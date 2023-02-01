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ВСУ попытались нанести удары по станции нефтепровода "Дружба" - РИА Новости, 01.02.2023
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ВСУ попытались нанести удары по станции нефтепровода "Дружба"
ВСУ попытались нанести удары по станции нефтепровода "Дружба" - РИА Новости, 01.02.2023
ВСУ попытались нанести удары по станции нефтепровода "Дружба"
Нефтеперекачивающая станция "Новозыбков" нефтепровода "Дружба" в Брянской области попала под обстрел, сообщил РИА Новости пресс-секретарь и советник президента... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T15:34
2023-02-01T16:56
транснефть
происшествия
игорь демин
брянская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Нефтеперекачивающая станция "Новозыбков" нефтепровода "Дружба" в Брянской области попала под обстрел, сообщил РИА Новости пресс-секретарь и советник президента "Транснефти" Игорь Демин.В экстренных службах Брянской области РИА Новости подтвердили, что выпущенный с Украины снаряд упал в поле вблизи поселка Мамай.Как уточнил Демин, инцидент произошел накануне вечером. НПС "Новозыбков" используют при пиковых нагрузках. В последний раз ее включали на несколько часов в минувшем году.Министр энергетики Николай Шульгинов сообщил, что "Транснефть" пока не уведомляла власти о каких-либо проблемах с прокачкой нефти. Это означает, что возможные повреждения не повлияли на работу магистрали.Нефтепровод "Дружба" начинается в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию).Инфраструктурные объекты регулярно становятся целями для ударов киевского режима. Как сообщал Владимир Путин, Украина стоит за взрывом на Крымском мосту, тремя попытками теракта против Курской АЭС, также Киев пытался подорвать газопровод "Турецкий поток".
https://ria.ru/20230131/lomakovka-1848800732.html
https://ria.ru/20230130/makron-1848537538.html
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транснефть, происшествия, игорь демин, брянская область, вооруженные силы украины
Транснефть, Происшествия, Игорь Демин, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
15:34 01.02.2023 (обновлено: 16:56 01.02.2023)
 
ВСУ попытались нанести удары по станции нефтепровода "Дружба"

"Транснефть": ВСУ попытались обстрелять станцию нефтепровода "Дружба" в Брянской области

© AP Photo / Sergei GritsРабочие на нефтепроводе "Дружба"
Рабочие на нефтепроводе Дружба - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© AP Photo / Sergei Grits
Рабочие на нефтепроводе "Дружба" . Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Нефтеперекачивающая станция "Новозыбков" нефтепровода "Дружба" в Брянской области попала под обстрел, сообщил РИА Новости пресс-секретарь и советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
"В результате попадания снаряда по территории станции пострадавших нет, повреждения устраняются силами ремонтной бригады. Нефтепровод "Дружба" работает в штатном режиме", — рассказал собеседник агентства.
В экстренных службах Брянской области РИА Новости подтвердили, что выпущенный с Украины снаряд упал в поле вблизи поселка Мамай.
Как уточнил Демин, инцидент произошел накануне вечером. НПС "Новозыбков" используют при пиковых нагрузках. В последний раз ее включали на несколько часов в минувшем году.
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Министр энергетики Николай Шульгинов сообщил, что "Транснефть" пока не уведомляла власти о каких-либо проблемах с прокачкой нефти. Это означает, что возможные повреждения не повлияли на работу магистрали.
Нефтепровод "Дружба" начинается в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию).
Инфраструктурные объекты регулярно становятся целями для ударов киевского режима. Как сообщал Владимир Путин, Украина стоит за взрывом на Крымском мосту, тремя попытками теракта против Курской АЭС, также Киев пытался подорвать газопровод "Турецкий поток".
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