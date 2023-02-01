Саакашвили не требуется перевод в реанимацию, считает директор клиники
Директор клиники Чхеидзе: Саакашвили не требуется перевод в реанимацию, пациент спокоен
© AP Photo / Sergei GritsБывший президент Грузии Михаил Саакашвили
© AP Photo / Sergei Grits
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 1 фев - РИА Новости. Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили не требуется перевод в реанимационное отделение, считает директор клиники, где политик проходит лечение, Зураб Чхеидзе.
Накануне представители партии Саакашвили "Единое национальное движение" и члены его семьи заявляли, что политику требуется перевод в реанимацию и уже ведутся соответствующие подготовительные работы.
"Ничего не изменилось. Пациент спокоен, его оценили разные специалисты. Он не реанимационный пациент", - заявил директор в эфире телекомпании "Мтавари архи".
Члены семьи Саакашвили ежедневно сообщают о тяжелом состоянии политика. Ранее независимые врачи сообщали, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами. В Тбилисском горсуде рассматривается дело о возможной отсрочке исполнения тюремного наказания Саакашвили с целью его лечения в заграничной клинике.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
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