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В Москве около 700 км воздушных линий убрали под землю
В Москве около 700 км воздушных линий убрали под землю - РИА Новости, 01.02.2023
В Москве около 700 км воздушных линий убрали под землю
В столице убрали под землю около 700 километров воздушных линий в рамках программы "Чистое небо", сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T09:49
2023-02-01T09:49
2023-02-01T09:49
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В столице убрали под землю около 700 километров воздушных линий в рамках программы "Чистое небо", сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Бирюков напомнил, что программа "Чистое небо" стартовала в 2015 году, когда в ходе реализации масштабных проектов благоустройства было принято решение освободить центральную часть города и ключевые магистрали от воздушных линий. Заммэра также напомнил, что в 2020 году на портале "Активный гражданин" москвичам предложили оценить программу "Чистое небо". По итогам голосования 71% участников посчитал, что благодаря этому проекту столица стала выглядеть лучше. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что благодаря программе "Чистое небо" стала возможна более эффективная работа уникального Московского авиационного центра. Теперь для оказания экстренной помощи пострадавшим пилоты могут приземляться даже на узких улицах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве около 700 км воздушных линий убрали под землю
Бирюков: 700 км воздушных линий убрали под землю в рамках программы "Чистое небо" в Москве
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В столице убрали под землю около 700 километров воздушных линий в рамках программы "Чистое небо", сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Бирюков напомнил, что программа "Чистое небо" стартовала в 2015 году, когда в ходе реализации масштабных проектов благоустройства было принято решение освободить центральную часть города и ключевые магистрали от воздушных линий.
"За прошедший период убрали в кабельную канализацию около 700 километров кабелей, что позволило улучшить визуальный облик пространств и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций", - рассказал Бирюков.
Заммэра также напомнил, что в 2020 году на портале "Активный гражданин" москвичам предложили оценить программу "Чистое небо". По итогам голосования 71% участников посчитал, что благодаря этому проекту столица стала выглядеть лучше.
"Устройство кабельной канализации сегодня является важной частью работ по комплексному благоустройству городских территорий и пространств. Убираем под землю кабели питания для наружного освещения, провода мобильных операторов, интернет-провайдеров, другие коммуникации. Все они размещаются в специальных трубах, соединенных с кабельными колодцами, через которые можно оперативно выполнить ремонт или подключить новые линии", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что благодаря программе "Чистое небо" стала возможна более эффективная работа уникального Московского авиационного центра. Теперь для оказания экстренной помощи пострадавшим пилоты могут приземляться даже на узких улицах.