Путин поздравил патриарха Кирилла годовщиной интронизации
Путин поздравил патриарха Кирилла с четырнадцатой годовщиной интронизации
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом . Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении с 14-й годовщиной интронизации патриарха Московского и всея Руси Кирилла отметил, что Церковь под его представительством делит с народом тяготы сложного времени, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Ваше Святейшество! Примите сердечные поздравления с 14-й годовщиной Вашей интронизации... Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, Церковь под Вашим предстоятельством остается со своим народом, делит с ним тяготы сложного времени, помогает тем, кто нуждается в милосердии и внимании, духовно поддерживает наших воинов, направляет свои усилия на укрепление в обществе, особенно среди молодежи, неоспоримых нравственных, патриотических идеалов и ценностей", - говорится в тексте телеграммы.
Глава государства отметил, что патриарх Кирилл неустанно трудится и является примером преданного служения Русской православной церкви, людям и Отечеству. По словам президента, высокая подвижническая миссия, забота о благополучии граждан страны снискали патриарху глубокое уважение.