https://ria.ru/20230201/politseyskiy-1848839710.html

Военный полицейский вытащил больных из-под минометного обстрела

Военный полицейский вытащил больных из-под минометного обстрела - РИА Новости, 01.02.2023

Военный полицейский вытащил больных из-под минометного обстрела

Старший поста военной полиции Западного военного округа Павел, находясь с подразделением на одном из блокпостов в зоне спецоперации, пришел на помощь попавшему... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T05:31

2023-02-01T05:31

2023-02-01T05:31

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823003946_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_79e6bd4b7badb0de440ccef5ef158a5e.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Старший поста военной полиции Западного военного округа Павел, находясь с подразделением на одном из блокпостов в зоне спецоперации, пришел на помощь попавшему под минометный обстрел санитарному автомобилю и спас больных, которых в нем перевозили, следует из опубликованного в среду видео Минобороны России. По словам Павла, он с сослуживцами выполнял задачи на одном из пунктов пропуска, когда рядом под минометный обстрел попал санитарный автомобиль, в котором были больные. "Рядом с санитарным транспортным средством разорвалась мина. Водитель был контужен, не мог дальше передвигаться. Мины также продолжали рядом вокруг автомобиля падать. Я со своим подчиненным выдвинулся в сторону транспортного средства. В транспортном средстве находились четверо больных, которых перевозили в госпиталь. Эвакуировали их на себе. Вытащили из-под минометного обстрела. И через буквально 1,5 минуты в данное транспортное средство прилетела мина", - рассказал Павел. Также на кадрах Минобороны - выдвижение на броневтомобиле наряда военных полицейских на пункт пропуска для заступления на суточное дежурство, досмотр военных и гражданских транспортных средств, проверка документов, обеспечение правопорядка и дисциплины, учет проезжающего транспорта.

https://ria.ru/20230201/politsiya-1848838810.html

https://ria.ru/20230201/zaporozhe-1848833567.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия