https://ria.ru/20230201/moshennichestvo-1849075918.html

Суд арестовал бывшего вице-президента РЖД по делу о мошенничестве

Суд арестовал бывшего вице-президента РЖД по делу о мошенничестве - РИА Новости, 01.02.2023

Суд арестовал бывшего вице-президента РЖД по делу о мошенничестве

Мещанский суд Москвы в среду арестовал бывшего вице-президента РЖД Михаила Акулова по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T19:20

2023-02-01T19:20

2023-02-01T19:20

происшествия

москва

россия

михаил акулов

ржд

мошенничество

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Мещанский суд Москвы в среду арестовал бывшего вице-президента РЖД Михаила Акулова по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Акулову предъявлено обвинение в мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере (часть 7 статьи 159 УК РФ). Акулов занимал должность вице-президента РЖД по пассажирским перевозкам, покинул пост 15 мая 2017 года. Сейчас он числится советником генерального директора РЖД, однако в суде назвался пенсионером.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, россия, михаил акулов, ржд, мошенничество