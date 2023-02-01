19:01 01.02.2023 (обновлено: 19:02 01.02.2023)
Запад многие века очернял российских лидеров, напомнили в Совбезе
Помощник Патрушева Мухитов: у Запада есть многовековой опыт очернения российских лидеров
Архитектурный ансамбль Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Опыт очернения Западом российских лидеров насчитывает многие века, оголтелой русофобской дискредитации в разные времена подверглись царь Иван Грозный и император Павел I, заявил помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов.
"Практика оголтелой русофобии уходит своими корнями в глубь веков. Вспомните, например, как Запад создал "черную легенду" об ужасах, творимых во времена правления Ивана IV (Грозного)", - сказал Мухитов в интервью "Российской газете". По его словам, очерняя, Запад умышленно умалчивает, что именно при нем, в частности, была учреждена боярская дума, а также значительно увеличена территория страны. Кроме того, при Иване Грозном была создана Запорожская Сечь, которую наделили функциями охраны границ; подготовленные карантинные пункты не позволили чуме и холере попасть на территорию Руси; появилось книгопечатание и бесплатное образование в церковно-приходских школах, напомнил Мухитов.
По его словам, аналогичной дискредитации подвергся император Павел I, который намеревался выступить против Великобритании. "Усилиями британской прессы и дипломатии по Европе был пущен слух о его психическом расстройстве. А ведь именно Павел I внес личный вклад в сохранение государственности как минимум двух стран — Швейцарии и Мальты. Имею в виду Итальянский поход Суворова и предоставление убежища в России рыцарям Мальтийского ордена после захвата острова Наполеоном", - сказал Мухитов.
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