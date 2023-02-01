Рейтинг@Mail.ru
Новак оценил ситуацию на рынке нефти - РИА Новости, 01.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230201/neft-1849031336.html
Новак оценил ситуацию на рынке нефти
Новак оценил ситуацию на рынке нефти - РИА Новости, 01.02.2023
Новак оценил ситуацию на рынке нефти
Ситуация на нефтяном рынке сейчас достаточно стабильная, цены на нефть приемлемые, сообщил вице-премьер России Александр Новак. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T17:19
2023-02-01T17:34
экономика
цены на нефть
россия
евросоюз
китай
александр новак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833568297_0:80:2964:1747_1920x0_80_0_0_7a8d6cd29d84efcabc4ec687df8bc75c.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Ситуация на нефтяном рынке сейчас достаточно стабильная, цены на нефть приемлемые, сообщил вице-премьер России Александр Новак."Дискуссия показала, что все согласны с тем, что ситуация достаточно стабильная на рынке, приемлемые цены складываются исходя из спроса и предложения. На рынке благодаря тем решениям, которые были приняты в рамках ОПЕК+ о снижении добычи, на рынке сейчас мы видим сбалансированный рынок и достаточно... нормальную текущую ситуацию", – сказал Новак в эфире канала "Россия 24"."Конечно, мы наблюдаем и большое количество неопределенностей, которые анализируются постоянно, в режиме онлайн. В частности это вопросы, касающиеся глобальной экономики, роста предложения или роста спроса. Например, сейчас Китайская Народная Республика выходит из COVID-19 - мы ожидаем рост потребления", - сказал российский вице-премьер."Кроме этого, не ушли еще также инфляционные ожидания, и мы смотрим внимательно на действия центральных банков ведущих экономик мира. Все это влияет безусловно на показатели либо предложения, либо роста спроса. И для этого важно продолжать оценку и мониторинг и принимать своевременные и необходимые решения", - добавил он."Несмотря на те решения, которые были приняты относительно эмбарго поставок в Европу и потолок цен, который начал действовать с декабря прошлого года, ситуация с добычей и экспортом российской нефти стабильная. Были приняты все необходимые меры, в первую очередь нашими компаниями, по нахождению новых логистических цепочек, рынков сбыта", - заявил Новак по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) не рекомендовал корректировать текущие параметры соглашения альянса, следует из коммюнике по итогам заседания комитета, прошедшего 1 февраля.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу – на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.
https://ria.ru/20230201/neft-1848828445.html
https://ria.ru/20230131/ekonomika-1848557592.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833568297_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_e74e87de5fa86462a57a514736f7f368.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, россия, евросоюз, китай, александр новак
Экономика, Цены на нефть, Россия, Евросоюз, Китай, Александр Новак
17:19 01.02.2023 (обновлено: 17:34 01.02.2023)
 
Новак оценил ситуацию на рынке нефти

Новак назвал ситуацию на нефтяном рынке достаточно стабильной, а цены приемлемыми

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Нефтяная качалка . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Ситуация на нефтяном рынке сейчас достаточно стабильная, цены на нефть приемлемые, сообщил вице-премьер России Александр Новак.
"Дискуссия показала, что все согласны с тем, что ситуация достаточно стабильная на рынке, приемлемые цены складываются исходя из спроса и предложения. На рынке благодаря тем решениям, которые были приняты в рамках ОПЕК+ о снижении добычи, на рынке сейчас мы видим сбалансированный рынок и достаточно... нормальную текущую ситуацию", – сказал Новак в эфире канала "Россия 24".
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Вчера, 00:41
В силу вступили ответные меры России на потолок цен на нефть
"Конечно, мы наблюдаем и большое количество неопределенностей, которые анализируются постоянно, в режиме онлайн. В частности это вопросы, касающиеся глобальной экономики, роста предложения или роста спроса. Например, сейчас Китайская Народная Республика выходит из COVID-19 - мы ожидаем рост потребления", - сказал российский вице-премьер.
"Кроме этого, не ушли еще также инфляционные ожидания, и мы смотрим внимательно на действия центральных банков ведущих экономик мира. Все это влияет безусловно на показатели либо предложения, либо роста спроса. И для этого важно продолжать оценку и мониторинг и принимать своевременные и необходимые решения", - добавил он.
"Несмотря на те решения, которые были приняты относительно эмбарго поставок в Европу и потолок цен, который начал действовать с декабря прошлого года, ситуация с добычей и экспортом российской нефти стабильная. Были приняты все необходимые меры, в первую очередь нашими компаниями, по нахождению новых логистических цепочек, рынков сбыта", - заявил Новак по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 04:32
МВФ спрогнозировал экономический рост в России уже в этом году
Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) не рекомендовал корректировать текущие параметры соглашения альянса, следует из коммюнике по итогам заседания комитета, прошедшего 1 февраля.
ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу – на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.
Потолок цен на российскую нефть
5 декабря 2022, 10:00Инфографика
Потолок цен на российскую нефть
Инфографика
Посмотреть
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияЕвросоюзКитайАлександр Новак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала