https://ria.ru/20230201/npo-1848921862.html
ГП признала нежелательной работу литовского "Форума свободной России"
ГП признала нежелательной работу литовского "Форума свободной России" - РИА Новости, 01.02.2023
ГП признала нежелательной работу литовского "Форума свободной России"
Генеральная прокуратура признала нежелательной работу в РФ литовской неправительственной организации "Форум свободной России", сообщает пресс-служба надзорного... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T12:40
2023-02-01T12:40
2023-02-01T13:01
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генеральная прокуратура рф
литва
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной работу в РФ литовской неправительственной организации "Форум свободной России", сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "По результатам изучения поступивших материалов установлено, что деятельность иностранной неправительственной организации "Форум свободной России" (Литовская Республика) представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации. В Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании деятельности литовской организации нежелательной на территории РФ", - говорится в сообщении. Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, и их обнародования. На сайте НПО сообщается, что "Форум свободной России" — независимая площадка российской оппозиции, в рамках которой обсуждаются актуальные проблемы российской и международной политики, а также сценарии выхода России из политического, экономического и цивилизационного кризиса.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, генеральная прокуратура рф, литва
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Литва
12:40 01.02.2023 (обновлено: 13:01 01.02.2023)
ГП признала нежелательной работу литовского "Форума свободной России"
Генпрокуратура признала нежелательной работу в стране литовского "Форума свободной России"
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости.
Генеральная прокуратура признала нежелательной работу в РФ литовской неправительственной организации "Форум свободной России", сообщает
пресс-служба надзорного ведомства.
"По результатам изучения поступивших материалов установлено, что деятельность иностранной неправительственной организации "Форум свободной России" (Литовская Республика) представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации. В Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании деятельности литовской организации нежелательной на территории РФ", - говорится в сообщении.
Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, и их обнародования.
На сайте НПО сообщается, что "Форум свободной России" — независимая площадка российской оппозиции, в рамках которой обсуждаются актуальные проблемы российской и международной политики, а также сценарии выхода России из политического, экономического и цивилизационного кризиса.