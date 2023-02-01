https://ria.ru/20230201/problemy-1849061005.html

МИД: Совет Европы, обсуждая Россию, не обращает внимания на проблемы внутри

МИД: Совет Европы, обсуждая Россию, не обращает внимания на проблемы внутри - РИА Новости, 01.02.2023

МИД: Совет Европы, обсуждая Россию, не обращает внимания на проблемы внутри

Структуры Совета Европы, постоянно обсуждая Россию, даже после ухода Москвы из этой организации, не обращают внимание на проблемы с правами человека в... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T18:32

2023-02-01T18:32

2023-02-01T18:32

в мире

россия

москва

мария захарова

совет европы

европейский суд по правам человека (еспч)

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Структуры Совета Европы, постоянно обсуждая Россию, даже после ухода Москвы из этой организации, не обращают внимание на проблемы с правами человека в странах-участницах, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Да, мы ушли, но у них то проблемы остались , но это неинтересно, причем там есть проблемы и с правами человека, еще какие, там сотни тысяч человек выходят ,то в одной, то в другой стране, которая входит в Совет Европы, можно было этим позаниматься, нет, все вокруг России", - сказала она, отвечая на вопрос РИА Новости, добавив, что "это как мне кажется, любовь". Ранее председатель ЕСПЧ Шофра О'Лири вновь высказалась об исключении России из Совета Европы как "государства-агрессора". Комментируя это, Захарова указала, что, "это невозможно смешно потому, что они постоянно говорят, что они исключили Россию, выдворили Россию, выгнали из Совета Европы, но можно я напомню как было?". "Это, все-таки факты, исторические: 15 марта 2022 года Россия в полном соответствии с Уставом Совета Европы заявила о намерении выйти из Совета Европы после решения комитета министров этой структуры, которые ограничили права нашей страны. На следующий день, данный орган, вопреки, как раз нормам своего же устава, в одночасье, как бы исключили Россию из Совета Европы", - добавила она. Мария Захарова, говоря о действии Европейской конвенции по правам человека, заметила, что оно закончилось для России "одновременно с ее членством в организации, то есть 16 марта 2022 года", пояснив, что документ "предназначен исключительно для членов Совет Европы". При этом она указала на то, что Россия остается членом ряда более широких международных договоров по правам человека. Она напомнила, что, несмотря на уход Москвы из Совета, "дискуссии в данной организации, направленной против нашей страны не утихают: мы ушли, а они все считают, что мы в комнате, но нас там уже нет". Возвращаясь к высказываниям О'Лири, она указала, что "это не выступление судьи, а заявление функционера, который выполняет просто политический заказ, отрабатывает". "Может ли ЕСПЧ претендовать на роль Фемиды беспристрастной, руководствующейся высоким, а не низменным, я думаю, на этот вопрос ответ очевиден - нет, не может",- заключила Захарова.

https://ria.ru/20230131/ukraina-1848790476.html

https://ria.ru/20230131/evropa-1848529457.html

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в мире, россия, москва, мария захарова, совет европы, европейский суд по правам человека (еспч)