https://ria.ru/20230201/obstrel-1849021102.html

Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов - РИА Новости, 01.02.2023

Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов

Украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка восемь снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T16:54

2023-02-01T16:54

2023-02-01T16:54

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846488335_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_fec2628aaf8a6905890e4de768d6c426.jpg

ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка восемь снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его телеграм-канале.

https://ria.ru/20230201/spetsoperatsiya-1848886518.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк