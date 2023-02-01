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Появились подробности обстрела нефтепровода "Дружба" со стороны Украины - РИА Новости, 01.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230201/nefteprovod-1848994612.html
Появились подробности обстрела нефтепровода "Дружба" со стороны Украины
Появились подробности обстрела нефтепровода "Дружба" со стороны Украины - РИА Новости, 01.02.2023
Появились подробности обстрела нефтепровода "Дружба" со стороны Украины
Выпущенный накануне с Украины боеприпас упал в поле в Новозыбковском районе Брянской области, ветка нефтепровода "Дружба" вопреки сообщениям СМИ не пострадала,... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T15:41
2023-02-01T15:49
украина
новозыбковский район
брянская область
нефтепровод "дружба"
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Выпущенный накануне с Украины боеприпас упал в поле в Новозыбковском районе Брянской области, ветка нефтепровода "Дружба" вопреки сообщениям СМИ не пострадала, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. По его словам, пострадавших в результате обстрела нет.
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украина
новозыбковский район
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украина, новозыбковский район, брянская область, нефтепровод "дружба"
Украина, Новозыбковский район, Брянская область, Нефтепровод "Дружба", Специальная военная операция на Украине
15:41 01.02.2023 (обновлено: 15:49 01.02.2023)
 
Появились подробности обстрела нефтепровода "Дружба" со стороны Украины

Экстренные службы: нефтепровод "Дружба" при обстреле со стороны ВСУ повреждений не получил

© AP Photo / Sergei GritsРабочие на платформе насосной станции трубопровода "Дружба"
Рабочие на платформе насосной станции трубопровода Дружба - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© AP Photo / Sergei Grits
Рабочие на платформе насосной станции трубопровода "Дружба". Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Выпущенный накануне с Украины боеприпас упал в поле в Новозыбковском районе Брянской области, ветка нефтепровода "Дружба" вопреки сообщениям СМИ не пострадала, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Взрыв боеприпаса произошел во вторник в чистом поле вблизи поселка Мамай, в нефтепровод не попали", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавших в результате обстрела нет.
Осколки снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 20:55Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли поселок Ломаковка в Брянской области
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаНовозыбковский районБрянская областьНефтепровод "Дружба"
 
 
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