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Российская ПВО за сутки сбила три снаряда HIMARS

Российская ПВО за сутки сбила три снаряда HIMARS - РИА Новости, 01.02.2023

Российская ПВО за сутки сбила три снаряда HIMARS

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили девять украинских беспилотников и три снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T14:57

2023-02-01T14:57

2023-02-01T14:57

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили девять украинских беспилотников и три снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито девять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Золотаревка, Кременная, Нововодяное, Червонопоповка Луганской народной республики, Сторожевое, Петровское Донецкой народной республики и Чапаевка Запорожской области, а также перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении. Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 381 украинский военный самолет, 206 вертолетов, 2996 беспилотных летательных аппаратов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7706 танков и других боевых бронированных машин, 998 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3978 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8243 единицы специальной военной автомобильной техники.

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в мире, россия, кременная, запорожская область