https://ria.ru/20230201/prizyvniki-1848910603.html

В Киевской области раскрыли схему незаконного вывоза призывников

В Киевской области раскрыли схему незаконного вывоза призывников - РИА Новости, 01.02.2023

В Киевской области раскрыли схему незаконного вывоза призывников

Сотрудники управления миграционной полиции в Киевской области раскрыли нелегальную схему переправки призывников в страны ЕС под видом волонтеров, сообщил в... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T12:08

2023-02-01T12:08

2023-02-01T12:08

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Сотрудники управления миграционной полиции в Киевской области раскрыли нелегальную схему переправки призывников в страны ЕС под видом волонтеров, сообщил в среду начальник областного управления нацполиции Андрей Небытов. "Перекрыт подпольный канал переправки военнообязанных мужчин за границу. Сотрудники управления миграционной полиции Киевщины помешали незаконному выезду шести человек", - написал Небытов в своем телеграм-канале. По словам Небытова, киевлянин организовал незаконную схему выезда мужчин призывного возраста в страны Европы под видом волонтеров. Он обещал клиентам вносить данные в базу "Шлях" ("Путь"), стоимость услуг составляла от 500 до 2000 долларов. Организатору сообщили о том, что его подозревают в незаконной переправке людей через государственную границу Украины. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Незаконная переправка граждан через границу Украины считается преступлением в сфере охраны государственной границы, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет, если вывоз был организован за деньги. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. Ранее Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 19 февраля 2023 года.

https://ria.ru/20221231/prizyv-1842597780.html

https://ria.ru/20220818/prizyvniki-1810559556.html

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в мире, украина, киевская область, европа, верховная рада украины, евросоюз