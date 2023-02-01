https://ria.ru/20230201/pvo-1849076490.html
Израильская ПВО перехватила ракету, выпущенную из сектора Газа
Израильская ПВО перехватила ракету, выпущенную из сектора Газа - РИА Новости, 01.02.2023
Израильская ПВО перехватила ракету, выпущенную из сектора Газа
Одна ракета, выпущенная из сектора Газа, была перехвачена израильской системой ПВО, сообщает армия обороны Израиля. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T19:23
2023-02-01T19:23
2023-02-01T19:42
в мире
израиль
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Одна ракета, выпущенная из сектора Газа, была перехвачена израильской системой ПВО, сообщает армия обороны Израиля. "Одна ракета была выпущена из сектора Газа. Ракета была перехвачена системой ПВО армии обороны Израиля", - говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале армии. Ранее в среду армия сообщила о включении сирен в Израиле в городе Сдерот и районе, прилегающем к сектору Газа.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль
19:23 01.02.2023 (обновлено: 19:42 01.02.2023)
Израильская ПВО перехватила ракету, выпущенную из сектора Газа
Армия обороны Израиля: система ПВО перехватила ракету, выпущенную из сектора Газа