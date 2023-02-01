https://ria.ru/20230201/naryshkin-1848837088.html

Запад передает Украине больше наступательных вооружений, заявил Нарышкин

Запад передает Украине больше наступательных вооружений, заявил Нарышкин - РИА Новости, 01.02.2023

Запад передает Украине больше наступательных вооружений, заявил Нарышкин

Запад расширяет объемы и номенклатуру ударных наступательных вооружений, поставляемых киевскому режиму, это объясняется решимостью США и их союзников воевать с... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T04:06

2023-02-01T04:06

2023-02-01T08:31

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Запад расширяет объемы и номенклатуру ударных наступательных вооружений, поставляемых киевскому режиму, это объясняется решимостью США и их союзников воевать с Россией до последнего украинца, заявил РИА Новости директор СВР Сергей Нарышкин."Мы, конечно, констатируем расширение и объемов, и номенклатуры поставляемой марионеточному киевскому режиму военной техники, в том числе и ударных наступательных вооружений. <...> И логика объясняется тем, что Соединенные Штаты и их союзники полны решимости вести войну с Россией до последнего украинца", — отметил Нарышкин.На прошлой неделе правительство ФРГ после долгих обсуждений согласилось передать Украине танки Leopard 2. Планируется сформировать два батальона, а на первом этапе это будет рота из 14 машин из запасов бундесвера. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, танки могут прибыть на Украину в конце марта.При этом президент США Джо Байден со своей стороны пообещал Киеву три десятка Abrams. Позже в Белом доме уточнили, что это может занять несколько месяцев — возможно, до конца года.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230201/naryshkin-1848835185.html

украина

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нарышкин: "Констатируем расширение и объемов, и номенклатуры поставляемой военной техники" Нарышкин: "Констатируем расширение и объемов, и номенклатуры поставляемой военной техники" 2023-02-01T04:06 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, сергей нарышкин, джо байден, сергей лавров, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), f-16, m1 abrams