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Саакашвили не требуется перевод в реанимацию, считает директор клиники - РИА Новости, 01.02.2023
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Саакашвили не требуется перевод в реанимацию, считает директор клиники
Саакашвили не требуется перевод в реанимацию, считает директор клиники - РИА Новости, 01.02.2023
Саакашвили не требуется перевод в реанимацию, считает директор клиники
Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили не требуется перевод в реанимационное отделение, считает директор клиники, где политик проходит лечение, Зураб... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T10:12
2023-02-01T10:12
в мире
грузия
михаил саакашвили
ираклий гарибашвили
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 1 фев - РИА Новости. Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили не требуется перевод в реанимационное отделение, считает директор клиники, где политик проходит лечение, Зураб Чхеидзе. Накануне представители партии Саакашвили "Единое национальное движение" и члены его семьи заявляли, что политику требуется перевод в реанимацию и уже ведутся соответствующие подготовительные работы. "Ничего не изменилось. Пациент спокоен, его оценили разные специалисты. Он не реанимационный пациент", - заявил директор в эфире телекомпании "Мтавари архи". Члены семьи Саакашвили ежедневно сообщают о тяжелом состоянии политика. Ранее независимые врачи сообщали, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами. В Тбилисском горсуде рассматривается дело о возможной отсрочке исполнения тюремного наказания Саакашвили с целью его лечения в заграничной клинике. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
https://ria.ru/20230131/saakashvili-1848809152.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, единое национальное движение
В мире, Грузия, Михаил Саакашвили, Ираклий Гарибашвили, Единое национальное движение
10:12 01.02.2023
 
Саакашвили не требуется перевод в реанимацию, считает директор клиники

Директор клиники Чхеидзе: Саакашвили не требуется перевод в реанимацию, пациент спокоен

© AP Photo / Sergei GritsБывший президент Грузии Михаил Саакашвили
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© AP Photo / Sergei Grits
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 1 фев - РИА Новости. Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили не требуется перевод в реанимационное отделение, считает директор клиники, где политик проходит лечение, Зураб Чхеидзе.
Накануне представители партии Саакашвили "Единое национальное движение" и члены его семьи заявляли, что политику требуется перевод в реанимацию и уже ведутся соответствующие подготовительные работы.
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
Вчера, 21:28
Саакашвили заявил, что не планирует заниматься политикой в Грузии
"Ничего не изменилось. Пациент спокоен, его оценили разные специалисты. Он не реанимационный пациент", - заявил директор в эфире телекомпании "Мтавари архи".
Члены семьи Саакашвили ежедневно сообщают о тяжелом состоянии политика. Ранее независимые врачи сообщали, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами. В Тбилисском горсуде рассматривается дело о возможной отсрочке исполнения тюремного наказания Саакашвили с целью его лечения в заграничной клинике.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
Михаил Саакашвили во время беседы с журналистами - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 18:53
Находящийся в клинике Саакашвили заразился коронавирусом
 
В миреГрузияМихаил СаакашвилиИраклий ГарибашвилиЕдиное национальное движение
 
 
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