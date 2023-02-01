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Путин поздравил патриарха Кирилла годовщиной интронизации - РИА Новости, 01.02.2023
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Путин поздравил патриарха Кирилла годовщиной интронизации
Путин поздравил патриарха Кирилла годовщиной интронизации - РИА Новости, 01.02.2023
Путин поздравил патриарха Кирилла годовщиной интронизации
Президент России Владимир Путин в поздравлении с 14-й годовщиной интронизации патриарха Московского и всея Руси Кирилла отметил, что Церковь под его... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T09:44
2023-02-01T09:44
россия
владимир путин
русская православная церковь
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении с 14-й годовщиной интронизации патриарха Московского и всея Руси Кирилла отметил, что Церковь под его представительством делит с народом тяготы сложного времени, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Ваше Святейшество! Примите сердечные поздравления с 14-й годовщиной Вашей интронизации... Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, Церковь под Вашим предстоятельством остается со своим народом, делит с ним тяготы сложного времени, помогает тем, кто нуждается в милосердии и внимании, духовно поддерживает наших воинов, направляет свои усилия на укрепление в обществе, особенно среди молодежи, неоспоримых нравственных, патриотических идеалов и ценностей", - говорится в тексте телеграммы. Глава государства отметил, что патриарх Кирилл неустанно трудится и является примером преданного служения Русской православной церкви, людям и Отечеству. По словам президента, высокая подвижническая миссия, забота о благополучии граждан страны снискали патриарху глубокое уважение.
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россия, владимир путин, русская православная церковь
Россия, Владимир Путин, Русская православная церковь
09:44 01.02.2023
 
Путин поздравил патриарха Кирилла годовщиной интронизации

Путин поздравил патриарха Кирилла с четырнадцатой годовщиной интронизации

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении с 14-й годовщиной интронизации патриарха Московского и всея Руси Кирилла отметил, что Церковь под его представительством делит с народом тяготы сложного времени, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Ваше Святейшество! Примите сердечные поздравления с 14-й годовщиной Вашей интронизации... Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, Церковь под Вашим предстоятельством остается со своим народом, делит с ним тяготы сложного времени, помогает тем, кто нуждается в милосердии и внимании, духовно поддерживает наших воинов, направляет свои усилия на укрепление в обществе, особенно среди молодежи, неоспоримых нравственных, патриотических идеалов и ценностей", - говорится в тексте телеграммы.
Глава государства отметил, что патриарх Кирилл неустанно трудится и является примером преданного служения Русской православной церкви, людям и Отечеству. По словам президента, высокая подвижническая миссия, забота о благополучии граждан страны снискали патриарху глубокое уважение.
Зампред Всемирного русского народного собора и первый проректор Российского православного университета Александр Щипков - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
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Щипков: патриарх Кирилл оказывает прямое влияние на развитие русской мысли
 
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