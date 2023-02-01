https://ria.ru/20230201/oruzhie-1848908940.html
Депутат Госдумы прокомментировал отказ Киева от ядерного оружия
Депутат Госдумы прокомментировал отказ Киева от ядерного оружия - РИА Новости, 01.02.2023
Депутат Госдумы прокомментировал отказ Киева от ядерного оружия
Отказ Украины от ядерного оружия по Будапештскому меморандуму вовсе не означает, что она лишена возможности его производить, там до сих пор весьма значительный... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T12:01
2023-02-01T12:01
2023-02-01T12:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
германия
алексей журавлев
госдума рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Отказ Украины от ядерного оружия по Будапештскому меморандуму вовсе не означает, что она лишена возможности его производить, там до сих пор весьма значительный потенциал в этой отрасли, сообщил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по обороне Думы Алексей Журавлев. Посол Украины в Германии Алексей Макеев ранее заявил, что Киев хочет начать дискуссию о ядерном статусе Украины, но оговорился, что у него нет "готового предложения", как это могло бы выглядеть. "Угрозы ядерным орудием звучат от украинских чиновников высокого ранга не в первый раз - даже президент (Владимир) Зеленский с трибуны мюнхенской конференции по безопасности сожалел о том, что страна когда-то отказалась от ядерного статуса... Отказ этот, задекларированный в Будапештском меморандуме, вовсе не означает, что Украина лишена возможности - у нее до сих пор весьма значительный потенциал в этой отрасли: технологии, ученые-физики. На Западной Украине все еще находятся заводы, где производилась советская ракета "Сатана" - между прочим, перед самым началом конфликта все чертежи и техническая документация были вывезены в Киев", - сообщил Журавлев. Кроме того, в украинском арсенале есть "Точка У" — тактический комплекс, который использует обычные баллистические ракеты дальностью 120 км и больше, эти ракеты в состоянии нести и ядерные боеголовки, отметил парламентарий. "Под контролем Украины все еще находятся три действующих АЭС и одна законсервированная, Чернобыльская, и каждую из них можно превратить в так называемую грязную ядерную бомбу - взорвать реактор, чтобы нанести максимальный урон находящемуся поблизости противнику, именно это ВСУ периодически пытаются сделать с Запорожской станцией, которая, по счастью, занята российскими войсками", - также отметил Журавлев. Также он сообщил, что и от Запада Украина может получить любое вооружение - вплоть до ядерного. "По крайней мере, до сих пор им ни в чем ни разу не отказывали, лишь делая вид, что сомневаются, но в итоге поставляли как миленькие. Нет гарантии, что бомбу нелегально уже не привезли на Украину, так что к такого рода высказываниям нужно относиться совершенно серьезно - как к очередной высокой степени риска для нашей безопасности. Бороться с которым можно только превентивными ударами, и никак иначе", - рассказал он.
https://ria.ru/20230201/ukraina-1848875905.html
https://ria.ru/20230131/makron-1848712630.html
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в мире, украина, киев, германия, алексей журавлев , госдума рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Германия, Алексей Журавлев , Госдума РФ, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Отказ Украины от ядерного оружия по Будапештскому меморандуму вовсе не означает, что она лишена возможности его производить, там до сих пор весьма значительный потенциал в этой отрасли, сообщил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по обороне Думы Алексей Журавлев.
Посол Украины в Германии
Алексей Макеев ранее заявил, что Киев хочет начать дискуссию о ядерном статусе Украины, но оговорился, что у него нет "готового предложения", как это могло бы выглядеть.
"Угрозы ядерным орудием звучат от украинских чиновников высокого ранга не в первый раз - даже президент (Владимир) Зеленский с трибуны мюнхенской конференции по безопасности сожалел о том, что страна когда-то отказалась от ядерного статуса... Отказ этот, задекларированный в Будапештском меморандуме, вовсе не означает, что Украина лишена возможности - у нее до сих пор весьма значительный потенциал в этой отрасли: технологии, ученые-физики. На Западной Украине все еще находятся заводы, где производилась советская ракета "Сатана" - между прочим, перед самым началом конфликта все чертежи и техническая документация были вывезены в Киев", - сообщил Журавлев.
Кроме того, в украинском арсенале есть "Точка У" — тактический комплекс, который использует обычные баллистические ракеты дальностью 120 км и больше, эти ракеты в состоянии нести и ядерные боеголовки, отметил парламентарий.
"Под контролем Украины все еще находятся три действующих АЭС и одна законсервированная, Чернобыльская, и каждую из них можно превратить в так называемую грязную ядерную бомбу - взорвать реактор, чтобы нанести максимальный урон находящемуся поблизости противнику, именно это ВСУ
периодически пытаются сделать с Запорожской станцией, которая, по счастью, занята российскими войсками", - также отметил Журавлев.
Также он сообщил, что и от Запада Украина может получить любое вооружение - вплоть до ядерного.
"По крайней мере, до сих пор им ни в чем ни разу не отказывали, лишь делая вид, что сомневаются, но в итоге поставляли как миленькие. Нет гарантии, что бомбу нелегально уже не привезли на Украину, так что к такого рода высказываниям нужно относиться совершенно серьезно - как к очередной высокой степени риска для нашей безопасности. Бороться с которым можно только превентивными ударами, и никак иначе", - рассказал он.