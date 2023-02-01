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ВСУ не выбили российских военных ни с одной позиции, заявил Сальдо
ВСУ не выбили российских военных ни с одной позиции, заявил Сальдо - РИА Новости, 01.02.2023
ВСУ не выбили российских военных ни с одной позиции, заявил Сальдо
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что критикам ведения спецоперации стоит обратить внимание на тот факт, что украинской армии не... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T17:27
2023-02-01T17:27
2023-02-01T17:35
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что критикам ведения спецоперации стоит обратить внимание на тот факт, что украинской армии не удалось выбить российские войска ни с одной позиции. "Хочу обратить внимание критиков, что за весь период специальной военной операции враг не выбил наши войска ни с одной позиции. Везде, где враг продвинулся, наши части отошли по решениям своего командования. Это, действительно, были непростые решения, но факт остаётся фактом", - сказал РИА Новости Сальдо. По его словам, российские военные, действуя в меньшинстве, систематически выбивают врага с укреплённых позиций, превращённых в настоящие бетонные крепости, в том числе в городах. "Это самый тяжёлый вид боевых действий, и он по плечу лишь нашим воинам. Уверен, что мы освободим все наши города", - сказал Сальдо.
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херсонская область , владимир сальдо, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Украина, В мире
17:27 01.02.2023 (обновлено: 17:35 01.02.2023)
ВСУ не выбили российских военных ни с одной позиции, заявил Сальдо
Сальдо: ВСУ не выбили российских военных ни с одной позиции в ходе спецоперации
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что критикам ведения спецоперации стоит обратить внимание на тот факт, что украинской армии не удалось выбить российские войска ни с одной позиции.
"Хочу обратить внимание критиков, что за весь период специальной военной операции враг не выбил наши войска ни с одной позиции. Везде, где враг продвинулся, наши части отошли по решениям своего командования. Это, действительно, были непростые решения, но факт остаётся фактом", - сказал РИА Новости Сальдо.
По его словам, российские военные, действуя в меньшинстве, систематически выбивают врага с укреплённых позиций, превращённых в настоящие бетонные крепости, в том числе в городах.
"Это самый тяжёлый вид боевых действий, и он по плечу лишь нашим воинам. Уверен, что мы освободим все наши города", - сказал Сальдо.