https://ria.ru/20230201/obvinenie-1848858940.html

В Приморье пенсионер случайно убил жену огнестрельной ловушкой

В Приморье пенсионер случайно убил жену огнестрельной ловушкой - РИА Новости, 01.02.2023

В Приморье пенсионер случайно убил жену огнестрельной ловушкой

Пенсионер из Чугуевского района Приморского края обвиняется в причинении смерти по неосторожности своей жене, которая случайно задела установленную мужчиной во... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T09:28

2023-02-01T09:28

2023-02-01T09:28

происшествия

жилье

чугуевский район

приморский край

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 1 фев - РИА Новости. Пенсионер из Чугуевского района Приморского края обвиняется в причинении смерти по неосторожности своей жене, которая случайно задела установленную мужчиной во дворе их дома самодельную ловушку для диких животных, рассказали в прокуратуре региона. По сообщению ведомства, 73-летний мужчина закрепил во дворе охотничье ружье, натянул по периметру участка проволоку и присоединил ее к оружию. Система предполагалась для "защиты от диких животных", но проволоку задела супруга пенсионера. От полученного огнестрельного и дробового ранения женщина скончалась в больнице. "Он (пенсионер - ред.) обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) ... Уголовное дело направлено в Чугуевский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении прокуратуры Приморья.

https://ria.ru/20230126/oruzhie-1847595685.html

чугуевский район

приморский край

россия

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происшествия, жилье, чугуевский район, приморский край, россия