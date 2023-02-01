https://ria.ru/20230201/proekty-1849085471.html
Путин и Иванов обсудили подготовку проектов, касающихся экоповестки
Путин и Иванов обсудили подготовку проектов, касающихся экоповестки - РИА Новости, 01.02.2023
Путин и Иванов обсудили подготовку проектов, касающихся экоповестки
Президент России Владимир Путин попросил своего спецпредставителя Сергея Иванова по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта работать в... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T20:26
2023-02-01T20:26
2023-02-01T20:26
россия
госдума рф
владимир путин
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил своего спецпредставителя Сергея Иванова по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта работать в координации с парламентом при подготовке законопроектов, касающихся экологической повестки. Путин и Иванов в ходе встречи обсудили законодательные инициативы. Иванов, в частности, рассказал об идее предусмотреть льготы для предприятий, которые изготавливают упаковку для продуктов, если они занимаются переработкой. "Правительство работает достаточно активно, все планы реализуются. Я вас прошу осуществлять координацию с парламентом, с Госдумой особенно при подготовке и прохождении соответствующих законопроектов", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20230201/duda-1849063215.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, владимир путин
Россия, Госдума РФ, Владимир Путин
Путин и Иванов обсудили подготовку проектов, касающихся экоповестки
Путин попросил Иванова работать с парламентом при подготовке экологических проектов