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Российские военные нанесли огневое поражение украинским бригадам у Угледара - РИА Новости, 01.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230201/porazhenie-1848969183.html
Российские военные нанесли огневое поражение украинским бригадам у Угледара
Российские военные нанесли огневое поражение украинским бригадам у Угледара - РИА Новости, 01.02.2023
Российские военные нанесли огневое поражение украинским бригадам у Угледара
Группировка "Восток" Вооруженных сил России на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожила за сутки более 60 украинских военных и 12 единиц техники, в... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T14:45
2023-02-01T14:52
специальная военная операция на украине
россия
киев
в мире
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Группировка "Восток" Вооруженных сил России на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожила за сутки более 60 украинских военных и 12 единиц техники, в том числе американскую контрбатарейную РЛС США AN/TPQ-37, сообщили в среду в Минобороны России.По данным российского военного ведомства, ударами армейской авиации, огнем артиллерии и подразделений группировки "Восток" нанесено огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты украинских войск в районе Угледара, а также 108-й и 124-й бригад территориальной обороны в районах Новоселки и Мирного в ДНР."Потери ВСУ за сутки на данных направлениях составили свыше 60 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, два бронетранспортера и три автомобиля. Также уничтожены самоходная гаубица "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20. В районе населенного пункта Орехов Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - сообщили в Минобороны России.
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россия, киев, в мире, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, В мире, США, Вооруженные силы Украины
14:45 01.02.2023 (обновлено: 14:52 01.02.2023)
 
Российские военные нанесли огневое поражение украинским бригадам у Угледара

Минобороны: российские военные нанесли огневое поражение украинским бригадам у Угледара

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Группировка "Восток" Вооруженных сил России на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожила за сутки более 60 украинских военных и 12 единиц техники, в том числе американскую контрбатарейную РЛС США AN/TPQ-37, сообщили в среду в Минобороны России.
По данным российского военного ведомства, ударами армейской авиации, огнем артиллерии и подразделений группировки "Восток" нанесено огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты украинских войск в районе Угледара, а также 108-й и 124-й бригад территориальной обороны в районах Новоселки и Мирного в ДНР.
"Потери ВСУ за сутки на данных направлениях составили свыше 60 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, два бронетранспортера и три автомобиля. Также уничтожены самоходная гаубица "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20. В районе населенного пункта Орехов Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - сообщили в Минобороны России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевВ миреСШАВооруженные силы Украины
 
 
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