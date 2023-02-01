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Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов - РИА Новости, 01.02.2023
Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка восемь снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T16:54
2023-02-01T16:54
2023-02-01T16:54
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
кировский район
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сцкк
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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка восемь снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его телеграм-канале.
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в мире, донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов