https://ria.ru/20230201/politika-1849109259.html

Антонов: США следует изменить антироссийскую политику для подвижек в ДСНВ

Антонов: США следует изменить антироссийскую политику для подвижек в ДСНВ - РИА Новости, 01.02.2023

Антонов: США следует изменить антироссийскую политику для подвижек в ДСНВ

Для подвижек в ситуации с Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) Вашингтон должен отказаться от антироссийской политики, заявил РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T23:50

2023-02-01T23:50

2023-02-01T23:59

в мире

сша

россия

договор снв-3

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Для подвижек в ситуации с Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) Вашингтон должен отказаться от антироссийской политики, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов."Тогда мы будем готовы конструктивно взглянуть на американские предложения, до этого какие-то подвижки с нашей стороны были бы неоправданными", - добавил Антонов.Он отметил, что сторонам пока нечего предложить что-то взамен договора по его истечении в 2026 году.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что Россия остается приверженной ДСНВ, соблюдая все установленные количественные и качественные ограничения и продолжая информационный обмен. США, осуществляя фронтальное сдерживание Москвы, нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности, добавил замминистра.ДСНВ, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, был продлен администрацией Джо Байдена на пять лет, он истекает в 2026 году. Россия и США начали согласование параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали диалог после начала военной спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20230201/dsnv-1848923255.html

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в мире, сша, россия, договор снв-3