https://ria.ru/20230201/proekty-1849085471.html

Путин и Иванов обсудили подготовку проектов, касающихся экоповестки

Путин и Иванов обсудили подготовку проектов, касающихся экоповестки - РИА Новости, 01.02.2023

Путин и Иванов обсудили подготовку проектов, касающихся экоповестки

Президент России Владимир Путин попросил своего спецпредставителя Сергея Иванова по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта работать в... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T20:26

2023-02-01T20:26

2023-02-01T20:26

россия

госдума рф

владимир путин

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил своего спецпредставителя Сергея Иванова по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта работать в координации с парламентом при подготовке законопроектов, касающихся экологической повестки. Путин и Иванов в ходе встречи обсудили законодательные инициативы. Иванов, в частности, рассказал об идее предусмотреть льготы для предприятий, которые изготавливают упаковку для продуктов, если они занимаются переработкой. "Правительство работает достаточно активно, все планы реализуются. Я вас прошу осуществлять координацию с парламентом, с Госдумой особенно при подготовке и прохождении соответствующих законопроектов", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20230201/duda-1849063215.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, госдума рф, владимир путин