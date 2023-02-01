https://ria.ru/20230201/proekt-1849079930.html
В ГД внесли проект об условно-досрочном освобождении женщин с детьми
В ГД внесли проект об условно-досрочном освобождении женщин с детьми - РИА Новости, 01.02.2023
В ГД внесли проект об условно-досрочном освобождении женщин с детьми
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий применять механизм условно-досрочного освобождения для осужденных за преступления небольшой... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T19:50
2023-02-01T19:50
2023-02-01T19:50
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий применять механизм условно-досрочного освобождения для осужденных за преступления небольшой тяжести женщин, имеющих ребенка в возрасте до четырех лет, а не трех, документ доступен в думской электронной базе. Согласно существующим нормам, условно-досрочное освобождение может быть применено только после фактического отбытия осужденными беременной женщиной или женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, находящегося в доме ребенка исправительного учреждения, не менее одной четверти срока наказания, назначенного за преступление небольшой тяжести. Авторы законопроекта предлагают установить, что условно-досрочное освобождение может быть применено в отношении женщины, имеющего ребенка в возрасте до четырех лет. "Предлагаемые изменения создадут более широкие возможности для соблюдения прав материнства и детства, будут способствовать сохранению родственных связей отбывающих наказание в виде лишения свободы осужденных женщин, а также снижению числа женщин, содержащихся в местах лишения свободы совместно с детьми", - отмечается в пояснительных материалах.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В ГД внесли проект об условно-досрочном освобождении женщин с детьми
В Госдуму внесли проект об условно-досрочном освобождении женщин с детьми до четырех лет
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости.
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий применять механизм условно-досрочного освобождения для осужденных за преступления небольшой тяжести женщин, имеющих ребенка в возрасте до четырех лет, а не трех, документ доступен в думской электронной базе
.
Согласно существующим нормам, условно-досрочное освобождение может быть применено только после фактического отбытия осужденными беременной женщиной или женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, находящегося в доме ребенка исправительного учреждения, не менее одной четверти срока наказания, назначенного за преступление небольшой тяжести.
Авторы законопроекта предлагают установить, что условно-досрочное освобождение может быть применено в отношении женщины, имеющего ребенка в возрасте до четырех лет.
"Предлагаемые изменения создадут более широкие возможности для соблюдения прав материнства и детства, будут способствовать сохранению родственных связей отбывающих наказание в виде лишения свободы осужденных женщин, а также снижению числа женщин, содержащихся в местах лишения свободы совместно с детьми", - отмечается в пояснительных материалах.