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Киев следует двойным стандартам в обмене пленными, заявила Москалькова
Киев следует двойным стандартам в обмене пленными, заявила Москалькова - РИА Новости, 01.02.2023
Киев следует двойным стандартам в обмене пленными, заявила Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что процесс обмена военнопленными с украинской стороной затягивается из-за "двойных... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T12:46
2023-02-01T12:46
2023-02-01T12:46
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что процесс обмена военнопленными с украинской стороной затягивается из-за "двойных стандартов" Киева, и призвала активизировать процесс. "С большой тревогой отмечаю, что процесс обмена военнопленными с украинской стороной идет не так, как бы хотелось. Многих украинских парней, преимущественно рядовых и сержантов, уже более 10 месяцев Киев вычеркивает из списков на обмен. Многих умышленно записывает в число без вести пропавших", - написала Москалькова в своем Telegram-канале. Она рассказала, что получает обращения от матерей, сестер и детей украинских военнослужащих, которые просят помочь найти их родных среди пропавших без вести. "Находим их живыми в числе военнопленных на территории России и сразу же предлагаем обменять на наших ребят, находящихся в украинском плену. К сожалению, политическая выгода для украинских властей выше милосердия и гуманизма. В обменных списках преимущество отдается, как правило, медийным персонам, а простые военнослужащие им малоинтересны. Конечно, это снижает эффективность обменов", - заявила российский омбудсмен.
https://ria.ru/20230201/ukraina-1848919881.html
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в мире, киев, россия, татьяна москалькова, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Татьяна Москалькова, Украина
Киев следует двойным стандартам в обмене пленными, заявила Москалькова
Москалькова сообщила, что обмен пленными затягивается из-за двойных стандартов Киева