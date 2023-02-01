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Суд арестовал бывшего вице-президента РЖД по делу о мошенничестве - РИА Новости, 01.02.2023
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Суд арестовал бывшего вице-президента РЖД по делу о мошенничестве
Суд арестовал бывшего вице-президента РЖД по делу о мошенничестве - РИА Новости, 01.02.2023
Суд арестовал бывшего вице-президента РЖД по делу о мошенничестве
Мещанский суд Москвы в среду арестовал бывшего вице-президента РЖД Михаила Акулова по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T19:20
2023-02-01T19:20
происшествия
москва
россия
михаил акулов
ржд
мошенничество
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Мещанский суд Москвы в среду арестовал бывшего вице-президента РЖД Михаила Акулова по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Акулову предъявлено обвинение в мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере (часть 7 статьи 159 УК РФ). Акулов занимал должность вице-президента РЖД по пассажирским перевозкам, покинул пост 15 мая 2017 года. Сейчас он числится советником генерального директора РЖД, однако в суде назвался пенсионером.
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происшествия, москва, россия, михаил акулов, ржд, мошенничество
Происшествия, Москва, Россия, Михаил Акулов, РЖД, Мошенничество
19:20 01.02.2023
 
Суд арестовал бывшего вице-президента РЖД по делу о мошенничестве

Суд в Москве арестовал до 30 марта экс-вице-президента РЖД Акулова по делу о мошенничестве

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Мещанский суд Москвы в среду арестовал бывшего вице-президента РЖД Михаила Акулова по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Мещанского районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Акулова до 30 марта", - сказала собеседница агентства.
Акулову предъявлено обвинение в мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере (часть 7 статьи 159 УК РФ).
Акулов занимал должность вице-президента РЖД по пассажирским перевозкам, покинул пост 15 мая 2017 года. Сейчас он числится советником генерального директора РЖД, однако в суде назвался пенсионером.
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ПроисшествияМоскваРоссияМихаил АкуловРЖДМошенничество
 
 
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