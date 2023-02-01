Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов - РИА Новости, 01.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230201/obstrel-1849021102.html
Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов - РИА Новости, 01.02.2023
Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка восемь снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T16:54
2023-02-01T16:54
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846488335_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_fec2628aaf8a6905890e4de768d6c426.jpg
ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка восемь снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его телеграм-канале.
https://ria.ru/20230201/spetsoperatsiya-1848886518.html
донецк
кировский район
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846488335_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_416e7b9ea9b03370796c0bb53ef5971b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
16:54 01.02.2023
 
Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов

Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка восемь снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его телеграм-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:34Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.02.2023
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала