https://ria.ru/20230201/patriarkh-1848861576.html

Путин поздравил патриарха Кирилла годовщиной интронизации

Путин поздравил патриарха Кирилла годовщиной интронизации - РИА Новости, 01.02.2023

Путин поздравил патриарха Кирилла годовщиной интронизации

Президент России Владимир Путин в поздравлении с 14-й годовщиной интронизации патриарха Московского и всея Руси Кирилла отметил, что Церковь под его... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T09:44

2023-02-01T09:44

2023-02-01T09:44

россия

владимир путин

русская православная церковь

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении с 14-й годовщиной интронизации патриарха Московского и всея Руси Кирилла отметил, что Церковь под его представительством делит с народом тяготы сложного времени, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Ваше Святейшество! Примите сердечные поздравления с 14-й годовщиной Вашей интронизации... Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, Церковь под Вашим предстоятельством остается со своим народом, делит с ним тяготы сложного времени, помогает тем, кто нуждается в милосердии и внимании, духовно поддерживает наших воинов, направляет свои усилия на укрепление в обществе, особенно среди молодежи, неоспоримых нравственных, патриотических идеалов и ценностей", - говорится в тексте телеграммы. Глава государства отметил, что патриарх Кирилл неустанно трудится и является примером преданного служения Русской православной церкви, людям и Отечеству. По словам президента, высокая подвижническая миссия, забота о благополучии граждан страны снискали патриарху глубокое уважение.

https://ria.ru/20230201/vliyanie-1848818885.html

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россия, владимир путин, русская православная церковь