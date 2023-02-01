https://ria.ru/20230201/pvo-1849076490.html

Израильская ПВО перехватила ракету, выпущенную из сектора Газа

Израильская ПВО перехватила ракету, выпущенную из сектора Газа - РИА Новости, 01.02.2023

Израильская ПВО перехватила ракету, выпущенную из сектора Газа

Одна ракета, выпущенная из сектора Газа, была перехвачена израильской системой ПВО, сообщает армия обороны Израиля. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T19:23

2023-02-01T19:23

2023-02-01T19:42

в мире

израиль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151573/81/1515738156_0:58:2400:1408_1920x0_80_0_0_b9e24314b5b00da6bad0b4f0d8a00b5c.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Одна ракета, выпущенная из сектора Газа, была перехвачена израильской системой ПВО, сообщает армия обороны Израиля. "Одна ракета была выпущена из сектора Газа. Ракета была перехвачена системой ПВО армии обороны Израиля", - говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале армии. Ранее в среду армия сообщила о включении сирен в Израиле в городе Сдерот и районе, прилегающем к сектору Газа.

https://ria.ru/20230201/pro-1849042386.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, израиль