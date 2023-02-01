https://ria.ru/20230201/nefteprovod-1848994612.html

Появились подробности обстрела нефтепровода "Дружба" со стороны Украины

Появились подробности обстрела нефтепровода "Дружба" со стороны Украины - РИА Новости, 01.02.2023

Появились подробности обстрела нефтепровода "Дружба" со стороны Украины

Выпущенный накануне с Украины боеприпас упал в поле в Новозыбковском районе Брянской области, ветка нефтепровода "Дружба" вопреки сообщениям СМИ не пострадала,... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T15:41

2023-02-01T15:41

2023-02-01T15:49

украина

новозыбковский район

брянская область

нефтепровод "дружба"

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Выпущенный накануне с Украины боеприпас упал в поле в Новозыбковском районе Брянской области, ветка нефтепровода "Дружба" вопреки сообщениям СМИ не пострадала, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. По его словам, пострадавших в результате обстрела нет.

https://ria.ru/20230131/lomakovka-1848800732.html

украина

новозыбковский район

брянская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, новозыбковский район, брянская область, нефтепровод "дружба"