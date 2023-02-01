https://ria.ru/20230201/ponozhovschina-1848951881.html

В Сириусе задержали дебошира, устроившего на улице поножовщину

В Сириусе задержали дебошира, устроившего на улице поножовщину - РИА Новости, 01.02.2023

В Сириусе задержали дебошира, устроившего на улице поножовщину

Полицейские Сириуса задержали хулигана, который, предположительно, устроил поножовщину на улице, сообщает в среду ОМВД по федеральной территории Сириус (ранее... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T13:52

2023-02-01T13:52

2023-02-01T13:52

происшествия

сочи

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СОЧИ, 1 фев - РИА Новости. Полицейские Сириуса задержали хулигана, который, предположительно, устроил поножовщину на улице, сообщает в среду ОМВД по федеральной территории Сириус (ранее относилась к Сочи). Инцидент произошел накануне в 17.30: согласно видео из соцсетей, двое мужчин устроили драку на улице Приреченской, а потом один из них ударил другого по лицу ножом. На кадрах также мелькает пистолет. "Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия и задержали одного из участников драки. Второй мужчина был доставлен в медицинское учреждение. В настоящий момент проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - рассказали в полиции. Как уточнили РИА Новости в ведомстве, сигнал в ОВД поступил от местных жителей, перед окнами которых произошел конфликт, а нож и пистолет сейчас изъяты для экспертизы.

https://ria.ru/20220903/politsiya-1814237643.html

сочи

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сочи