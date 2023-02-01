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Путин и Иванов обсудили подготовку проектов, касающихся экоповестки - РИА Новости, 01.02.2023
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Путин и Иванов обсудили подготовку проектов, касающихся экоповестки
Путин и Иванов обсудили подготовку проектов, касающихся экоповестки - РИА Новости, 01.02.2023
Путин и Иванов обсудили подготовку проектов, касающихся экоповестки
Президент России Владимир Путин попросил своего спецпредставителя Сергея Иванова по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта работать в... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T20:26
2023-02-01T20:26
россия
госдума рф
владимир путин
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил своего спецпредставителя Сергея Иванова по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта работать в координации с парламентом при подготовке законопроектов, касающихся экологической повестки. Путин и Иванов в ходе встречи обсудили законодательные инициативы. Иванов, в частности, рассказал об идее предусмотреть льготы для предприятий, которые изготавливают упаковку для продуктов, если они занимаются переработкой. "Правительство работает достаточно активно, все планы реализуются. Я вас прошу осуществлять координацию с парламентом, с Госдумой особенно при подготовке и прохождении соответствующих законопроектов", - сказал глава государства.
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россия, госдума рф, владимир путин
Россия, Госдума РФ, Владимир Путин
20:26 01.02.2023
 
Путин и Иванов обсудили подготовку проектов, касающихся экоповестки

Путин попросил Иванова работать с парламентом при подготовке экологических проектов

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил своего спецпредставителя Сергея Иванова по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта работать в координации с парламентом при подготовке законопроектов, касающихся экологической повестки.
Путин и Иванов в ходе встречи обсудили законодательные инициативы. Иванов, в частности, рассказал об идее предусмотреть льготы для предприятий, которые изготавливают упаковку для продуктов, если они занимаются переработкой.
"Правительство работает достаточно активно, все планы реализуются. Я вас прошу осуществлять координацию с парламентом, с Госдумой особенно при подготовке и прохождении соответствующих законопроектов", - сказал глава государства.
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