Маурисио Арриаза. Законодательное собрание Сальвадора по просьбе президента в конце марта 2022 года одобрило введение режима чрезвычайного положения в стране на фоне резкого роста преступности. Политик называет местных бандитов террористами и обещает 30-летние сроки просто за факт принадлежности к организованной преступной группировке. Режим ЧС и последовавшие после его объявления операции начались в ответ на всплеск убийств в тюрьмах и за их пределами. Преступления приписывают крупнейшей центральноамериканской банде "Мара Сальватруча". Как отмечал президент Сальвадора, с введением режима чрезвычайной ситуации преступность в стране заметно снизилась, а число убийств упало до нуля. По официальным данным, за время действия режима чрезвычайной ситуации были арестованы более 60 тысяч человек, абсолютное большинство из них продолжает дожидаться рассмотрения своего дела за решеткой. Сальвадор начал 2023 год с нерешенной проблемой в своей программе безопасности, которая может быть практически решена в ближайшие недели с открытием данного центра, отмечает агентство.
https://ria.ru/20230123/vagner-1846752420.html
https://ria.ru/20221208/irak-1837113638.html
https://ria.ru/20230105/bayden-1843205984.html
сальвадор
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564525789_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_ecea5f170ea6176ded941db797e28dad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сальвадор, найиб букеле, терроризм
В мире, Сальвадор, Найиб Букеле, Терроризм
16:44 01.02.2023
 
Президент Сальвадора представил мега-тюрьму для террористов

Президент Сальвадора представил "крупнейшую в Америке" мега-тюрьму для террористов

© AP Photo / Marco UgarteПрезидент Сальвадора Найиб Букеле
Президент Сальвадора Найиб Букеле - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© AP Photo / Marco Ugarte
Президент Сальвадора Найиб Букеле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент Сальвадора Найиб Букеле представил "крупнейшую в Америке" мега-тюрьму, в которой будут содержаться десятки тысяч членов банд и террористов.
На видео, выложенном на странице Букеле в Twitter, показано, как президент Сальвадора осматривает Центр содержания террористов (Cecot) в муниципалитете Теколука (департамент Сан-Висенте) в сопровождении нескольких сотрудников службы безопасности и вооруженных сил. Ему показали различные помещения объекта и техническое оснащение тюрьмы, предназначенное для предотвращения побегов, беспорядков и протестов заключенных.
Боец группы Вагнер в Артемовске в ДНР - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 12:38
В Кремле ответили на признание группы "Вагнера" террористами в США
Как сообщается на видео, данная тюрьма является "крупнейшим подобным центром на территории Америки".
"Оснащенная самым современным техническим оборудованием, мега-тюрьма будет иметь гарнизон из 600 военнослужащих и 250 полицейских",- сообщает также Prensa Latina со ссылкой на министра обороны Рене Мерино и директора Национальной гражданской полиции Маурисио Арриаза.
Законодательное собрание Сальвадора по просьбе президента в конце марта 2022 года одобрило введение режима чрезвычайного положения в стране на фоне резкого роста преступности. Политик называет местных бандитов террористами и обещает 30-летние сроки просто за факт принадлежности к организованной преступной группировке.
Сотрудники правоохранительных органов Ирака в районе Зеленой зоны в Багдаде - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря 2022, 09:07
В иракских тюрьмах остаются 59 россиянок, осужденных по делам о терроризме
Режим ЧС и последовавшие после его объявления операции начались в ответ на всплеск убийств в тюрьмах и за их пределами. Преступления приписывают крупнейшей центральноамериканской банде "Мара Сальватруча". Как отмечал президент Сальвадора, с введением режима чрезвычайной ситуации преступность в стране заметно снизилась, а число убийств упало до нуля.
По официальным данным, за время действия режима чрезвычайной ситуации были арестованы более 60 тысяч человек, абсолютное большинство из них продолжает дожидаться рассмотрения своего дела за решеткой. Сальвадор начал 2023 год с нерешенной проблемой в своей программе безопасности, которая может быть практически решена в ближайшие недели с открытием данного центра, отмечает агентство.
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис
5 января, 23:06
Джо Байден в прямом эфире пообщался с новым "президентом США"
 
В миреСальвадорНайиб БукелеТерроризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала