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Запад передает Украине больше наступательных вооружений, заявил Нарышкин - РИА Новости, 01.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230201/naryshkin-1848837088.html
Запад передает Украине больше наступательных вооружений, заявил Нарышкин
Запад передает Украине больше наступательных вооружений, заявил Нарышкин - РИА Новости, 01.02.2023
Запад передает Украине больше наступательных вооружений, заявил Нарышкин
Запад расширяет объемы и номенклатуру ударных наступательных вооружений, поставляемых киевскому режиму, это объясняется решимостью США и их союзников воевать с... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T04:06
2023-02-01T08:31
в мире
украина
россия
сша
сергей нарышкин
джо байден
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Запад расширяет объемы и номенклатуру ударных наступательных вооружений, поставляемых киевскому режиму, это объясняется решимостью США и их союзников воевать с Россией до последнего украинца, заявил РИА Новости директор СВР Сергей Нарышкин."Мы, конечно, констатируем расширение и объемов, и номенклатуры поставляемой марионеточному киевскому режиму военной техники, в том числе и ударных наступательных вооружений. &lt;...&gt; И логика объясняется тем, что Соединенные Штаты и их союзники полны решимости вести войну с Россией до последнего украинца", — отметил Нарышкин.На прошлой неделе правительство ФРГ после долгих обсуждений согласилось передать Украине танки Leopard 2. Планируется сформировать два батальона, а на первом этапе это будет рота из 14 машин из запасов бундесвера. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, танки могут прибыть на Украину в конце марта.При этом президент США Джо Байден со своей стороны пообещал Киеву три десятка Abrams. Позже в Белом доме уточнили, что это может занять несколько месяцев — возможно, до конца года.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Нарышкин: "Констатируем расширение и объемов, и номенклатуры поставляемой военной техники"
Нарышкин: "Констатируем расширение и объемов, и номенклатуры поставляемой военной техники"
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в мире, украина, россия, сша, сергей нарышкин, джо байден, сергей лавров, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), f-16, m1 abrams
В мире, Украина, Россия, США, Сергей Нарышкин, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), F-16, M1 Abrams, Специальная военная операция на Украине
04:06 01.02.2023 (обновлено: 08:31 01.02.2023)
 
Запад передает Украине больше наступательных вооружений, заявил Нарышкин

Нарышкин: Запад расширяет объемы ударных наступательных вооружений, поставляемых Киеву

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Запад расширяет объемы и номенклатуру ударных наступательных вооружений, поставляемых киевскому режиму, это объясняется решимостью США и их союзников воевать с Россией до последнего украинца, заявил РИА Новости директор СВР Сергей Нарышкин.
"Мы, конечно, констатируем расширение и объемов, и номенклатуры поставляемой марионеточному киевскому режиму военной техники, в том числе и ударных наступательных вооружений. <...> И логика объясняется тем, что Соединенные Штаты и их союзники полны решимости вести войну с Россией до последнего украинца", — отметил Нарышкин.
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На прошлой неделе правительство ФРГ после долгих обсуждений согласилось передать Украине танки Leopard 2. Планируется сформировать два батальона, а на первом этапе это будет рота из 14 машин из запасов бундесвера. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, танки могут прибыть на Украину в конце марта.
При этом президент США Джо Байден со своей стороны пообещал Киеву три десятка Abrams. Позже в Белом доме уточнили, что это может занять несколько месяцев — возможно, до конца года.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАСергей НарышкинДжо БайденСергей ЛавровНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)F-16M1 Abrams
 
 
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