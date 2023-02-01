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"Ростех" начал выпуск охотничьих патронов из российских компонентов - РИА Новости, 01.02.2023
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"Ростех" начал выпуск охотничьих патронов из российских компонентов
"Ростех" начал выпуск охотничьих патронов из российских компонентов - РИА Новости, 01.02.2023
"Ростех" начал выпуск охотничьих патронов из российских компонентов
"Ростех" начал производство охотничьих дробовых патронов нового бренда IGLA, они полностью состоят из отечественных компонентов, говорится в сообщении... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T13:26
2023-02-01T13:27
ростех
технологии
импортозамещение
россия
экономика
новости компаний - экономика
бекхан оздоев
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. "Ростех" начал производство охотничьих дробовых патронов нового бренда IGLA, они полностью состоят из отечественных компонентов, говорится в сообщении госкорпорации. "НИИ прикладной химии госкорпорации Ростех (НИИПХ) организовал производство охотничьих дробовых патронов нового бренда IGLA, которые состоят полностью из отечественных компонентов и могут заменить на российском рынке продукцию зарубежных производителей. Мощностей предприятия хватит, чтобы закрыть потребности охотников в патронах разных видов", - отмечается в сообщении. В "Ростехе" подчеркнули, что по своим характеристикам IGLA не уступает иностранным аналогам: скорость дроби - свыше 400 м/с, средняя кучность - 70%, осыпь - 65%, дальность стрельбы - 50 метров, дробь повышенной твердости обеспечивает хорошую резкость боя. Патрон устойчив к воздействию экстремальных температур, порох высокого качества позволяет сохранить чистоту ствола и стабильность работы оружия при интенсивной стрельбе. "Новые боеприпасы IGLA на 100% отечественные, а потому смогут заменить на российском рынке продукцию иностранных производителей, многие из которых ушли из нашей страны и остановили поставки комплектующих. Мощности предприятия позволят выпускать до 500 тысяч патронов в месяц, а в перспективе - еще больше нарастить производство. Это позволит полностью закрыть потребности российских потребителей в этой продукции", - сказал индустриальный директор комплекса вооружений Госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев. В настоящее время в линейке IGLA представлены патроны навеской 32 грамма с дробью №3, №5 и №7. В дальнейшем ожидается расширение ассортимента патронов, добавили в госкорпорации.
https://ria.ru/20230127/ak-12-1847765896.html
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ростех, технологии, импортозамещение, россия, экономика, новости компаний - экономика, бекхан оздоев
Ростех, Технологии, Импортозамещение, Россия, Экономика, Новости компаний - Экономика, Бекхан Оздоев
13:26 01.02.2023 (обновлено: 13:27 01.02.2023)
 
"Ростех" начал выпуск охотничьих патронов из российских компонентов

"Ростех" начал производство охотничьих патронов IGLA полностью из российских компонентов

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкПавильон компании "Ростех"
Павильон компании Ростех - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Павильон компании "Ростех". Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. "Ростех" начал производство охотничьих дробовых патронов нового бренда IGLA, они полностью состоят из отечественных компонентов, говорится в сообщении госкорпорации.
"НИИ прикладной химии госкорпорации Ростех (НИИПХ) организовал производство охотничьих дробовых патронов нового бренда IGLA, которые состоят полностью из отечественных компонентов и могут заменить на российском рынке продукцию зарубежных производителей. Мощностей предприятия хватит, чтобы закрыть потребности охотников в патронах разных видов", - отмечается в сообщении.
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В "Ростехе" подчеркнули, что по своим характеристикам IGLA не уступает иностранным аналогам: скорость дроби - свыше 400 м/с, средняя кучность - 70%, осыпь - 65%, дальность стрельбы - 50 метров, дробь повышенной твердости обеспечивает хорошую резкость боя. Патрон устойчив к воздействию экстремальных температур, порох высокого качества позволяет сохранить чистоту ствола и стабильность работы оружия при интенсивной стрельбе.
"Новые боеприпасы IGLA на 100% отечественные, а потому смогут заменить на российском рынке продукцию иностранных производителей, многие из которых ушли из нашей страны и остановили поставки комплектующих. Мощности предприятия позволят выпускать до 500 тысяч патронов в месяц, а в перспективе - еще больше нарастить производство. Это позволит полностью закрыть потребности российских потребителей в этой продукции", - сказал индустриальный директор комплекса вооружений Госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.
В настоящее время в линейке IGLA представлены патроны навеской 32 грамма с дробью №3, №5 и №7. В дальнейшем ожидается расширение ассортимента патронов, добавили в госкорпорации.
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