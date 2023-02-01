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Украинские военные обстреляли Горловку
Украинские военные обстреляли Горловку - РИА Новости, 01.02.2023
Украинские военные обстреляли Горловку
Украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки 12 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T13:59
2023-02-01T13:59
2023-02-01T14:05
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
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стирол
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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки 12 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.50 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 12 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его телеграм-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, горловка, донецкая народная республика, сцкк, украина, стирол, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Стирол, НАТО
13:59 01.02.2023 (обновлено: 14:05 01.02.2023)
Украинские военные обстреляли Горловку
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили 12 снарядов по Горловке