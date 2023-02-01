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Кирби изобличил секретную биологическую работу Пентагона, заявила Яровая - РИА Новости, 01.02.2023
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Кирби изобличил секретную биологическую работу Пентагона, заявила Яровая
Кирби изобличил секретную биологическую работу Пентагона, заявила Яровая - РИА Новости, 01.02.2023
Кирби изобличил секретную биологическую работу Пентагона, заявила Яровая
Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби "изобличил" Пентагон в выполнении секретных военно-биологических... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T17:24
2023-02-01T17:24
в мире
сша
вашингтон (штат)
киев
ирина яровая
джон кирби
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби "изобличил" Пентагон в выполнении секретных военно-биологических поручений Вашингтона, заявила вице-спикер ГД Ирина Яровая. Ранее Кирби сказал, что в США признают, что работали с Киевом над рядом "исследований" в сфере "предотвращения пандемии", деятельность в них затем была прекращена, при этом биооружие в таких лабораториях не разрабатывалось. "Поскольку установлено и документально подтверждено, что с Киевом в биолабораториях работали военные США, признание Кирби изобличает Вашингтон в том, что Пентагон выполнял секретные военно-биологические поручения Вашингтона", - приводит слова Яровой пресс-служба ГД. По словам парламентария, должностные лица США не впервые уличены "в недобросовестных объяснениях подтверждённого ими самими биологического проекта на Украине, который является лишь частью их глобальной военно-биологической программы". Яровая добавила, что военно-биологические исследования США на Украине – "одно из звеньев в цепочке опасной военно-биологической деятельности США".
https://ria.ru/20230131/istrebiteli-1848557437.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), киев, ирина яровая, джон кирби, министерство обороны сша, госдума рф, украина, россия
В мире, США, Вашингтон (штат), Киев, Ирина Яровая, Джон Кирби, Министерство обороны США, Госдума РФ, Украина, Россия
17:24 01.02.2023
 
Кирби изобличил секретную биологическую работу Пентагона, заявила Яровая

Яровая заявила, что Кирби изобличил секретную биологическую работу Пентагона

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби "изобличил" Пентагон в выполнении секретных военно-биологических поручений Вашингтона, заявила вице-спикер ГД Ирина Яровая.
Ранее Кирби сказал, что в США признают, что работали с Киевом над рядом "исследований" в сфере "предотвращения пандемии", деятельность в них затем была прекращена, при этом биооружие в таких лабораториях не разрабатывалось.
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"Поскольку установлено и документально подтверждено, что с Киевом в биолабораториях работали военные США, признание Кирби изобличает Вашингтон в том, что Пентагон выполнял секретные военно-биологические поручения Вашингтона", - приводит слова Яровой пресс-служба ГД.
По словам парламентария, должностные лица США не впервые уличены "в недобросовестных объяснениях подтверждённого ими самими биологического проекта на Украине, который является лишь частью их глобальной военно-биологической программы".
Яровая добавила, что военно-биологические исследования США на Украине – "одно из звеньев в цепочке опасной военно-биологической деятельности США".
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В миреСШАВашингтон (штат)КиевИрина ЯроваяДжон КирбиМинистерство обороны СШАГосдума РФУкраинаРоссия
 
 
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