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В Липецкой области производство куриных яиц в 2022 году выросло на 6,7% - РИА Новости, 01.02.2023
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Липецкая область
https://ria.ru/20230201/proizvodstvo-1849043811.html
В Липецкой области производство куриных яиц в 2022 году выросло на 6,7%
В Липецкой области производство куриных яиц в 2022 году выросло на 6,7% - РИА Новости, 01.02.2023
В Липецкой области производство куриных яиц в 2022 году выросло на 6,7%
В прошлом году в Липецкой области было произведено более 862 миллионов куриных яиц, что на 6,7% больше, чем в 2021 году. Рост производства отмечается уже на... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T17:45
2023-02-01T17:45
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 1 фев – РИА Новости. В прошлом году в Липецкой области было произведено более 862 миллионов куриных яиц, что на 6,7% больше, чем в 2021 году. Рост производства отмечается уже на протяжении пяти лет – всего за это время показатель увеличился на 53%, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что птицефабрики в 2022 году выдали на 8,4% яиц больше, чем годом ранее, а крестьянские (фермерские) хозяйства – на 23,3%. При подсчете учитывается общее количество яиц: и для потребления, и те, из которых выводятся птенцы.По словам Артамонова, производством пищевого яйца в регионе занимаются две крупные птицефабрики в Липецком и Грязинском районах области, а также крестьянско-фермерское хозяйство в Усманском районе. В прошлом году общее количество яиц, полученное только этими производителями, составило 495 миллионов.Как сообщил Артамонов, птицефабрики, специализирующиеся на выпуске инкубационного яйца, располагаются в Задонском, Липецком и Хлевенском районах. Они в 2022 году произвели около 200 миллионов яиц. Около 170 миллионов яиц обоих видов приходятся на долю личных хозяйств."Регион по многим видам сельхозпродукции выдает больше, чем нужно для самообеспеченности. Благодаря этому область способна не только прокормить себя, но и заработать за счет экспорта", – отмечает губернатор Липецкой области.
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
17:45 01.02.2023
 

В Липецкой области производство куриных яиц в 2022 году выросло на 6,7%

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЦех сортировки и упаковки яиц на птицефабрике
Цех сортировки и упаковки яиц на птицефабрике - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Цех сортировки и упаковки яиц на птицефабрике
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 1 фев – РИА Новости. В прошлом году в Липецкой области было произведено более 862 миллионов куриных яиц, что на 6,7% больше, чем в 2021 году. Рост производства отмечается уже на протяжении пяти лет – всего за это время показатель увеличился на 53%, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что птицефабрики в 2022 году выдали на 8,4% яиц больше, чем годом ранее, а крестьянские (фермерские) хозяйства – на 23,3%. При подсчете учитывается общее количество яиц: и для потребления, и те, из которых выводятся птенцы.
По словам Артамонова, производством пищевого яйца в регионе занимаются две крупные птицефабрики в Липецком и Грязинском районах области, а также крестьянско-фермерское хозяйство в Усманском районе. В прошлом году общее количество яиц, полученное только этими производителями, составило 495 миллионов.
Как сообщил Артамонов, птицефабрики, специализирующиеся на выпуске инкубационного яйца, располагаются в Задонском, Липецком и Хлевенском районах. Они в 2022 году произвели около 200 миллионов яиц. Около 170 миллионов яиц обоих видов приходятся на долю личных хозяйств.
"Регион по многим видам сельхозпродукции выдает больше, чем нужно для самообеспеченности. Благодаря этому область способна не только прокормить себя, но и заработать за счет экспорта", – отмечает губернатор Липецкой области.
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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