https://ria.ru/20230201/neft-1849031336.html
Новак оценил ситуацию на рынке нефти
Новак оценил ситуацию на рынке нефти - РИА Новости, 01.02.2023
Новак оценил ситуацию на рынке нефти
Ситуация на нефтяном рынке сейчас достаточно стабильная, цены на нефть приемлемые, сообщил вице-премьер России Александр Новак. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T17:19
2023-02-01T17:19
2023-02-01T17:34
экономика
цены на нефть
россия
евросоюз
китай
александр новак
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Ситуация на нефтяном рынке сейчас достаточно стабильная, цены на нефть приемлемые, сообщил вице-премьер России Александр Новак."Дискуссия показала, что все согласны с тем, что ситуация достаточно стабильная на рынке, приемлемые цены складываются исходя из спроса и предложения. На рынке благодаря тем решениям, которые были приняты в рамках ОПЕК+ о снижении добычи, на рынке сейчас мы видим сбалансированный рынок и достаточно... нормальную текущую ситуацию", – сказал Новак в эфире канала "Россия 24"."Конечно, мы наблюдаем и большое количество неопределенностей, которые анализируются постоянно, в режиме онлайн. В частности это вопросы, касающиеся глобальной экономики, роста предложения или роста спроса. Например, сейчас Китайская Народная Республика выходит из COVID-19 - мы ожидаем рост потребления", - сказал российский вице-премьер."Кроме этого, не ушли еще также инфляционные ожидания, и мы смотрим внимательно на действия центральных банков ведущих экономик мира. Все это влияет безусловно на показатели либо предложения, либо роста спроса. И для этого важно продолжать оценку и мониторинг и принимать своевременные и необходимые решения", - добавил он."Несмотря на те решения, которые были приняты относительно эмбарго поставок в Европу и потолок цен, который начал действовать с декабря прошлого года, ситуация с добычей и экспортом российской нефти стабильная. Были приняты все необходимые меры, в первую очередь нашими компаниями, по нахождению новых логистических цепочек, рынков сбыта", - заявил Новак по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) не рекомендовал корректировать текущие параметры соглашения альянса, следует из коммюнике по итогам заседания комитета, прошедшего 1 февраля.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу – на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.
https://ria.ru/20230201/neft-1848828445.html
https://ria.ru/20230131/ekonomika-1848557592.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, евросоюз, китай, александр новак
Экономика, Цены на нефть, Россия, Евросоюз, Китай, Александр Новак
17:19 01.02.2023 (обновлено: 17:34 01.02.2023)
Новак оценил ситуацию на рынке нефти
Новак назвал ситуацию на нефтяном рынке достаточно стабильной, а цены приемлемыми
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости.
Ситуация на нефтяном рынке сейчас достаточно стабильная, цены на нефть приемлемые, сообщил
вице-премьер России Александр Новак.
"Дискуссия показала, что все согласны с тем, что ситуация достаточно стабильная на рынке, приемлемые цены складываются исходя из спроса и предложения. На рынке благодаря тем решениям, которые были приняты в рамках ОПЕК+
о снижении добычи, на рынке сейчас мы видим сбалансированный рынок и достаточно... нормальную текущую ситуацию", – сказал Новак в эфире канала "Россия 24".
"Конечно, мы наблюдаем и большое количество неопределенностей, которые анализируются постоянно, в режиме онлайн. В частности это вопросы, касающиеся глобальной экономики, роста предложения или роста спроса. Например, сейчас Китайская Народная Республика выходит из COVID-19 - мы ожидаем рост потребления", - сказал российский вице-премьер.
"Кроме этого, не ушли еще также инфляционные ожидания, и мы смотрим внимательно на действия центральных банков ведущих экономик мира. Все это влияет безусловно на показатели либо предложения, либо роста спроса. И для этого важно продолжать оценку и мониторинг и принимать своевременные и необходимые решения", - добавил он.
"Несмотря на те решения, которые были приняты относительно эмбарго поставок в Европу
и потолок цен, который начал действовать с декабря прошлого года, ситуация с добычей и экспортом российской нефти стабильная. Были приняты все необходимые меры, в первую очередь нашими компаниями, по нахождению новых логистических цепочек, рынков сбыта", - заявил Новак по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.
Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) не рекомендовал корректировать текущие параметры соглашения альянса, следует из коммюнике по итогам заседания комитета, прошедшего 1 февраля.
ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу – на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.