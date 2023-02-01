https://ria.ru/20230201/nefteprovod-1848992737.html

ВСУ попытались нанести удары по станции нефтепровода "Дружба"

ВСУ попытались нанести удары по станции нефтепровода "Дружба" - РИА Новости, 01.02.2023

ВСУ попытались нанести удары по станции нефтепровода "Дружба"

Нефтеперекачивающая станция "Новозыбков" нефтепровода "Дружба" в Брянской области попала под обстрел, сообщил РИА Новости пресс-секретарь и советник президента... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T15:34

2023-02-01T15:34

2023-02-01T16:56

транснефть

происшествия

игорь демин

брянская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Нефтеперекачивающая станция "Новозыбков" нефтепровода "Дружба" в Брянской области попала под обстрел, сообщил РИА Новости пресс-секретарь и советник президента "Транснефти" Игорь Демин.В экстренных службах Брянской области РИА Новости подтвердили, что выпущенный с Украины снаряд упал в поле вблизи поселка Мамай.Как уточнил Демин, инцидент произошел накануне вечером. НПС "Новозыбков" используют при пиковых нагрузках. В последний раз ее включали на несколько часов в минувшем году.Министр энергетики Николай Шульгинов сообщил, что "Транснефть" пока не уведомляла власти о каких-либо проблемах с прокачкой нефти. Это означает, что возможные повреждения не повлияли на работу магистрали.Нефтепровод "Дружба" начинается в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию).Инфраструктурные объекты регулярно становятся целями для ударов киевского режима. Как сообщал Владимир Путин, Украина стоит за взрывом на Крымском мосту, тремя попытками теракта против Курской АЭС, также Киев пытался подорвать газопровод "Турецкий поток".

https://ria.ru/20230131/lomakovka-1848800732.html

https://ria.ru/20230130/makron-1848537538.html

брянская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

транснефть, происшествия, игорь демин, брянская область, вооруженные силы украины