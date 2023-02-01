13:26 01.02.2023 (обновлено: 13:27 01.02.2023)
"Ростех" начал выпуск охотничьих патронов из российских компонентов
"Ростех" начал производство охотничьих патронов IGLA полностью из российских компонентов
Павильон компании "Ростех". Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. "Ростех" начал производство охотничьих дробовых патронов нового бренда IGLA, они полностью состоят из отечественных компонентов, говорится в сообщении госкорпорации.
"НИИ прикладной химии госкорпорации Ростех (НИИПХ) организовал производство охотничьих дробовых патронов нового бренда IGLA, которые состоят полностью из отечественных компонентов и могут заменить на российском рынке продукцию зарубежных производителей. Мощностей предприятия хватит, чтобы закрыть потребности охотников в патронах разных видов", - отмечается в сообщении.
В "Ростехе" подчеркнули, что по своим характеристикам IGLA не уступает иностранным аналогам: скорость дроби - свыше 400 м/с, средняя кучность - 70%, осыпь - 65%, дальность стрельбы - 50 метров, дробь повышенной твердости обеспечивает хорошую резкость боя. Патрон устойчив к воздействию экстремальных температур, порох высокого качества позволяет сохранить чистоту ствола и стабильность работы оружия при интенсивной стрельбе.
"Новые боеприпасы IGLA на 100% отечественные, а потому смогут заменить на российском рынке продукцию иностранных производителей, многие из которых ушли из нашей страны и остановили поставки комплектующих. Мощности предприятия позволят выпускать до 500 тысяч патронов в месяц, а в перспективе - еще больше нарастить производство. Это позволит полностью закрыть потребности российских потребителей в этой продукции", - сказал индустриальный директор комплекса вооружений Госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.
В настоящее время в линейке IGLA представлены патроны навеской 32 грамма с дробью №3, №5 и №7. В дальнейшем ожидается расширение ассортимента патронов, добавили в госкорпорации.