https://ria.ru/20230201/npo-1848921862.html

ГП признала нежелательной работу литовского "Форума свободной России"

ГП признала нежелательной работу литовского "Форума свободной России" - РИА Новости, 01.02.2023

ГП признала нежелательной работу литовского "Форума свободной России"

Генеральная прокуратура признала нежелательной работу в РФ литовской неправительственной организации "Форум свободной России", сообщает пресс-служба надзорного... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T12:40

2023-02-01T12:40

2023-02-01T13:01

россия

генеральная прокуратура рф

литва

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной работу в РФ литовской неправительственной организации "Форум свободной России", сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "По результатам изучения поступивших материалов установлено, что деятельность иностранной неправительственной организации "Форум свободной России" (Литовская Республика) представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации. В Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании деятельности литовской организации нежелательной на территории РФ", - говорится в сообщении. Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, и их обнародования. На сайте НПО сообщается, что "Форум свободной России" — независимая площадка российской оппозиции, в рамках которой обсуждаются актуальные проблемы российской и международной политики, а также сценарии выхода России из политического, экономического и цивилизационного кризиса.

https://ria.ru/20230126/medusa-1847611596.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, генеральная прокуратура рф, литва