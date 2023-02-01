https://ria.ru/20230201/regiony-1849043578.html

Путин дал поручения по поддержке приграничных с Украиной регионов

Путин дал поручения по поддержке приграничных с Украиной регионов - РИА Новости, 01.02.2023

Путин дал поручения по поддержке приграничных с Украиной регионов

Власти усилят работу по поддержке приграничных с Украиной регионов, сообщил Владимир Путин на заседании по вопросам восстановления жилой инфраструктуры. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T17:43

2023-02-01T17:43

2023-02-01T20:58

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вячеслав гладков

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Власти усилят работу по поддержке приграничных с Украиной регионов, сообщил Владимир Путин на заседании по вопросам восстановления жилой инфраструктуры.Глава региона ответил, что местные власти готовы возместить потери жителям, дома которых пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ.Путин подчеркнул, что все вопросы по восстановлению жилья в приграничных районах нужно закрыть как можно скорее.По его словам, допускать волокиту и бюрократические проволочки при решении этих задач недопустимо.Путин уточнил, что накануне обсуждал с министром финансов Антоном Силуановым все вопросы в преддверии совещания. Как отметил сам глава Минфина, ведомство планирует оперативно изыскать и направить необходимые средства для восстановления пострадавшего жилья."Я хочу подчеркнуть, государство всегда будет помогать тем, кто попал в беду. Сделаем все для того, чтобы человек не оставался один на один со своими проблемами", — пояснил российский лидер.Приоритетная задача — не допускать самой возможности обстрелов регионов со стороны Украины, это дело Министерства обороны, добавил Путин.Украинские войска постоянно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Сейчас желтый уровень террористической опасности действует в Белгородской и Курской областях, в Севастополе, отдельных районах Крыма, Краснодарского края, Воронежской и Брянской областях.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230201/vosstanovlenie-1849033224.html

https://ria.ru/20230125/donbass-1847352979.html

https://ria.ru/20230124/regiony-1847116752.html

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россия, украина, белгородская область, вячеслав гладков, владимир путин, вооруженные силы украины, антон силуанов, донбасс, министерство финансов рф (минфин россии)