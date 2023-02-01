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Российские военные нанесли огневое поражение украинским бригадам у Угледара

Российские военные нанесли огневое поражение украинским бригадам у Угледара - РИА Новости, 01.02.2023

Российские военные нанесли огневое поражение украинским бригадам у Угледара

Группировка "Восток" Вооруженных сил России на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожила за сутки более 60 украинских военных и 12 единиц техники, в... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T14:45

2023-02-01T14:45

2023-02-01T14:52

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Группировка "Восток" Вооруженных сил России на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожила за сутки более 60 украинских военных и 12 единиц техники, в том числе американскую контрбатарейную РЛС США AN/TPQ-37, сообщили в среду в Минобороны России.По данным российского военного ведомства, ударами армейской авиации, огнем артиллерии и подразделений группировки "Восток" нанесено огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты украинских войск в районе Угледара, а также 108-й и 124-й бригад территориальной обороны в районах Новоселки и Мирного в ДНР."Потери ВСУ за сутки на данных направлениях составили свыше 60 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, два бронетранспортера и три автомобиля. Также уничтожены самоходная гаубица "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20. В районе населенного пункта Орехов Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - сообщили в Минобороны России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, киев, в мире, сша, вооруженные силы украины