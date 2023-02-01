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В Приморье пенсионер случайно убил жену огнестрельной ловушкой - РИА Новости, 01.02.2023
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В Приморье пенсионер случайно убил жену огнестрельной ловушкой
В Приморье пенсионер случайно убил жену огнестрельной ловушкой - РИА Новости, 01.02.2023
В Приморье пенсионер случайно убил жену огнестрельной ловушкой
Пенсионер из Чугуевского района Приморского края обвиняется в причинении смерти по неосторожности своей жене, которая случайно задела установленную мужчиной во... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T09:28
2023-02-01T09:28
происшествия
жилье
чугуевский район
приморский край
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 1 фев - РИА Новости. Пенсионер из Чугуевского района Приморского края обвиняется в причинении смерти по неосторожности своей жене, которая случайно задела установленную мужчиной во дворе их дома самодельную ловушку для диких животных, рассказали в прокуратуре региона. По сообщению ведомства, 73-летний мужчина закрепил во дворе охотничье ружье, натянул по периметру участка проволоку и присоединил ее к оружию. Система предполагалась для "защиты от диких животных", но проволоку задела супруга пенсионера. От полученного огнестрельного и дробового ранения женщина скончалась в больнице. "Он (пенсионер - ред.) обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) ... Уголовное дело направлено в Чугуевский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении прокуратуры Приморья.
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происшествия, жилье, чугуевский район, приморский край, россия
Происшествия, Жилье, Чугуевский район, Приморский край, Россия
09:28 01.02.2023
 
В Приморье пенсионер случайно убил жену огнестрельной ловушкой

В Приморском крае пенсионера обвинили в случайном убийстве жены ловушкой с оружием

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкОхотничье ружье
Охотничье ружье - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Охотничье ружье. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 1 фев - РИА Новости. Пенсионер из Чугуевского района Приморского края обвиняется в причинении смерти по неосторожности своей жене, которая случайно задела установленную мужчиной во дворе их дома самодельную ловушку для диких животных, рассказали в прокуратуре региона.
По сообщению ведомства, 73-летний мужчина закрепил во дворе охотничье ружье, натянул по периметру участка проволоку и присоединил ее к оружию. Система предполагалась для "защиты от диких животных", но проволоку задела супруга пенсионера. От полученного огнестрельного и дробового ранения женщина скончалась в больнице.
"Он (пенсионер - ред.) обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) ... Уголовное дело направлено в Чугуевский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении прокуратуры Приморья.
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