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Ефимов: более 600 тысяч закупок провели на Портале поставщиков в 2022 году - РИА Новости, 01.02.2023
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Ефимов: более 600 тысяч закупок провели на Портале поставщиков в 2022 году
Ефимов: более 600 тысяч закупок провели на Портале поставщиков в 2022 году - РИА Новости, 01.02.2023
Ефимов: более 600 тысяч закупок провели на Портале поставщиков в 2022 году
Заказчики из 39 регионов России в 2022 году провели на Портале поставщиков свыше 609 тысяч закупок у предпринимателей на общую сумму около 94 миллиардов рублей, РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T12:12
2023-02-01T12:12
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Заказчики из 39 регионов России в 2022 году провели на Портале поставщиков свыше 609 тысяч закупок у предпринимателей на общую сумму около 94 миллиардов рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Портал поставщиков остается востребованным ресурсом для проведения оперативных закупок: в 2022 году на нем проведено 609,2 тысячи закупок, что на 25 тысяч больше, чем годом ранее. При этом благодаря конкуренции среди поставщиков заказчики смогли сэкономить 7,9 миллиарда рублей", – отметил вице-мэр, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы городского комплекса экономполитики.Портал поставщиков создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема: за функционал отвечает департамент по конкурентной политике Москвы, а за техническое развитие - департамент информационных технологий. Сегодня на портале зарегистрировано более 290 тысяч поставщиков, из которых около 90% - малый и средний бизнес. Порталом в настоящее время пользуются более 54 тысяч государственных и муниципальных заказчиков, которым доступны два миллиона наименований товаров, работ и услуг.Отмечается, что летом 2022 года на портале был увеличен предельный размер закупок (до 5 миллионов рублей для товаров и до 3 миллионов рублей – для услуг и работ). Это позволило заказчикам увеличить экономию и планировать закупки на более длительную перспективу, тогда как поставщикам обеспечило рост прибыли и более стабильный спрос на их продукты.Как сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, на новых условиях Москва уже заключила более двух тысяч контрактов на 3,7 миллиарда рублей, средняя цена контракта при этом составила 1,8 миллиона рублей.В свою очередь, департамент информационных технологий в минувшем году запустил на Портале логистический сервис расчета стоимости доставки, а также бот автоматических ставок, позволяющий поставщикам участвовать одновременно в большем количестве котировочных сессий. Также была упрощена регистрация юрлиц и ведения документооборота. По итогам 2022 года к Порталу присоединились свыше 43 тысяч новых пользователей.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
12:12 01.02.2023
 

Ефимов: более 600 тысяч закупок провели на Портале поставщиков в 2022 году

© ФотоЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© Фото
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Заказчики из 39 регионов России в 2022 году провели на Портале поставщиков свыше 609 тысяч закупок у предпринимателей на общую сумму около 94 миллиардов рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Портал поставщиков остается востребованным ресурсом для проведения оперативных закупок: в 2022 году на нем проведено 609,2 тысячи закупок, что на 25 тысяч больше, чем годом ранее. При этом благодаря конкуренции среди поставщиков заказчики смогли сэкономить 7,9 миллиарда рублей", – отметил вице-мэр, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы городского комплекса экономполитики.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
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Владимир Ефимов: производство стройматериалов в Москве выросло на треть
Портал поставщиков создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема: за функционал отвечает департамент по конкурентной политике Москвы, а за техническое развитие - департамент информационных технологий. Сегодня на портале зарегистрировано более 290 тысяч поставщиков, из которых около 90% - малый и средний бизнес. Порталом в настоящее время пользуются более 54 тысяч государственных и муниципальных заказчиков, которым доступны два миллиона наименований товаров, работ и услуг.
Отмечается, что летом 2022 года на портале был увеличен предельный размер закупок (до 5 миллионов рублей для товаров и до 3 миллионов рублей – для услуг и работ). Это позволило заказчикам увеличить экономию и планировать закупки на более длительную перспективу, тогда как поставщикам обеспечило рост прибыли и более стабильный спрос на их продукты.
Как сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, на новых условиях Москва уже заключила более двух тысяч контрактов на 3,7 миллиарда рублей, средняя цена контракта при этом составила 1,8 миллиона рублей.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
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В свою очередь, департамент информационных технологий в минувшем году запустил на Портале логистический сервис расчета стоимости доставки, а также бот автоматических ставок, позволяющий поставщикам участвовать одновременно в большем количестве котировочных сессий. Также была упрощена регистрация юрлиц и ведения документооборота. По итогам 2022 года к Порталу присоединились свыше 43 тысяч новых пользователей.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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