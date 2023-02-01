https://ria.ru/20230201/proekt-1849079930.html

В ГД внесли проект об условно-досрочном освобождении женщин с детьми

В ГД внесли проект об условно-досрочном освобождении женщин с детьми - РИА Новости, 01.02.2023

В ГД внесли проект об условно-досрочном освобождении женщин с детьми

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий применять механизм условно-досрочного освобождения для осужденных за преступления небольшой... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T19:50

2023-02-01T19:50

2023-02-01T19:50

общество

россия

госдума рф

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий применять механизм условно-досрочного освобождения для осужденных за преступления небольшой тяжести женщин, имеющих ребенка в возрасте до четырех лет, а не трех, документ доступен в думской электронной базе. Согласно существующим нормам, условно-досрочное освобождение может быть применено только после фактического отбытия осужденными беременной женщиной или женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, находящегося в доме ребенка исправительного учреждения, не менее одной четверти срока наказания, назначенного за преступление небольшой тяжести. Авторы законопроекта предлагают установить, что условно-досрочное освобождение может быть применено в отношении женщины, имеющего ребенка в возрасте до четырех лет. "Предлагаемые изменения создадут более широкие возможности для соблюдения прав материнства и детства, будут способствовать сохранению родственных связей отбывающих наказание в виде лишения свободы осужденных женщин, а также снижению числа женщин, содержащихся в местах лишения свободы совместно с детьми", - отмечается в пояснительных материалах.

https://ria.ru/20230201/goszakupki-1848990223.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, россия, госдума рф