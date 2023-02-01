https://ria.ru/20230201/nefteprovod-1848994612.html
Появились подробности обстрела нефтепровода "Дружба" со стороны Украины
Появились подробности обстрела нефтепровода "Дружба" со стороны Украины - РИА Новости, 01.02.2023
Появились подробности обстрела нефтепровода "Дружба" со стороны Украины
Выпущенный накануне с Украины боеприпас упал в поле в Новозыбковском районе Брянской области, ветка нефтепровода "Дружба" вопреки сообщениям СМИ не пострадала,... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T15:41
2023-02-01T15:41
2023-02-01T15:49
украина
новозыбковский район
брянская область
нефтепровод "дружба"
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849058169_0:0:2402:1351_1920x0_80_0_0_fb21ff789001adb05427a86c70485711.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Выпущенный накануне с Украины боеприпас упал в поле в Новозыбковском районе Брянской области, ветка нефтепровода "Дружба" вопреки сообщениям СМИ не пострадала, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. По его словам, пострадавших в результате обстрела нет.
https://ria.ru/20230131/lomakovka-1848800732.html
украина
новозыбковский район
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759587625_0:0:1841:1381_1920x0_80_0_0_60599c96c6c69b609c06884762a0c500.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, новозыбковский район, брянская область, нефтепровод "дружба"
Украина, Новозыбковский район, Брянская область, Нефтепровод "Дружба", Специальная военная операция на Украине
15:41 01.02.2023 (обновлено: 15:49 01.02.2023)
Появились подробности обстрела нефтепровода "Дружба" со стороны Украины
Экстренные службы: нефтепровод "Дружба" при обстреле со стороны ВСУ повреждений не получил