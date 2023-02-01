https://ria.ru/20230201/moskva-1848862789.html

В Москве около 700 км воздушных линий убрали под землю

В Москве около 700 км воздушных линий убрали под землю - РИА Новости, 01.02.2023

В Москве около 700 км воздушных линий убрали под землю

В столице убрали под землю около 700 километров воздушных линий в рамках программы "Чистое небо", сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T09:49

2023-02-01T09:49

2023-02-01T09:49

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В столице убрали под землю около 700 километров воздушных линий в рамках программы "Чистое небо", сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Бирюков напомнил, что программа "Чистое небо" стартовала в 2015 году, когда в ходе реализации масштабных проектов благоустройства было принято решение освободить центральную часть города и ключевые магистрали от воздушных линий. Заммэра также напомнил, что в 2020 году на портале "Активный гражданин" москвичам предложили оценить программу "Чистое небо". По итогам голосования 71% участников посчитал, что благодаря этому проекту столица стала выглядеть лучше. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что благодаря программе "Чистое небо" стала возможна более эффективная работа уникального Московского авиационного центра. Теперь для оказания экстренной помощи пострадавшим пилоты могут приземляться даже на узких улицах.

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков