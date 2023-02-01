17:43 01.02.2023 (обновлено: 20:58 01.02.2023)
Путин дал поручения по поддержке приграничных с Украиной регионов
Путин: правительство проработало решения по поддержке приграничных с Украиной регионов
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкВладимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам восстановления жилой инфраструктуры
Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам восстановления жилой инфраструктуры
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Власти усилят работу по поддержке приграничных с Украиной регионов, сообщил Владимир Путин на заседании по вопросам восстановления жилой инфраструктуры.
"Правительство проработало определенные решения, которые будут реализовываться не только у вас, но и в соседних областях", — отметил глава государства, обращаясь к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову.
Глава региона ответил, что местные власти готовы возместить потери жителям, дома которых пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ.
Путин подчеркнул, что все вопросы по восстановлению жилья в приграничных районах нужно закрыть как можно скорее.
По его словам, допускать волокиту и бюрократические проволочки при решении этих задач недопустимо.
"Проблемы для граждан стоят очень остро, нужно отремонтировать или возместить потерю домов, квартир, другого имущества, вернуть к нормальной работе объекты энергетики, тепло-, водоснабжения и так далее. Подчеркну, решение этих задач не должно буксовать, вязнуть в бюрократических процедурах — действовать необходимо быстро и эффективно", — сказал президент.
Путин уточнил, что накануне обсуждал с министром финансов Антоном Силуановым все вопросы в преддверии совещания. Как отметил сам глава Минфина, ведомство планирует оперативно изыскать и направить необходимые средства для восстановления пострадавшего жилья.
"Я хочу подчеркнуть, государство всегда будет помогать тем, кто попал в беду. Сделаем все для того, чтобы человек не оставался один на один со своими проблемами", — пояснил российский лидер.
Приоритетная задача — не допускать самой возможности обстрелов регионов со стороны Украины, это дело Министерства обороны, добавил Путин.
Украинские войска постоянно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Сейчас желтый уровень террористической опасности действует в Белгородской и Курской областях, в Севастополе, отдельных районах Крыма, Краснодарского края, Воронежской и Брянской областях.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.