https://ria.ru/20230201/patrony-1848941839.html

"Ростех" начал выпуск охотничьих патронов из российских компонентов

"Ростех" начал выпуск охотничьих патронов из российских компонентов - РИА Новости, 01.02.2023

"Ростех" начал выпуск охотничьих патронов из российских компонентов

"Ростех" начал производство охотничьих дробовых патронов нового бренда IGLA, они полностью состоят из отечественных компонентов, говорится в сообщении... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T13:26

2023-02-01T13:26

2023-02-01T13:27

ростех

технологии

импортозамещение

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бекхан оздоев

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. "Ростех" начал производство охотничьих дробовых патронов нового бренда IGLA, они полностью состоят из отечественных компонентов, говорится в сообщении госкорпорации. "НИИ прикладной химии госкорпорации Ростех (НИИПХ) организовал производство охотничьих дробовых патронов нового бренда IGLA, которые состоят полностью из отечественных компонентов и могут заменить на российском рынке продукцию зарубежных производителей. Мощностей предприятия хватит, чтобы закрыть потребности охотников в патронах разных видов", - отмечается в сообщении. В "Ростехе" подчеркнули, что по своим характеристикам IGLA не уступает иностранным аналогам: скорость дроби - свыше 400 м/с, средняя кучность - 70%, осыпь - 65%, дальность стрельбы - 50 метров, дробь повышенной твердости обеспечивает хорошую резкость боя. Патрон устойчив к воздействию экстремальных температур, порох высокого качества позволяет сохранить чистоту ствола и стабильность работы оружия при интенсивной стрельбе. "Новые боеприпасы IGLA на 100% отечественные, а потому смогут заменить на российском рынке продукцию иностранных производителей, многие из которых ушли из нашей страны и остановили поставки комплектующих. Мощности предприятия позволят выпускать до 500 тысяч патронов в месяц, а в перспективе - еще больше нарастить производство. Это позволит полностью закрыть потребности российских потребителей в этой продукции", - сказал индустриальный директор комплекса вооружений Госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев. В настоящее время в линейке IGLA представлены патроны навеской 32 грамма с дробью №3, №5 и №7. В дальнейшем ожидается расширение ассортимента патронов, добавили в госкорпорации.

https://ria.ru/20230127/ak-12-1847765896.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

ростех, технологии, импортозамещение, россия, экономика, новости компаний - экономика, бекхан оздоев