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Японский депутат поставила прямоту Путина и Трампа в пример Кисиде

Японский депутат поставила прямоту Путина и Трампа в пример Кисиде - РИА Новости, 01.02.2023

Японский депутат поставила прямоту Путина и Трампа в пример Кисиде

Депутат парламента Японии от оппозиции Тинами Нисимура в ходе дебатов сравнила премьер-министра страны Фумио Кисиду с российским лидером Владимиром Путиным и... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T10:16

2023-02-01T10:16

2023-02-01T10:16

в мире

япония

сша

фумио кисида

владимир путин

дональд трамп

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ТОКИО, 1 фев – РИА Новости. Депутат парламента Японии от оппозиции Тинами Нисимура в ходе дебатов сравнила премьер-министра страны Фумио Кисиду с российским лидером Владимиром Путиным и экс-президентом США Дональдом Трампом не в пользу японского политика. Депутат парламента от Конституционно-демократической партии Японии, упрекая Кисиду в том, что он постоянно уходит от ответов на прямые вопросы, сравнила его с российским и американским политиками. "Прикрываясь высказыванием о необходимости осторожного рассмотрения проблемы, вы продолжаете избегать (ответов на вопросы). Бегство - это трусость, я так считаю. Премьер-министр, если вы против, то так и скажите прямо, что вы против. Прикрываться мнением народа и избегать ответа – это вызывает вопросы уже к самому политику. Политика экс-президента США Дональда Трампа или президента Путина для меня неприемлема, но по крайней мере то, что они оба прямо говорят, когда они против - хотя бы только по этому пункту они все-таки лучше вас, премьер-министр Кисида", - сказала Нисимура, трансляция дебатов шла в интернет-канале нижней палаты. Во время своего выступления она постоянно упрекала Кисиду в том, что тот все время уходит от прямых ответов на вопросы в самых разных областях. "Когда мы задаем вопросы по проводимой политике, то премьер-министр всегда отвечает: "Сейчас в обществе есть разные мнения, мы их обсудим в различных формах, чтобы получить широкое понимание народа" – и никак не касается "за" и "против" самой политики и, прикрываясь тем, что в народе есть разные мнения, откладывает (решение) на потом. Этот ответ повторяется уже 13 раз только в текущих прениях", - сказала депутат.

https://ria.ru/20221117/deputat-1832247217.html

https://ria.ru/20220817/politika-1810077695.html

япония

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в мире, япония, сша, фумио кисида, владимир путин, дональд трамп