https://ria.ru/20230201/pentagon-1849033669.html
Кирби изобличил секретную биологическую работу Пентагона, заявила Яровая
Кирби изобличил секретную биологическую работу Пентагона, заявила Яровая - РИА Новости, 01.02.2023
Кирби изобличил секретную биологическую работу Пентагона, заявила Яровая
Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби "изобличил" Пентагон в выполнении секретных военно-биологических... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T17:24
2023-02-01T17:24
2023-02-01T17:24
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби "изобличил" Пентагон в выполнении секретных военно-биологических поручений Вашингтона, заявила вице-спикер ГД Ирина Яровая. Ранее Кирби сказал, что в США признают, что работали с Киевом над рядом "исследований" в сфере "предотвращения пандемии", деятельность в них затем была прекращена, при этом биооружие в таких лабораториях не разрабатывалось. "Поскольку установлено и документально подтверждено, что с Киевом в биолабораториях работали военные США, признание Кирби изобличает Вашингтон в том, что Пентагон выполнял секретные военно-биологические поручения Вашингтона", - приводит слова Яровой пресс-служба ГД. По словам парламентария, должностные лица США не впервые уличены "в недобросовестных объяснениях подтверждённого ими самими биологического проекта на Украине, который является лишь частью их глобальной военно-биологической программы". Яровая добавила, что военно-биологические исследования США на Украине – "одно из звеньев в цепочке опасной военно-биологической деятельности США".
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в мире, сша, вашингтон (штат), киев, ирина яровая, джон кирби, министерство обороны сша, госдума рф, украина, россия
В мире, США, Вашингтон (штат), Киев, Ирина Яровая, Джон Кирби, Министерство обороны США, Госдума РФ, Украина, Россия
Кирби изобличил секретную биологическую работу Пентагона, заявила Яровая
Яровая заявила, что Кирби изобличил секретную биологическую работу Пентагона