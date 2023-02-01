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В Сириусе задержали дебошира, устроившего на улице поножовщину - РИА Новости, 01.02.2023
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В Сириусе задержали дебошира, устроившего на улице поножовщину
В Сириусе задержали дебошира, устроившего на улице поножовщину - РИА Новости, 01.02.2023
В Сириусе задержали дебошира, устроившего на улице поножовщину
Полицейские Сириуса задержали хулигана, который, предположительно, устроил поножовщину на улице, сообщает в среду ОМВД по федеральной территории Сириус (ранее... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T13:52
2023-02-01T13:52
происшествия
сочи
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СОЧИ, 1 фев - РИА Новости. Полицейские Сириуса задержали хулигана, который, предположительно, устроил поножовщину на улице, сообщает в среду ОМВД по федеральной территории Сириус (ранее относилась к Сочи). Инцидент произошел накануне в 17.30: согласно видео из соцсетей, двое мужчин устроили драку на улице Приреченской, а потом один из них ударил другого по лицу ножом. На кадрах также мелькает пистолет. "Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия и задержали одного из участников драки. Второй мужчина был доставлен в медицинское учреждение. В настоящий момент проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - рассказали в полиции. Как уточнили РИА Новости в ведомстве, сигнал в ОВД поступил от местных жителей, перед окнами которых произошел конфликт, а нож и пистолет сейчас изъяты для экспертизы.
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происшествия, сочи
Происшествия, Сочи
13:52 01.02.2023
 
В Сириусе задержали дебошира, устроившего на улице поножовщину

В ОМВД сообщили о задержании в Сириусе дебошира, устроившего на улице поножовщину

© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 1 фев - РИА Новости. Полицейские Сириуса задержали хулигана, который, предположительно, устроил поножовщину на улице, сообщает в среду ОМВД по федеральной территории Сириус (ранее относилась к Сочи).
Инцидент произошел накануне в 17.30: согласно видео из соцсетей, двое мужчин устроили драку на улице Приреченской, а потом один из них ударил другого по лицу ножом. На кадрах также мелькает пистолет.
"Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия и задержали одного из участников драки. Второй мужчина был доставлен в медицинское учреждение. В настоящий момент проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - рассказали в полиции.
Как уточнили РИА Новости в ведомстве, сигнал в ОВД поступил от местных жителей, перед окнами которых произошел конфликт, а нож и пистолет сейчас изъяты для экспертизы.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
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