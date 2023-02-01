Рейтинг@Mail.ru
Депутат Госдумы прокомментировал отказ Киева от ядерного оружия - РИА Новости, 01.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230201/oruzhie-1848908940.html
Депутат Госдумы прокомментировал отказ Киева от ядерного оружия
Депутат Госдумы прокомментировал отказ Киева от ядерного оружия - РИА Новости, 01.02.2023
Депутат Госдумы прокомментировал отказ Киева от ядерного оружия
Отказ Украины от ядерного оружия по Будапештскому меморандуму вовсе не означает, что она лишена возможности его производить, там до сих пор весьма значительный... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T12:01
2023-02-01T12:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
германия
алексей журавлев
госдума рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774818075_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_c5441dadacba9e61a705eac6d46f8bf1.jpg
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Отказ Украины от ядерного оружия по Будапештскому меморандуму вовсе не означает, что она лишена возможности его производить, там до сих пор весьма значительный потенциал в этой отрасли, сообщил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по обороне Думы Алексей Журавлев. Посол Украины в Германии Алексей Макеев ранее заявил, что Киев хочет начать дискуссию о ядерном статусе Украины, но оговорился, что у него нет "готового предложения", как это могло бы выглядеть. "Угрозы ядерным орудием звучат от украинских чиновников высокого ранга не в первый раз - даже президент (Владимир) Зеленский с трибуны мюнхенской конференции по безопасности сожалел о том, что страна когда-то отказалась от ядерного статуса... Отказ этот, задекларированный в Будапештском меморандуме, вовсе не означает, что Украина лишена возможности - у нее до сих пор весьма значительный потенциал в этой отрасли: технологии, ученые-физики. На Западной Украине все еще находятся заводы, где производилась советская ракета "Сатана" - между прочим, перед самым началом конфликта все чертежи и техническая документация были вывезены в Киев", - сообщил Журавлев. Кроме того, в украинском арсенале есть "Точка У" — тактический комплекс, который использует обычные баллистические ракеты дальностью 120 км и больше, эти ракеты в состоянии нести и ядерные боеголовки, отметил парламентарий. "Под контролем Украины все еще находятся три действующих АЭС и одна законсервированная, Чернобыльская, и каждую из них можно превратить в так называемую грязную ядерную бомбу - взорвать реактор, чтобы нанести максимальный урон находящемуся поблизости противнику, именно это ВСУ периодически пытаются сделать с Запорожской станцией, которая, по счастью, занята российскими войсками", - также отметил Журавлев. Также он сообщил, что и от Запада Украина может получить любое вооружение - вплоть до ядерного. "По крайней мере, до сих пор им ни в чем ни разу не отказывали, лишь делая вид, что сомневаются, но в итоге поставляли как миленькие. Нет гарантии, что бомбу нелегально уже не привезли на Украину, так что к такого рода высказываниям нужно относиться совершенно серьезно - как к очередной высокой степени риска для нашей безопасности. Бороться с которым можно только превентивными ударами, и никак иначе", - рассказал он.
https://ria.ru/20230201/ukraina-1848875905.html
https://ria.ru/20230131/makron-1848712630.html
украина
киев
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774818075_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_33f31598ef1ae5f7fce9216d0b5c1f41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, германия, алексей журавлев , госдума рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Германия, Алексей Журавлев , Госдума РФ, Вооруженные силы Украины
12:01 01.02.2023
 
Депутат Госдумы прокомментировал отказ Киева от ядерного оружия

Депутат Журавлев: отказ Киева от ядерного оружия не значит невозможность его производить

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Отказ Украины от ядерного оружия по Будапештскому меморандуму вовсе не означает, что она лишена возможности его производить, там до сих пор весьма значительный потенциал в этой отрасли, сообщил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по обороне Думы Алексей Журавлев.
Посол Украины в Германии Алексей Макеев ранее заявил, что Киев хочет начать дискуссию о ядерном статусе Украины, но оговорился, что у него нет "готового предложения", как это могло бы выглядеть.
Люди с флагами Украины в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Вчера, 10:43
Запад не пойдет на обсуждение ядерного статуса Украины, считает эксперт
"Угрозы ядерным орудием звучат от украинских чиновников высокого ранга не в первый раз - даже президент (Владимир) Зеленский с трибуны мюнхенской конференции по безопасности сожалел о том, что страна когда-то отказалась от ядерного статуса... Отказ этот, задекларированный в Будапештском меморандуме, вовсе не означает, что Украина лишена возможности - у нее до сих пор весьма значительный потенциал в этой отрасли: технологии, ученые-физики. На Западной Украине все еще находятся заводы, где производилась советская ракета "Сатана" - между прочим, перед самым началом конфликта все чертежи и техническая документация были вывезены в Киев", - сообщил Журавлев.
Кроме того, в украинском арсенале есть "Точка У" — тактический комплекс, который использует обычные баллистические ракеты дальностью 120 км и больше, эти ракеты в состоянии нести и ядерные боеголовки, отметил парламентарий.
"Под контролем Украины все еще находятся три действующих АЭС и одна законсервированная, Чернобыльская, и каждую из них можно превратить в так называемую грязную ядерную бомбу - взорвать реактор, чтобы нанести максимальный урон находящемуся поблизости противнику, именно это ВСУ периодически пытаются сделать с Запорожской станцией, которая, по счастью, занята российскими войсками", - также отметил Журавлев.
Также он сообщил, что и от Запада Украина может получить любое вооружение - вплоть до ядерного.
"По крайней мере, до сих пор им ни в чем ни разу не отказывали, лишь делая вид, что сомневаются, но в итоге поставляли как миленькие. Нет гарантии, что бомбу нелегально уже не привезли на Украину, так что к такого рода высказываниям нужно относиться совершенно серьезно - как к очередной высокой степени риска для нашей безопасности. Бороться с которым можно только превентивными ударами, и никак иначе", - рассказал он.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 15:54Специальная военная операция на Украине
Читатели Figaro после слов Макрона предложили отдать Украине ядерное оружие
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевГерманияАлексей ЖуравлевГосдума РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала