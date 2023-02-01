17:40 01.02.2023 (обновлено: 18:37 01.02.2023)
В Крыму национализируют имущество Ахметова и Коломойского
В Крыму национализируют имущество Ахметова и Коломойского, а также украинских банков
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. В Крыму национализируют имущество, принадлежащее украинским олигархам Ринату Ахметову, Игорю Коломойскому, а также ряду украинских банков и заводов, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"В ближайшее время со своим имуществом расстанутся: Ринат Ахметов (ЧАО "Новокраматорский машиностроительный завод", ОАО "Центральный горно-обогатительный комбинат", включая имущество пансионата "Горняк", ПАО "Харьковский машиностроительный завод "Свет шахтера"). Игорь Коломойский (ООО "ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК") и его дочь Анжелика Коломойская, которая владеет ООО "Энвил", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
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Кроме того, по его словам, под национализацию подпадет имущество следующих украинских политиков: Арсений Яценюк, владеющий ООО "СКАЙ ПЛАЗА" (известно как кинотеатр "Сатурн IMAX"), гражданин Литвы Колас Игорис, которому принадлежит вилла "Елена" в Ялте, Нестор Шуфрич, владеющий ООО "ЭСТЕЙТ ХОЛДИНГ ГРУП", Рафик Дау Булос, владеющий АО "Стройдеталь".
"Национализации также подлежит имущество ряда украинских банков и заводов, включая АО "Альминский завод строительных материалов" (владелец — Сергей Тарута), АО "Камыш-Бурунский Железорудый комбинат". Решение о национализации указанного имущества в ближайшие дни примут депутаты госсовета", - подчеркнул Константинов.
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По его словам, с моральной точки зрения важно прекратить деятельность предприятий, имеющих отношение к иностранным собственникам, совершающим в отношении России недружественные действия.
"Это не означает закрытие предприятий. Ранее национализированные предприятия продолжают работать, никаких проблем у них не возникает. На них был заменен руководящий состав, введены временные администрации. Затем будет проведена процедура их приватизации, и они будут работать в законодательном поле России, оставляя прибыль на территории нашей страны и направляя ее на поддержку участников спецоперации, на благо нашего народа", - подчеркнул Константинов.
Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества украинских олигархов, связанных с киевской властью, национализированы бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", судостроительный завод "Залив", строительный гипермаркет "Новацентр" и торговый комплекс, а также земельные участки, движимое и недвижимое имущество ООО "Мегастрой". Власти заявили, что продолжат выявлять имущество и земельные участки иностранных граждан, совершающих в отношении России недружественные действия.
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