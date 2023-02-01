https://ria.ru/20230201/naryshkin-1848837088.html
Запад передает Украине больше наступательных вооружений, заявил Нарышкин
Запад передает Украине больше наступательных вооружений, заявил Нарышкин - РИА Новости, 01.02.2023
Запад передает Украине больше наступательных вооружений, заявил Нарышкин
Запад расширяет объемы и номенклатуру ударных наступательных вооружений, поставляемых киевскому режиму, это объясняется решимостью США и их союзников воевать с... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T04:06
2023-02-01T04:06
2023-02-01T08:31
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Запад расширяет объемы и номенклатуру ударных наступательных вооружений, поставляемых киевскому режиму, это объясняется решимостью США и их союзников воевать с Россией до последнего украинца, заявил РИА Новости директор СВР Сергей Нарышкин."Мы, конечно, констатируем расширение и объемов, и номенклатуры поставляемой марионеточному киевскому режиму военной техники, в том числе и ударных наступательных вооружений. <...> И логика объясняется тем, что Соединенные Штаты и их союзники полны решимости вести войну с Россией до последнего украинца", — отметил Нарышкин.На прошлой неделе правительство ФРГ после долгих обсуждений согласилось передать Украине танки Leopard 2. Планируется сформировать два батальона, а на первом этапе это будет рота из 14 машин из запасов бундесвера. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, танки могут прибыть на Украину в конце марта.При этом президент США Джо Байден со своей стороны пообещал Киеву три десятка Abrams. Позже в Белом доме уточнили, что это может занять несколько месяцев — возможно, до конца года.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Нарышкин: "Констатируем расширение и объемов, и номенклатуры поставляемой военной техники"
Нарышкин: "Констатируем расширение и объемов, и номенклатуры поставляемой военной техники"
2023-02-01T04:06
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РИА Новости
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в мире, украина, россия, сша, сергей нарышкин, джо байден, сергей лавров, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), f-16, m1 abrams
В мире, Украина, Россия, США, Сергей Нарышкин, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), F-16, M1 Abrams, Специальная военная операция на Украине
04:06 01.02.2023 (обновлено: 08:31 01.02.2023)
Запад передает Украине больше наступательных вооружений, заявил Нарышкин
Нарышкин: Запад расширяет объемы ударных наступательных вооружений, поставляемых Киеву