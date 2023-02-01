https://ria.ru/20230201/putin-1848941175.html
Путин проводит совещание по восстановлению жилой инфраструктуры. Трансляция
Путин проводит совещание по восстановлению жилой инфраструктуры. Трансляция - РИА Новости, 01.02.2023
Путин проводит совещание по восстановлению жилой инфраструктуры. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание по восстановлению жилой инфраструктуры. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T15:00
2023-02-01T15:00
2023-02-01T17:16
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848945570_0:0:612:345_1920x0_80_0_0_1d25a56ec4a560c4fd877523e2469a39.jpg
Президент России Владимир Путин проводит совещание по восстановлению жилой инфраструктуры.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848945570_53:0:586:400_1920x0_80_0_0_38ce3e9325d172c7ea80e5099fd2f38f.jpg
LIVE: Путин проводит совещание по восстановлению жилой инфраструктуры_1 февраля
LIVE: Путин проводит совещание по восстановлению жилой инфраструктуры_1 февраля
2023-02-01T15:00
true
PT37M14S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, видео
Владимир Путин, Россия
Путин проводит совещание по восстановлению жилой инфраструктуры. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание по восстановлению жилой инфраструктуры.
2023-02-01T15:00
true
PT37M14S
15:00 01.02.2023 (обновлено: 17:16 01.02.2023)
Путин проводит совещание по восстановлению жилой инфраструктуры. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание по восстановлению жилой инфраструктуры.