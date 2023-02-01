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Японский депутат поставила прямоту Путина и Трампа в пример Кисиде - РИА Новости, 01.02.2023
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Японский депутат поставила прямоту Путина и Трампа в пример Кисиде
Японский депутат поставила прямоту Путина и Трампа в пример Кисиде - РИА Новости, 01.02.2023
Японский депутат поставила прямоту Путина и Трампа в пример Кисиде
Депутат парламента Японии от оппозиции Тинами Нисимура в ходе дебатов сравнила премьер-министра страны Фумио Кисиду с российским лидером Владимиром Путиным и... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T10:16
2023-02-01T10:16
в мире
япония
сша
фумио кисида
владимир путин
дональд трамп
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ТОКИО, 1 фев – РИА Новости. Депутат парламента Японии от оппозиции Тинами Нисимура в ходе дебатов сравнила премьер-министра страны Фумио Кисиду с российским лидером Владимиром Путиным и экс-президентом США Дональдом Трампом не в пользу японского политика. Депутат парламента от Конституционно-демократической партии Японии, упрекая Кисиду в том, что он постоянно уходит от ответов на прямые вопросы, сравнила его с российским и американским политиками. "Прикрываясь высказыванием о необходимости осторожного рассмотрения проблемы, вы продолжаете избегать (ответов на вопросы). Бегство - это трусость, я так считаю. Премьер-министр, если вы против, то так и скажите прямо, что вы против. Прикрываться мнением народа и избегать ответа – это вызывает вопросы уже к самому политику. Политика экс-президента США Дональда Трампа или президента Путина для меня неприемлема, но по крайней мере то, что они оба прямо говорят, когда они против - хотя бы только по этому пункту они все-таки лучше вас, премьер-министр Кисида", - сказала Нисимура, трансляция дебатов шла в интернет-канале нижней палаты. Во время своего выступления она постоянно упрекала Кисиду в том, что тот все время уходит от прямых ответов на вопросы в самых разных областях. "Когда мы задаем вопросы по проводимой политике, то премьер-министр всегда отвечает: "Сейчас в обществе есть разные мнения, мы их обсудим в различных формах, чтобы получить широкое понимание народа" – и никак не касается "за" и "против" самой политики и, прикрываясь тем, что в народе есть разные мнения, откладывает (решение) на потом. Этот ответ повторяется уже 13 раз только в текущих прениях", - сказала депутат.
https://ria.ru/20221117/deputat-1832247217.html
https://ria.ru/20220817/politika-1810077695.html
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в мире, япония, сша, фумио кисида, владимир путин, дональд трамп
В мире, Япония, США, Фумио Кисида, Владимир Путин, Дональд Трамп
10:16 01.02.2023
 
Японский депутат поставила прямоту Путина и Трампа в пример Кисиде

Депутат Нисимура поставила прямоту Путина в пример Кисиде, избегающему конкретных ответов

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ТОКИО, 1 фев – РИА Новости. Депутат парламента Японии от оппозиции Тинами Нисимура в ходе дебатов сравнила премьер-министра страны Фумио Кисиду с российским лидером Владимиром Путиным и экс-президентом США Дональдом Трампом не в пользу японского политика.
Депутат парламента от Конституционно-демократической партии Японии, упрекая Кисиду в том, что он постоянно уходит от ответов на прямые вопросы, сравнила его с российским и американским политиками.
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"Прикрываясь высказыванием о необходимости осторожного рассмотрения проблемы, вы продолжаете избегать (ответов на вопросы). Бегство - это трусость, я так считаю. Премьер-министр, если вы против, то так и скажите прямо, что вы против. Прикрываться мнением народа и избегать ответа – это вызывает вопросы уже к самому политику. Политика экс-президента США Дональда Трампа или президента Путина для меня неприемлема, но по крайней мере то, что они оба прямо говорят, когда они против - хотя бы только по этому пункту они все-таки лучше вас, премьер-министр Кисида", - сказала Нисимура, трансляция дебатов шла в интернет-канале нижней палаты.
Во время своего выступления она постоянно упрекала Кисиду в том, что тот все время уходит от прямых ответов на вопросы в самых разных областях.
"Когда мы задаем вопросы по проводимой политике, то премьер-министр всегда отвечает: "Сейчас в обществе есть разные мнения, мы их обсудим в различных формах, чтобы получить широкое понимание народа" – и никак не касается "за" и "против" самой политики и, прикрываясь тем, что в народе есть разные мнения, откладывает (решение) на потом. Этот ответ повторяется уже 13 раз только в текущих прениях", - сказала депутат.
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