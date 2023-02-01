https://ria.ru/20230201/neft-1849031336.html

Новак оценил ситуацию на рынке нефти

Новак оценил ситуацию на рынке нефти - РИА Новости, 01.02.2023

Новак оценил ситуацию на рынке нефти

Ситуация на нефтяном рынке сейчас достаточно стабильная, цены на нефть приемлемые, сообщил вице-премьер России Александр Новак. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T17:19

2023-02-01T17:19

2023-02-01T17:34

экономика

цены на нефть

россия

евросоюз

китай

александр новак

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Ситуация на нефтяном рынке сейчас достаточно стабильная, цены на нефть приемлемые, сообщил вице-премьер России Александр Новак."Дискуссия показала, что все согласны с тем, что ситуация достаточно стабильная на рынке, приемлемые цены складываются исходя из спроса и предложения. На рынке благодаря тем решениям, которые были приняты в рамках ОПЕК+ о снижении добычи, на рынке сейчас мы видим сбалансированный рынок и достаточно... нормальную текущую ситуацию", – сказал Новак в эфире канала "Россия 24"."Конечно, мы наблюдаем и большое количество неопределенностей, которые анализируются постоянно, в режиме онлайн. В частности это вопросы, касающиеся глобальной экономики, роста предложения или роста спроса. Например, сейчас Китайская Народная Республика выходит из COVID-19 - мы ожидаем рост потребления", - сказал российский вице-премьер."Кроме этого, не ушли еще также инфляционные ожидания, и мы смотрим внимательно на действия центральных банков ведущих экономик мира. Все это влияет безусловно на показатели либо предложения, либо роста спроса. И для этого важно продолжать оценку и мониторинг и принимать своевременные и необходимые решения", - добавил он."Несмотря на те решения, которые были приняты относительно эмбарго поставок в Европу и потолок цен, который начал действовать с декабря прошлого года, ситуация с добычей и экспортом российской нефти стабильная. Были приняты все необходимые меры, в первую очередь нашими компаниями, по нахождению новых логистических цепочек, рынков сбыта", - заявил Новак по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) не рекомендовал корректировать текущие параметры соглашения альянса, следует из коммюнике по итогам заседания комитета, прошедшего 1 февраля.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу – на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.

https://ria.ru/20230201/neft-1848828445.html

https://ria.ru/20230131/ekonomika-1848557592.html

россия

китай

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, россия, евросоюз, китай, александр новак