Рейтинг@Mail.ru
Израильская ПВО перехватила ракету, выпущенную из сектора Газа - РИА Новости, 01.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230201/pvo-1849076490.html
Израильская ПВО перехватила ракету, выпущенную из сектора Газа
Израильская ПВО перехватила ракету, выпущенную из сектора Газа - РИА Новости, 01.02.2023
Израильская ПВО перехватила ракету, выпущенную из сектора Газа
Одна ракета, выпущенная из сектора Газа, была перехвачена израильской системой ПВО, сообщает армия обороны Израиля. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T19:23
2023-02-01T19:42
в мире
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151573/81/1515738156_0:58:2400:1408_1920x0_80_0_0_b9e24314b5b00da6bad0b4f0d8a00b5c.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Одна ракета, выпущенная из сектора Газа, была перехвачена израильской системой ПВО, сообщает армия обороны Израиля. "Одна ракета была выпущена из сектора Газа. Ракета была перехвачена системой ПВО армии обороны Израиля", - говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале армии. Ранее в среду армия сообщила о включении сирен в Израиле в городе Сдерот и районе, прилегающем к сектору Газа.
https://ria.ru/20230201/pro-1849042386.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151573/81/1515738156_103:0:2236:1600_1920x0_80_0_0_43d9c50a80543c8dc6f14203252fc7bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль
В мире, Израиль
19:23 01.02.2023 (обновлено: 19:42 01.02.2023)
 
Израильская ПВО перехватила ракету, выпущенную из сектора Газа

Армия обороны Израиля: система ПВО перехватила ракету, выпущенную из сектора Газа

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский солдат
Израильский солдат - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильский солдат. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Одна ракета, выпущенная из сектора Газа, была перехвачена израильской системой ПВО, сообщает армия обороны Израиля.
"Одна ракета была выпущена из сектора Газа. Ракета была перехвачена системой ПВО армии обороны Израиля", - говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале армии.
Ранее в среду армия сообщила о включении сирен в Израиле в городе Сдерот и районе, прилегающем к сектору Газа.
Израильская система ПВО Железный купол - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Вчера, 17:40Специальная военная операция на Украине
Израиль рассматривает возможность поставить Украине ПРО "Железный купол"
 
В миреИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала