https://ria.ru/20230201/opoveschenie-1848942019.html

Власти Белгорода планируют применять голосовое оповещение жителей при ЧС

Власти Белгорода планируют применять голосовое оповещение жителей при ЧС - РИА Новости, 01.02.2023

Власти Белгорода планируют применять голосовое оповещение жителей при ЧС

Власти Белгорода прорабатывают с МЧС и Минобороны алгоритмы голосового информирования жителей в случае возникновения опасности, сообщил мэр Валентин Демидов. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T13:27

2023-02-01T13:27

2023-02-01T13:27

общество

белгород

белгородская область

украина

валентин демидов

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БЕЛГОРОД, 1 фев - РИА Новости. Власти Белгорода прорабатывают с МЧС и Минобороны алгоритмы голосового информирования жителей в случае возникновения опасности, сообщил мэр Валентин Демидов. По его словам, жители будут проинформированы путем звукового оповещения, в том числе голосового, вся система оповещения будет работать в комплексе. "Очень важно проработать эти алгоритмы, потому что мы точно должны понимать, когда нам необходимо их использовать", - уточнил мэр. Замглавы администрации Белгорода по безопасности Геннадий Цонев в среду в ходе оперативного совещания сообщил, что на сегодняшний день на территории города имеется 49 оконечных устройств оповещения населения, охват населения составляет 100%. Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на территории региона введен повышенный уровень реагирования. Жителям и гостям области рекомендовано воздержаться от посещения людных мест, а выходя на улицу, брать с собой документы, удостоверяющие личность. Система SMS-оповещения об угрозе и необходимости найти укрытие начала применяться в Белгородской области в октябре.

https://ria.ru/20230122/pvo-1846661591.html

белгород

белгородская область

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общество, белгород, белгородская область, украина, валентин демидов