https://ria.ru/20230201/pozhar-1848883701.html
МЧС посоветовало не заряжать гаджеты ночью
МЧС посоветовало не заряжать гаджеты ночью - РИА Новости, 01.02.2023
МЧС посоветовало не заряжать гаджеты ночью
Основной причиной возгорания смартфонов, планшетов и других гаджетов является неисправность зарядных устройств - поэтому не рекомендуется заряжать их ночью,... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T11:04
2023-02-01T11:04
2023-02-01T11:31
безопасность
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748021560_0:1:1920:1081_1920x0_80_0_0_343fb3c60df7bee1d5146a28e07eacf1.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Основной причиной возгорания смартфонов, планшетов и других гаджетов является неисправность зарядных устройств - поэтому не рекомендуется заряжать их ночью, пока все спят, советует МЧС России. По данным ведомства, в прошлом году в России произошло более 500 пожаров из-за возгораний смартфонов, планшетов и прочих электронных устройств. При этом в 86% случаев причина пожара - неисправность зарядных устройств. Избежать пожара, по мнению спасателей, позволит соблюдение ряда простых, но очень важных правил. "Применяйте сертифицированные зарядные устройства; не оставляйте без присмотра аккумуляторные батареи (power bank), телефоны, электросамокаты и гироскутеры и тому подобное на зарядке; не заряжайте технику ночью", - советует МЧС в своем телеграм-канале. Кроме того, ни в коем случае нельзя класть телефон под подушку, а если он зарядился до 100%, то следует сразу отключить его от сети.
https://ria.ru/20230201/metro-1848872147.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748021560_117:0:1920:1352_1920x0_80_0_0_42c2a9d3415bb98f99835f59284b6966.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), технологии
Безопасность, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Технологии
11:04 01.02.2023 (обновлено: 11:31 01.02.2023)
МЧС посоветовало не заряжать гаджеты ночью
МЧС рекомендовало не заряжать гаджеты ночью, пока все спят, во избежание пожара