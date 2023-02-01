https://ria.ru/20230201/moshenniki-1848908208.html
Росфинмониторинг предупредил о росте числа мошеннических звонков
Росфинмониторинг предупредил о росте числа мошеннических звонков - РИА Новости, 01.02.2023
Росфинмониторинг предупредил о росте числа мошеннических звонков
Федеральная служба по финансовому мониторингу России (Росфинмониторинг) отметила увеличение количества случаев звонков и электронных писем гражданам от имени... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T11:58
2023-02-01T11:58
2023-02-01T11:58
общество
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
мошенничество
мошенники
россия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Федеральная служба по финансовому мониторингу России (Росфинмониторинг) отметила увеличение количества случаев звонков и электронных писем гражданам от имени ведомства с "извещениями" о блокировке (замораживании) их денежных средств и предложениями снять ограничения за плату под различными предлогами, говорится в сообщении на сайте ведомства. "Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует об участившихся случаях поступления гражданам звонков и электронных писем от имени Росфинмониторинга с извещениями о блокировке (замораживании) их денежных средств и предложениями снять ограничения за плату под различными предлогами (оплатить штраф, пеню, комиссию, услугу по оформлению "справки о легализации" и другие", - говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что Росфинмониторинг не наделен полномочиями по наложению арестов на денежные средства и иное имущество граждан, а также взиманию обязательных платежей. Кроме того, ведомство не оказывает им платных услуг по оформлению юридически значимых документов, не рассылает подобных писем и не осуществляет подобных звонков, говорится в сообщении. "В случае получения подобных сообщений рекомендуем не выполнять предлагаемые действия и незамедлительно информировать о произошедшем правоохранительные органы, а также сообщать об этом в дежурную службу Росфинмониторинга", - рекомендует ведомство.
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общество, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), мошенничество, мошенники, россия
Общество, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Мошенничество, мошенники, Россия
Росфинмониторинг предупредил о росте числа мошеннических звонков
Росфинмониторинг предупредил о росте числа мошеннических звонков о "блокировке средств"
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости.
Федеральная служба по финансовому мониторингу России (Росфинмониторинг) отметила увеличение количества случаев звонков и электронных писем гражданам от имени ведомства с "извещениями" о блокировке (замораживании) их денежных средств и предложениями снять ограничения за плату под различными предлогами, говорится
в сообщении на сайте ведомства.
"Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует об участившихся случаях поступления гражданам звонков и электронных писем от имени Росфинмониторинга с извещениями о блокировке (замораживании) их денежных средств и предложениями снять ограничения за плату под различными предлогами (оплатить штраф, пеню, комиссию, услугу по оформлению "справки о легализации" и другие", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что Росфинмониторинг не наделен полномочиями по наложению арестов на денежные средства и иное имущество граждан, а также взиманию обязательных платежей. Кроме того, ведомство не оказывает им платных услуг по оформлению юридически значимых документов, не рассылает подобных писем и не осуществляет подобных звонков, говорится в сообщении.
"В случае получения подобных сообщений рекомендуем не выполнять предлагаемые действия и незамедлительно информировать о произошедшем правоохранительные органы, а также сообщать об этом в дежурную службу Росфинмониторинга", - рекомендует ведомство.