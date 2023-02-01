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Берлин отказался от ответственности за злодеяния нацизма, заявил Гаврилов - РИА Новости, 01.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230201/natsizm-1848956549.html
Берлин отказался от ответственности за злодеяния нацизма, заявил Гаврилов
Берлин отказался от ответственности за злодеяния нацизма, заявил Гаврилов - РИА Новости, 01.02.2023
Берлин отказался от ответственности за злодеяния нацизма, заявил Гаврилов
Решение Берлина по поставкам тяжёлой военной техники Киеву окончательно ознаменовало отказ ФРГ от признания исторической ответственности за преступления... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T14:07
2023-02-01T14:07
специальная военная операция на украине
в мире
германия
константин гаврилов
вторая мировая война (1939-1945)
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ВЕНА, 1 фев - РИА Новости. Решение Берлина по поставкам тяжёлой военной техники Киеву окончательно ознаменовало отказ ФРГ от признания исторической ответственности за преступления нацизма, заявил в среду, выступая на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Хотели бы обратиться к немецким коллегам: белые кресты на броне ваших танков можете не закрашивать, они будут вдохновлять наших бойцов на новые военные подвиги. Решение Берлина окончательно ознаменовало отказ ФРГ от признания исторической ответственности перед нашим народом за страшные, не имеющие срока давности преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны. Если танки Leopard 2A6 попадут в поле зрения Армии России, то они будут уничтожены, как и 80 лет назад. Рассчитываем, что западные государства – участники ОБСЕ не забыли, чем тогда дело кончилось", - заявил он. По словам главы делегации России, "по указке Вашингтона Германия стала основным узлом для объединения практических усилий "коллективного Запада" в продолжении боевых действий на Украине". Именно на её территории дислоцируется командование ВС США в европейской зоне, а также командование американских сухопутных войск в Европе и Африке, которые осуществляют общую координацию обучения украинских войск и транспортировки западной продукции военного назначения Киеву, указал Гаврилов.
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в мире, германия, константин гаврилов, вторая мировая война (1939-1945)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Константин Гаврилов, Вторая мировая война (1939-1945)
14:07 01.02.2023
 
Берлин отказался от ответственности за злодеяния нацизма, заявил Гаврилов

Гаврилов: поставки оружия Киеву означают отказ ФРГ от ответственности за злодеяния нацизма

© Фото : Bundeswehr/Dana KazdaТанки Leopard 2 армии Германии
Танки Leopard 2 армии Германии - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© Фото : Bundeswehr/Dana Kazda
Танки Leopard 2 армии Германии. Архивное фото
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ВЕНА, 1 фев - РИА Новости. Решение Берлина по поставкам тяжёлой военной техники Киеву окончательно ознаменовало отказ ФРГ от признания исторической ответственности за преступления нацизма, заявил в среду, выступая на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Хотели бы обратиться к немецким коллегам: белые кресты на броне ваших танков можете не закрашивать, они будут вдохновлять наших бойцов на новые военные подвиги. Решение Берлина окончательно ознаменовало отказ ФРГ от признания исторической ответственности перед нашим народом за страшные, не имеющие срока давности преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны. Если танки Leopard 2A6 попадут в поле зрения Армии России, то они будут уничтожены, как и 80 лет назад. Рассчитываем, что западные государства – участники ОБСЕ не забыли, чем тогда дело кончилось", - заявил он.
По словам главы делегации России, "по указке Вашингтона Германия стала основным узлом для объединения практических усилий "коллективного Запада" в продолжении боевых действий на Украине". Именно на её территории дислоцируется командование ВС США в европейской зоне, а также командование американских сухопутных войск в Европе и Африке, которые осуществляют общую координацию обучения украинских войск и транспортировки западной продукции военного назначения Киеву, указал Гаврилов.
Leopard 2: основной боевой танк Германии
29 января, 13:00Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияКонстантин ГавриловВторая мировая война (1939-1945)
 
 
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