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Власти Белгорода планируют применять голосовое оповещение жителей при ЧС - РИА Новости, 01.02.2023
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Власти Белгорода планируют применять голосовое оповещение жителей при ЧС
Власти Белгорода планируют применять голосовое оповещение жителей при ЧС - РИА Новости, 01.02.2023
Власти Белгорода планируют применять голосовое оповещение жителей при ЧС
Власти Белгорода прорабатывают с МЧС и Минобороны алгоритмы голосового информирования жителей в случае возникновения опасности, сообщил мэр Валентин Демидов. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T13:27
2023-02-01T13:27
общество
белгород
белгородская область
украина
валентин демидов
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БЕЛГОРОД, 1 фев - РИА Новости. Власти Белгорода прорабатывают с МЧС и Минобороны алгоритмы голосового информирования жителей в случае возникновения опасности, сообщил мэр Валентин Демидов. По его словам, жители будут проинформированы путем звукового оповещения, в том числе голосового, вся система оповещения будет работать в комплексе. "Очень важно проработать эти алгоритмы, потому что мы точно должны понимать, когда нам необходимо их использовать", - уточнил мэр. Замглавы администрации Белгорода по безопасности Геннадий Цонев в среду в ходе оперативного совещания сообщил, что на сегодняшний день на территории города имеется 49 оконечных устройств оповещения населения, охват населения составляет 100%. Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на территории региона введен повышенный уровень реагирования. Жителям и гостям области рекомендовано воздержаться от посещения людных мест, а выходя на улицу, брать с собой документы, удостоверяющие личность. Система SMS-оповещения об угрозе и необходимости найти укрытие начала применяться в Белгородской области в октябре.
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общество, белгород, белгородская область, украина, валентин демидов
Общество, Белгород, Белгородская область, Украина, Валентин Демидов
13:27 01.02.2023
 
Власти Белгорода планируют применять голосовое оповещение жителей при ЧС

Мэр Демидов: власти Белгорода планируют применять голосовое оповещение жителей при ЧС

© РИА Новости / Владимир Корнев / Перейти в медиабанкБелгородская область
Белгородская область - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Владимир Корнев
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БЕЛГОРОД, 1 фев - РИА Новости. Власти Белгорода прорабатывают с МЧС и Минобороны алгоритмы голосового информирования жителей в случае возникновения опасности, сообщил мэр Валентин Демидов.
"Прорабатываем этот вопрос с министерством по ЧС, Минобороны, алгоритмы, которые мы предложили, это оповещение звуковое. Мы готовы довести через SMS информацию до ответственных за открытие каждого помещения, быстро довести эту информацию через службы ЕДДС. Мы доведем эту информацию, и помещения будут открыты в случае, если будет такая необходимость", - сказал Демидов журналистам.
По его словам, жители будут проинформированы путем звукового оповещения, в том числе голосового, вся система оповещения будет работать в комплексе. "Очень важно проработать эти алгоритмы, потому что мы точно должны понимать, когда нам необходимо их использовать", - уточнил мэр.
Замглавы администрации Белгорода по безопасности Геннадий Цонев в среду в ходе оперативного совещания сообщил, что на сегодняшний день на территории города имеется 49 оконечных устройств оповещения населения, охват населения составляет 100%.
Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на территории региона введен повышенный уровень реагирования. Жителям и гостям области рекомендовано воздержаться от посещения людных мест, а выходя на улицу, брать с собой документы, удостоверяющие личность. Система SMS-оповещения об угрозе и необходимости найти укрытие начала применяться в Белгородской области в октябре.
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