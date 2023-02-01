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Военный полицейский вытащил больных из-под минометного обстрела - РИА Новости, 01.02.2023
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https://ria.ru/20230201/politseyskiy-1848839710.html
Военный полицейский вытащил больных из-под минометного обстрела
Военный полицейский вытащил больных из-под минометного обстрела - РИА Новости, 01.02.2023
Военный полицейский вытащил больных из-под минометного обстрела
Старший поста военной полиции Западного военного округа Павел, находясь с подразделением на одном из блокпостов в зоне спецоперации, пришел на помощь попавшему... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T05:31
2023-02-01T05:31
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Старший поста военной полиции Западного военного округа Павел, находясь с подразделением на одном из блокпостов в зоне спецоперации, пришел на помощь попавшему под минометный обстрел санитарному автомобилю и спас больных, которых в нем перевозили, следует из опубликованного в среду видео Минобороны России. По словам Павла, он с сослуживцами выполнял задачи на одном из пунктов пропуска, когда рядом под минометный обстрел попал санитарный автомобиль, в котором были больные. "Рядом с санитарным транспортным средством разорвалась мина. Водитель был контужен, не мог дальше передвигаться. Мины также продолжали рядом вокруг автомобиля падать. Я со своим подчиненным выдвинулся в сторону транспортного средства. В транспортном средстве находились четверо больных, которых перевозили в госпиталь. Эвакуировали их на себе. Вытащили из-под минометного обстрела. И через буквально 1,5 минуты в данное транспортное средство прилетела мина", - рассказал Павел. Также на кадрах Минобороны - выдвижение на броневтомобиле наряда военных полицейских на пункт пропуска для заступления на суточное дежурство, досмотр военных и гражданских транспортных средств, проверка документов, обеспечение правопорядка и дисциплины, учет проезжающего транспорта.
https://ria.ru/20230201/politsiya-1848838810.html
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безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
05:31 01.02.2023
 
Военный полицейский вытащил больных из-под минометного обстрела

Военный полицейский рассказал, что в зоне СВО вытащил больных из-под минометного обстрела

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ
Военнослужащие РФ - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Старший поста военной полиции Западного военного округа Павел, находясь с подразделением на одном из блокпостов в зоне спецоперации, пришел на помощь попавшему под минометный обстрел санитарному автомобилю и спас больных, которых в нем перевозили, следует из опубликованного в среду видео Минобороны России.
По словам Павла, он с сослуживцами выполнял задачи на одном из пунктов пропуска, когда рядом под минометный обстрел попал санитарный автомобиль, в котором были больные.
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"Рядом с санитарным транспортным средством разорвалась мина. Водитель был контужен, не мог дальше передвигаться. Мины также продолжали рядом вокруг автомобиля падать. Я со своим подчиненным выдвинулся в сторону транспортного средства. В транспортном средстве находились четверо больных, которых перевозили в госпиталь. Эвакуировали их на себе. Вытащили из-под минометного обстрела. И через буквально 1,5 минуты в данное транспортное средство прилетела мина", - рассказал Павел.
Также на кадрах Минобороны - выдвижение на броневтомобиле наряда военных полицейских на пункт пропуска для заступления на суточное дежурство, досмотр военных и гражданских транспортных средств, проверка документов, обеспечение правопорядка и дисциплины, учет проезжающего транспорта.
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