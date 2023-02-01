https://ria.ru/20230201/politika-1849109259.html
Антонов: США следует изменить антироссийскую политику для подвижек в ДСНВ
Антонов: США следует изменить антироссийскую политику для подвижек в ДСНВ - РИА Новости, 01.02.2023
Антонов: США следует изменить антироссийскую политику для подвижек в ДСНВ
Для подвижек в ситуации с Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) Вашингтон должен отказаться от антироссийской политики, заявил РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T23:50
2023-02-01T23:50
2023-02-01T23:59
в мире
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россия
договор снв-3
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Для подвижек в ситуации с Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) Вашингтон должен отказаться от антироссийской политики, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов."Тогда мы будем готовы конструктивно взглянуть на американские предложения, до этого какие-то подвижки с нашей стороны были бы неоправданными", - добавил Антонов.Он отметил, что сторонам пока нечего предложить что-то взамен договора по его истечении в 2026 году.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что Россия остается приверженной ДСНВ, соблюдая все установленные количественные и качественные ограничения и продолжая информационный обмен. США, осуществляя фронтальное сдерживание Москвы, нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности, добавил замминистра.ДСНВ, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, был продлен администрацией Джо Байдена на пять лет, он истекает в 2026 году. Россия и США начали согласование параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали диалог после начала военной спецоперации на Украине.
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в мире, сша, россия, договор снв-3
В мире, США, Россия, Договор СНВ-3
23:50 01.02.2023 (обновлено: 23:59 01.02.2023)
Антонов: США следует изменить антироссийскую политику для подвижек в ДСНВ
Посол России Антонов: для подвижек в ДСНВ США следует изменить антироссийскую политику
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости.
Для подвижек в ситуации с Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) Вашингтон должен отказаться от антироссийской политики, заявил
посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Что надо сделать для того, чтобы договор полностью работал? Все очень просто. Надо изменить антироссийскую политику, которую сейчас проводят США, надо отказаться от стремления нанести стратегическое поражение РФ", - сказал он в эфире Первого канала.
"Тогда мы будем готовы конструктивно взглянуть на американские предложения, до этого какие-то подвижки с нашей стороны были бы неоправданными", - добавил Антонов.
Он отметил, что сторонам пока нечего предложить что-то взамен договора по его истечении в 2026 году.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что Россия остается приверженной ДСНВ, соблюдая все установленные количественные и качественные ограничения и продолжая информационный обмен. США, осуществляя фронтальное сдерживание Москвы, нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности, добавил замминистра.
ДСНВ, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, был продлен администрацией Джо Байдена на пять лет, он истекает в 2026 году. Россия и США начали согласование параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали диалог после начала военной спецоперации на Украине.