https://ria.ru/20230201/pozhar-1848883701.html

МЧС посоветовало не заряжать гаджеты ночью

МЧС посоветовало не заряжать гаджеты ночью - РИА Новости, 01.02.2023

МЧС посоветовало не заряжать гаджеты ночью

Основной причиной возгорания смартфонов, планшетов и других гаджетов является неисправность зарядных устройств - поэтому не рекомендуется заряжать их ночью,... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T11:04

2023-02-01T11:04

2023-02-01T11:31

безопасность

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

технологии

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Основной причиной возгорания смартфонов, планшетов и других гаджетов является неисправность зарядных устройств - поэтому не рекомендуется заряжать их ночью, пока все спят, советует МЧС России. По данным ведомства, в прошлом году в России произошло более 500 пожаров из-за возгораний смартфонов, планшетов и прочих электронных устройств. При этом в 86% случаев причина пожара - неисправность зарядных устройств. Избежать пожара, по мнению спасателей, позволит соблюдение ряда простых, но очень важных правил. "Применяйте сертифицированные зарядные устройства; не оставляйте без присмотра аккумуляторные батареи (power bank), телефоны, электросамокаты и гироскутеры и тому подобное на зарядке; не заряжайте технику ночью", - советует МЧС в своем телеграм-канале. Кроме того, ни в коем случае нельзя класть телефон под подушку, а если он зарядился до 100%, то следует сразу отключить его от сети.

https://ria.ru/20230201/metro-1848872147.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

безопасность, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), технологии