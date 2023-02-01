https://ria.ru/20230201/obstrel-1848905795.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 01.02.2023

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T11:53

2023-02-01T11:53

2023-02-01T11:53

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк

сцкк

нато

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 00.08 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 00.10 - населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230124/donbass-1846831753.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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в мире, горловка, донецк, сцкк, нато, донецкая народная республика