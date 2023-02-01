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МЧС посоветовало не заряжать гаджеты ночью - РИА Новости, 01.02.2023
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МЧС посоветовало не заряжать гаджеты ночью
МЧС посоветовало не заряжать гаджеты ночью - РИА Новости, 01.02.2023
МЧС посоветовало не заряжать гаджеты ночью
Основной причиной возгорания смартфонов, планшетов и других гаджетов является неисправность зарядных устройств - поэтому не рекомендуется заряжать их ночью,... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T11:04
2023-02-01T11:31
безопасность
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
технологии
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Основной причиной возгорания смартфонов, планшетов и других гаджетов является неисправность зарядных устройств - поэтому не рекомендуется заряжать их ночью, пока все спят, советует МЧС России. По данным ведомства, в прошлом году в России произошло более 500 пожаров из-за возгораний смартфонов, планшетов и прочих электронных устройств. При этом в 86% случаев причина пожара - неисправность зарядных устройств. Избежать пожара, по мнению спасателей, позволит соблюдение ряда простых, но очень важных правил. "Применяйте сертифицированные зарядные устройства; не оставляйте без присмотра аккумуляторные батареи (power bank), телефоны, электросамокаты и гироскутеры и тому подобное на зарядке; не заряжайте технику ночью", - советует МЧС в своем телеграм-канале. Кроме того, ни в коем случае нельзя класть телефон под подушку, а если он зарядился до 100%, то следует сразу отключить его от сети.
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безопасность, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), технологии
Безопасность, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Технологии
11:04 01.02.2023 (обновлено: 11:31 01.02.2023)
 
МЧС посоветовало не заряжать гаджеты ночью

МЧС рекомендовало не заряжать гаджеты ночью, пока все спят, во избежание пожара

© Pixabay / StockSnapДевушка заряжает смартфон
Девушка заряжает смартфон - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© Pixabay / StockSnap
Девушка заряжает смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Основной причиной возгорания смартфонов, планшетов и других гаджетов является неисправность зарядных устройств - поэтому не рекомендуется заряжать их ночью, пока все спят, советует МЧС России.
По данным ведомства, в прошлом году в России произошло более 500 пожаров из-за возгораний смартфонов, планшетов и прочих электронных устройств. При этом в 86% случаев причина пожара - неисправность зарядных устройств.
Избежать пожара, по мнению спасателей, позволит соблюдение ряда простых, но очень важных правил. "Применяйте сертифицированные зарядные устройства; не оставляйте без присмотра аккумуляторные батареи (power bank), телефоны, электросамокаты и гироскутеры и тому подобное на зарядке; не заряжайте технику ночью", - советует МЧС в своем телеграм-канале. Кроме того, ни в коем случае нельзя класть телефон под подушку, а если он зарядился до 100%, то следует сразу отключить его от сети.
Пассажир в защитной маске в вагоне московского метро - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Вчера, 10:31
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БезопасностьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Технологии
 
 
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