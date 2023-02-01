https://ria.ru/20230201/natsionalizatsiya-1849042553.html

В Крыму национализируют имущество Ахметова и Коломойского

В Крыму национализируют имущество Ахметова и Коломойского - РИА Новости, 01.02.2023

В Крыму национализируют имущество Ахметова и Коломойского

В Крыму национализируют имущество, принадлежащее украинским олигархам Ринату Ахметову, Игорю Коломойскому, а также ряду украинских банков и заводов, сообщил... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T17:40

2023-02-01T17:40

2023-02-01T18:37

специальная военная операция на украине

республика крым

политика

ринат ахметов

владимир константинов

игорь коломойский

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. В Крыму национализируют имущество, принадлежащее украинским олигархам Ринату Ахметову, Игорю Коломойскому, а также ряду украинских банков и заводов, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов."В ближайшее время со своим имуществом расстанутся: Ринат Ахметов (ЧАО "Новокраматорский машиностроительный завод", ОАО "Центральный горно-обогатительный комбинат", включая имущество пансионата "Горняк", ПАО "Харьковский машиностроительный завод "Свет шахтера"). Игорь Коломойский (ООО "ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК") и его дочь Анжелика Коломойская, которая владеет ООО "Энвил", - написал Константинов в своем Telegram-канале.Кроме того, по его словам, под национализацию подпадет имущество следующих украинских политиков: Арсений Яценюк, владеющий ООО "СКАЙ ПЛАЗА" (известно как кинотеатр "Сатурн IMAX"), гражданин Литвы Колас Игорис, которому принадлежит вилла "Елена" в Ялте, Нестор Шуфрич, владеющий ООО "ЭСТЕЙТ ХОЛДИНГ ГРУП", Рафик Дау Булос, владеющий АО "Стройдеталь"."Национализации также подлежит имущество ряда украинских банков и заводов, включая АО "Альминский завод строительных материалов" (владелец — Сергей Тарута), АО "Камыш-Бурунский Железорудый комбинат". Решение о национализации указанного имущества в ближайшие дни примут депутаты госсовета", - подчеркнул Константинов. По его словам, с моральной точки зрения важно прекратить деятельность предприятий, имеющих отношение к иностранным собственникам, совершающим в отношении России недружественные действия."Это не означает закрытие предприятий. Ранее национализированные предприятия продолжают работать, никаких проблем у них не возникает. На них был заменен руководящий состав, введены временные администрации. Затем будет проведена процедура их приватизации, и они будут работать в законодательном поле России, оставляя прибыль на территории нашей страны и направляя ее на поддержку участников спецоперации, на благо нашего народа", - подчеркнул Константинов.Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества украинских олигархов, связанных с киевской властью, национализированы бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", судостроительный завод "Залив", строительный гипермаркет "Новацентр" и торговый комплекс, а также земельные участки, движимое и недвижимое имущество ООО "Мегастрой". Власти заявили, что продолжат выявлять имущество и земельные участки иностранных граждан, совершающих в отношении России недружественные действия.

https://ria.ru/20221102/krym-1828747601.html

https://ria.ru/20220606/imuschestvo-1793375803.html

https://ria.ru/20221103/krym-1828846904.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

республика крым, политика, ринат ахметов, владимир константинов, игорь коломойский, россия, украина, ситуация в днр и лнр