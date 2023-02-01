https://ria.ru/20230201/postavschiki-1848911400.html

Ефимов: более 600 тысяч закупок провели на Портале поставщиков в 2022 году

Ефимов: более 600 тысяч закупок провели на Портале поставщиков в 2022 году - РИА Новости, 01.02.2023

Ефимов: более 600 тысяч закупок провели на Портале поставщиков в 2022 году

Заказчики из 39 регионов России в 2022 году провели на Портале поставщиков свыше 609 тысяч закупок у предпринимателей на общую сумму около 94 миллиардов рублей, РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T12:12

2023-02-01T12:12

2023-02-01T12:12

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Заказчики из 39 регионов России в 2022 году провели на Портале поставщиков свыше 609 тысяч закупок у предпринимателей на общую сумму около 94 миллиардов рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Портал поставщиков остается востребованным ресурсом для проведения оперативных закупок: в 2022 году на нем проведено 609,2 тысячи закупок, что на 25 тысяч больше, чем годом ранее. При этом благодаря конкуренции среди поставщиков заказчики смогли сэкономить 7,9 миллиарда рублей", – отметил вице-мэр, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы городского комплекса экономполитики.Портал поставщиков создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема: за функционал отвечает департамент по конкурентной политике Москвы, а за техническое развитие - департамент информационных технологий. Сегодня на портале зарегистрировано более 290 тысяч поставщиков, из которых около 90% - малый и средний бизнес. Порталом в настоящее время пользуются более 54 тысяч государственных и муниципальных заказчиков, которым доступны два миллиона наименований товаров, работ и услуг.Отмечается, что летом 2022 года на портале был увеличен предельный размер закупок (до 5 миллионов рублей для товаров и до 3 миллионов рублей – для услуг и работ). Это позволило заказчикам увеличить экономию и планировать закупки на более длительную перспективу, тогда как поставщикам обеспечило рост прибыли и более стабильный спрос на их продукты.Как сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, на новых условиях Москва уже заключила более двух тысяч контрактов на 3,7 миллиарда рублей, средняя цена контракта при этом составила 1,8 миллиона рублей.В свою очередь, департамент информационных технологий в минувшем году запустил на Портале логистический сервис расчета стоимости доставки, а также бот автоматических ставок, позволяющий поставщикам участвовать одновременно в большем количестве котировочных сессий. Также была упрощена регистрация юрлиц и ведения документооборота. По итогам 2022 года к Порталу присоединились свыше 43 тысяч новых пользователей.

https://ria.ru/20230131/moskva-1848586891.html

https://ria.ru/20230128/efimov-1848056791.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы)