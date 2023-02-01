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Путин дал поручения по поддержке приграничных с Украиной регионов - РИА Новости, 01.02.2023
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Путин дал поручения по поддержке приграничных с Украиной регионов
Путин дал поручения по поддержке приграничных с Украиной регионов - РИА Новости, 01.02.2023
Путин дал поручения по поддержке приграничных с Украиной регионов
Власти усилят работу по поддержке приграничных с Украиной регионов, сообщил Владимир Путин на заседании по вопросам восстановления жилой инфраструктуры. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T17:43
2023-02-01T20:58
россия
украина
белгородская область
вячеслав гладков
владимир путин
вооруженные силы украины
антон силуанов
донбасс
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Власти усилят работу по поддержке приграничных с Украиной регионов, сообщил Владимир Путин на заседании по вопросам восстановления жилой инфраструктуры.Глава региона ответил, что местные власти готовы возместить потери жителям, дома которых пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ.Путин подчеркнул, что все вопросы по восстановлению жилья в приграничных районах нужно закрыть как можно скорее.По его словам, допускать волокиту и бюрократические проволочки при решении этих задач недопустимо.Путин уточнил, что накануне обсуждал с министром финансов Антоном Силуановым все вопросы в преддверии совещания. Как отметил сам глава Минфина, ведомство планирует оперативно изыскать и направить необходимые средства для восстановления пострадавшего жилья."Я хочу подчеркнуть, государство всегда будет помогать тем, кто попал в беду. Сделаем все для того, чтобы человек не оставался один на один со своими проблемами", — пояснил российский лидер.Приоритетная задача — не допускать самой возможности обстрелов регионов со стороны Украины, это дело Министерства обороны, добавил Путин.Украинские войска постоянно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Сейчас желтый уровень террористической опасности действует в Белгородской и Курской областях, в Севастополе, отдельных районах Крыма, Краснодарского края, Воронежской и Брянской областях.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230201/vosstanovlenie-1849033224.html
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россия, украина, белгородская область, вячеслав гладков, владимир путин, вооруженные силы украины, антон силуанов, донбасс, министерство финансов рф (минфин россии)
Россия, Украина, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Антон Силуанов, Донбасс, Министерство финансов РФ (Минфин России)
17:43 01.02.2023 (обновлено: 20:58 01.02.2023)
 
Путин дал поручения по поддержке приграничных с Украиной регионов

Путин: правительство проработало решения по поддержке приграничных с Украиной регионов

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкВладимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам восстановления жилой инфраструктуры
Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам восстановления жилой инфраструктуры - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам восстановления жилой инфраструктуры
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Власти усилят работу по поддержке приграничных с Украиной регионов, сообщил Владимир Путин на заседании по вопросам восстановления жилой инфраструктуры.

"Правительство проработало определенные решения, которые будут реализовываться не только у вас, но и в соседних областях", — отметил глава государства, обращаясь к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову.

Глава региона ответил, что местные власти готовы возместить потери жителям, дома которых пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ.
Путин подчеркнул, что все вопросы по восстановлению жилья в приграничных районах нужно закрыть как можно скорее.
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По его словам, допускать волокиту и бюрократические проволочки при решении этих задач недопустимо.

"Проблемы для граждан стоят очень остро, нужно отремонтировать или возместить потерю домов, квартир, другого имущества, вернуть к нормальной работе объекты энергетики, тепло-, водоснабжения и так далее. Подчеркну, решение этих задач не должно буксовать, вязнуть в бюрократических процедурах — действовать необходимо быстро и эффективно", — сказал президент.

Путин уточнил, что накануне обсуждал с министром финансов Антоном Силуановым все вопросы в преддверии совещания. Как отметил сам глава Минфина, ведомство планирует оперативно изыскать и направить необходимые средства для восстановления пострадавшего жилья.
"Я хочу подчеркнуть, государство всегда будет помогать тем, кто попал в беду. Сделаем все для того, чтобы человек не оставался один на один со своими проблемами", — пояснил российский лидер.
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Приоритетная задача — не допускать самой возможности обстрелов регионов со стороны Украины, это дело Министерства обороны, добавил Путин.
Украинские войска постоянно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Сейчас желтый уровень террористической опасности действует в Белгородской и Курской областях, в Севастополе, отдельных районах Крыма, Краснодарского края, Воронежской и Брянской областях.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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