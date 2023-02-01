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ГП признала нежелательной работу литовского "Форума свободной России" - РИА Новости, 01.02.2023
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ГП признала нежелательной работу литовского "Форума свободной России"
ГП признала нежелательной работу литовского "Форума свободной России" - РИА Новости, 01.02.2023
ГП признала нежелательной работу литовского "Форума свободной России"
Генеральная прокуратура признала нежелательной работу в РФ литовской неправительственной организации "Форум свободной России", сообщает пресс-служба надзорного... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T12:40
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россия
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной работу в РФ литовской неправительственной организации "Форум свободной России", сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "По результатам изучения поступивших материалов установлено, что деятельность иностранной неправительственной организации "Форум свободной России" (Литовская Республика) представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации. В Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании деятельности литовской организации нежелательной на территории РФ", - говорится в сообщении. Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, и их обнародования. На сайте НПО сообщается, что "Форум свободной России" — независимая площадка российской оппозиции, в рамках которой обсуждаются актуальные проблемы российской и международной политики, а также сценарии выхода России из политического, экономического и цивилизационного кризиса.
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россия, генеральная прокуратура рф, литва
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Литва
12:40 01.02.2023 (обновлено: 13:01 01.02.2023)
 
ГП признала нежелательной работу литовского "Форума свободной России"

Генпрокуратура признала нежелательной работу в стране литовского "Форума свободной России"

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной работу в РФ литовской неправительственной организации "Форум свободной России", сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"По результатам изучения поступивших материалов установлено, что деятельность иностранной неправительственной организации "Форум свободной России" (Литовская Республика) представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации. В Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании деятельности литовской организации нежелательной на территории РФ", - говорится в сообщении.
Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, и их обнародования.
На сайте НПО сообщается, что "Форум свободной России" — независимая площадка российской оппозиции, в рамках которой обсуждаются актуальные проблемы российской и международной политики, а также сценарии выхода России из политического, экономического и цивилизационного кризиса.
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 15:20
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РоссияГенеральная прокуратура РФЛитва
 
 
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