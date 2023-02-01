https://ria.ru/20230201/proizvodstvo-1849043811.html

В Липецкой области производство куриных яиц в 2022 году выросло на 6,7%

В Липецкой области производство куриных яиц в 2022 году выросло на 6,7% - РИА Новости, 01.02.2023

В Липецкой области производство куриных яиц в 2022 году выросло на 6,7%

В прошлом году в Липецкой области было произведено более 862 миллионов куриных яиц, что на 6,7% больше, чем в 2021 году. Рост производства отмечается уже на... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T17:45

2023-02-01T17:45

2023-02-01T17:45

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 1 фев – РИА Новости. В прошлом году в Липецкой области было произведено более 862 миллионов куриных яиц, что на 6,7% больше, чем в 2021 году. Рост производства отмечается уже на протяжении пяти лет – всего за это время показатель увеличился на 53%, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что птицефабрики в 2022 году выдали на 8,4% яиц больше, чем годом ранее, а крестьянские (фермерские) хозяйства – на 23,3%. При подсчете учитывается общее количество яиц: и для потребления, и те, из которых выводятся птенцы.По словам Артамонова, производством пищевого яйца в регионе занимаются две крупные птицефабрики в Липецком и Грязинском районах области, а также крестьянско-фермерское хозяйство в Усманском районе. В прошлом году общее количество яиц, полученное только этими производителями, составило 495 миллионов.Как сообщил Артамонов, птицефабрики, специализирующиеся на выпуске инкубационного яйца, располагаются в Задонском, Липецком и Хлевенском районах. Они в 2022 году произвели около 200 миллионов яиц. Около 170 миллионов яиц обоих видов приходятся на долю личных хозяйств."Регион по многим видам сельхозпродукции выдает больше, чем нужно для самообеспеченности. Благодаря этому область способна не только прокормить себя, но и заработать за счет экспорта", – отмечает губернатор Липецкой области.

https://ria.ru/20230125/zagotovka-1847394578.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов