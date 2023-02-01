https://ria.ru/20230201/motsart-1848987711.html

Эксперт прокомментировал сообщение о переименовании ЧВК "Моцарт"

Эксперт прокомментировал сообщение о переименовании ЧВК "Моцарт" - РИА Новости, 01.02.2023

Эксперт прокомментировал сообщение о переименовании ЧВК "Моцарт"

Переименование американской частной военной компании (ЧВК) "Моцарт" не отразится на ее деятельности на Украине, поскольку основной целью является зарабатывание... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T15:25

2023-02-01T15:25

2023-02-01T15:25

специальная военная операция на украине

украина

сша

вашингтон (штат)

игорь коротченко

нато

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Переименование американской частной военной компании (ЧВК) "Моцарт" не отразится на ее деятельности на Украине, поскольку основной целью является зарабатывание денег, такое мнение выразил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на основателя организации Эндрю Мильбурна сообщило, что ЧВК "Моцарт" прекращает деятельность на Украине под этим названием. Основатель компании добавил, что, хотя "Моцарта" больше нет, "люди останутся" и под новым названием. В конце января The Telegraph со ссылкой на Мильбурна сообщало, что "Моцарт" рассчитывает получить контракт от украинской армии на "обучение военных". По поводу участия в конфликте Мильбурн планировал консультироваться с Вашингтоном. "Что касается названия "Моцарт", это очевидный косплей с российского "Вагнера". Руководитель американской ЧВК хотел каким-то образом без проблем заработать себе некий репутационный капитал... Если "Вагнер" сегодня - всемирно известный бренд, то "Моцарт", кроме узкой группы интернет-пользователей, никто не знает. По большому счету, смена названия (этой компании) малосущественна", - сказал Коротченко. По его мнению, история с отказом от названия "Моцарт" связана с неким конфликтом интересов в области правовой охраны данного товарного знака. "Что касается Украины – это бизнес, который старается заработать как умеет. Я не думаю, что они там выполняют непосредственно боевые задачи на линии фронта. Скорее, в их задачах - обучение, натаскивание, точечные рейды для поддержания формы, проверка возможностей украинских подразделений. В любом случае это профессионалы, основная цель которых – зарабатывание денег. Конфликт на Украине дает им возможность осуществлять такую миссию", - добавил эксперт. Коротченко напомнил, что в составе "Моцарта" - преимущественно граждане США, которые ранее служили в американской армии и имеют определенный боевой опыт, либо сотрудники силовых структур. Ранее в конфликте на Украине "отметились" французские и другие европейские аналогичные структуры, которые ранее были замечены в различных акциях, вплоть до организации госпереворотов в отдельных странах. "Зачастую силовые структуры США и спецслужбы, которые не хотели бы прямой аффилированости с теми или иными событиями, которые могут быть неприятными при дальнейшей "раскрутке", заключают контракты с подобными структурами для выполнения задач правительства США. Если возникает скандальная ситуация, всегда можно перевести на них стрелки", - отметил собеседник. При этом, Коротченко сомневается, что американские наемники будут напрямую участвовать в прямых боях с российской армией, в частности на передаваемой Киеву бронетехнике НАТО. "Эти танки будут уничтожаться, поэтому идиотов, желающих сгореть в них заживо, найдется мало. Возможно, какие-то польские, русофобские отморозки и рискнут взяться за такую миссию. Могут найтись 10-20 человек, но говорить о том, что комплектация экипажей будет за счет иностранцев, не приходится. Это будут украинские военнослужащие - они мотивированы, пройдут подготовку", - отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230123/ssora-1846932411.html

https://ria.ru/20230123/motsart-1846900477.html

украина

сша

вашингтон (штат)

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украина, сша, вашингтон (штат), игорь коротченко, нато