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Эрдоган однозначно высказался о позиции Турции по членству Швеции в НАТО - РИА Новости, 01.02.2023
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Эрдоган однозначно высказался о позиции Турции по членству Швеции в НАТО
Эрдоган однозначно высказался о позиции Турции по членству Швеции в НАТО - РИА Новости, 01.02.2023
Эрдоган однозначно высказался о позиции Турции по членству Швеции в НАТО
Турция на данный момент не смотрит положительно на заявку Швеции по членству в НАТО, заявил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T22:27
2023-02-01T22:38
в мире
турция
нато
швеция
финляндия
реджеп тайип эрдоган
мевлют чавушоглу
пекка хаависто
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АНКАРА, 1 фев – РИА Новости. Турция на данный момент не смотрит положительно на заявку Швеции по членству в НАТО, заявил президент страны Тайип Эрдоган.В среду глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не видит решительных шагов от Швеции по выполнению обязательств, взятых перед Анкарой по членству в НАТО. В этот же день президент Турции Тайип Эрдоган сказал, что Анкара положительно смотрит на членство Финляндии в НАТО, на членство Швеции – нет.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая 2022 года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - Венгрия и Турция. Турция может принять решение по членству Финляндии в НАТО, которое "шокирует" Швецию, заявил ранее президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.Глава шведского МИД Тобиас Билльстрём ранее заявил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в НАТО приостановлен, однако выразил надежду, что договоренностей с Анкарой удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле. Как сообщил РИА Новости источник в Анкаре, трехсторонний механизм по процессу членства Швеции и Финляндии в НАТО приостановлен на неопределенный срок по требованию турецкой стороны.Ранее глава финского МИД Пекка Хаависто допустил продолжение процедуры ратификации заявки страны в Североатлантический альянс отдельно от Швеции, но затем взял свои слова обратно. В свою очередь Чавушоглу заявил, что Турция не получала от Финляндии предложения по отдельной от Швеции заявке для вступления в НАТО.
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в мире, турция, нато, швеция, финляндия, реджеп тайип эрдоган, мевлют чавушоглу, пекка хаависто
В мире, Турция, НАТО, Швеция, Финляндия, Реджеп Тайип Эрдоган, Мевлют Чавушоглу, Пекка Хаависто
22:27 01.02.2023 (обновлено: 22:38 01.02.2023)
 
Эрдоган однозначно высказался о позиции Турции по членству Швеции в НАТО

Эрдоган: Турция на данный момент не смотрит положительно на вступление Швеции в НАТО

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
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АНКАРА, 1 фев – РИА Новости. Турция на данный момент не смотрит положительно на заявку Швеции по членству в НАТО, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
В среду глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не видит решительных шагов от Швеции по выполнению обязательств, взятых перед Анкарой по членству в НАТО. В этот же день президент Турции Тайип Эрдоган сказал, что Анкара положительно смотрит на членство Финляндии в НАТО, на членство Швеции – нет.
"Еще раз заявляю: на данный момент мы не смотрим положительно на заявку Швеции", - сказал Эрдоган в интервью телеканалу TRT.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая 2022 года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - Венгрия и Турция. Турция может принять решение по членству Финляндии в НАТО, которое "шокирует" Швецию, заявил ранее президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
Глава шведского МИД Тобиас Билльстрём ранее заявил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в НАТО приостановлен, однако выразил надежду, что договоренностей с Анкарой удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле. Как сообщил РИА Новости источник в Анкаре, трехсторонний механизм по процессу членства Швеции и Финляндии в НАТО приостановлен на неопределенный срок по требованию турецкой стороны.
Ранее глава финского МИД Пекка Хаависто допустил продолжение процедуры ратификации заявки страны в Североатлантический альянс отдельно от Швеции, но затем взял свои слова обратно. В свою очередь Чавушоглу заявил, что Турция не получала от Финляндии предложения по отдельной от Швеции заявке для вступления в НАТО.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на пресс-конференции во время саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
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Запад намерен свергнуть Эрдогана
 
В миреТурцияНАТОШвецияФинляндияРеджеп Тайип ЭрдоганМевлют ЧавушоглуПекка Хаависто
 
 
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