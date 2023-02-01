https://ria.ru/20230201/ovchinskiy-1848901224.html

Овчинский: столичная компания втрое нарастила выпуск лазерных установок

Овчинский: столичная компания втрое нарастила выпуск лазерных установок - РИА Новости, 01.02.2023

Овчинский: столичная компания втрое нарастила выпуск лазерных установок

Столичная группа компаний "Лазеры и аппаратура" по итогам прошлого года произвела и поставила заказчикам 24 лазерные установки, что почти втрое превышает... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T14:20

2023-02-01T14:20

2023-02-01T14:20

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Столичная группа компаний "Лазеры и аппаратура" по итогам прошлого года произвела и поставила заказчикам 24 лазерные установки, что почти втрое превышает показатели 2021 года, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Сегодня на территории города работает порядка 200 предприятий, занимающихся производством оборудования, станков и различных конвейеров. За 11 месяцев 2022 года они в полтора раза нарастили выпуск техники. Так, например, компания "Лазеры и аппаратура" за прошлый год произвела в три раза больше лазерных установок, чем годом ранее. Таких показателей удалось достичь за счет расширения модификаций выпускаемой продукции и развития поставок на внутренний рынок", - сказал Овчинский, которого цитирует пресс-служба ДИПП.Отмечается, что наибольшим спросом пользуются производимые компанией многофункциональные лазерные системы и лазерные установки, применяемые в микроэлектронной промышленности. В прошлом году компания запустила в серийное производство новую модификацию аддитивного оборудования для промышленной 3D-печати с системой машинного зрения, лазерные технологические комплексы для сварки металлических изделий сложной формы, высокоточной обработки, изготовления датчиков и другого оборудования. Помимо этого, инженеры разработали промышленный удлинитель USB, позволяющий перенести рабочее место оператора лазерной установки на 70 метров, и внедрили систему бесконтактной профилометрии на базе российских комплектующих и собственного ПО."В 2022 году мы провели большую работу по развитию собственной базы модулей и компонентов лазерного оборудования – элементов машинного зрения, систем распознавания, нового программного обеспечения, которое используется в установках нашего производства, а также собственных промышленных контроллеров и технологических баз данных", – отметила исполнительный директор группы компаний "Лазеры и аппаратура" Анна Цыганцова.

https://ria.ru/20230201/ekzoruka-1848858338.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский